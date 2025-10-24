Declaró el novio de Lourdes Fernández, cantante de Bandana: "Ella no quería salir"

García Gómez aseguró que no lesionó a Lourdes y que ella fue a su casa por voluntad propia, según pudo saber Infobae. Además, afirmó que la artista “no quería salir” ni ver a su madre. El acusado estuvo asistido por un defensor oficial y permanecerá detenido hasta que se defina su situación procesal. La causa está a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°13, conducido por el juez Diego Javier Slupski, y la Fiscalía N°43, a cargo de Silvana Russi.