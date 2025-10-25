Lourdes Fernández, de Bandana, quedó envuelta en un entramado judicial

Ana, hermana de Lourdes, fue contundente ayer, en un contacto con la prensa porteña: “Por suerte está viva, ojalá que recapacite”. La frase encierra la idea de que la vocalista podría decidir volver a establecer la relación con García Gómez, como ya ocurrió en ocasiones anteriores, pese a denuncias sobre agresiones y maltratos. “La estamos acompañando, pero es muy difícil. Ahora está con amigas y mi mamá está muy angustiada. A nosotros, como familia, nos cuesta un montón acercarnos porque en estos casos te alejan y te toman como que vos sos la que está equivocada. A veces es muy difícil salir, aunque vean que por ahí ella lo perdonó o está con él”, agregó. La misma situación de ruptura de la relación está atravesando Lissa Vera, su compañera de Bandana, quien admitió que Lourdes está “bastante enojada conmigo -por haber denunciado su situación-, pero lo importante es que no la hayamos sacado con los pies para adelante”. “A las mujeres les cuesta reconocer que son víctimas y se sienten culpables de haber causado algo. Pero cuando despiertan, el nivel de violencia trepa tanto que se las mata”, añadió.