Declaró el novio de Lourdes Fernández, cantante de Bandana: "Ella no quería salir"

Leandro Esteban García Gómez, novio de la cantante de Bandana Lourdes Fernández, declaró este viernes ante la Justicia, acusado de privación ilegítima de la libertad. En la audiencia, realizada por Zoom desde la Alcaidía de la Policía de la Ciudad donde se encuentra detenido, el hombre accedió a hacer un descargo, aunque se negó a responder preguntas.
García Gómez aseguró que no lesionó a Lourdes y que ella fue a su casa por voluntad propia, según pudo saber Infobae. Además, afirmó que la artista “no quería salir” ni ver a su madre. El acusado estuvo asistido por un defensor oficial y permanecerá detenido hasta que se defina su situación procesal. La causa está a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°13, conducido por el juez Diego Javier Slupski, y la Fiscalía N°43, a cargo de Silvana Russi.
Lourdes, de 44 años, había sido encontrada el jueves por la noche en el departamento del imputado, en el barrio porteño de Palermo, tras permanecer varias horas desaparecida. Su madre y otros allegados habían radicado la denuncia esa misma mañana en la Comisaría Vecinal 14B, alertando a las autoridades sobre un posible caso de violencia de género y hostigamiento.
El hallazgo se produjo luego de que el juez interviniente ordenara un allanamiento en el domicilio de García Gómez. La Policía ya había concurrido al lugar más temprano, pero el dueño de la vivienda no permitió que revisaran todos los ambientes, por lo que Lourdes no fue hallada en esa primera visita.
Horas más tarde, con la orden judicial en mano, agentes de la División Investigaciones Comunales 14 irrumpieron por la fuerza en el departamento y encontraron a la cantante, quien fue trasladada al Hospital Fernández. Allí se constató que no presentaba signos de golpes ni patologías que justificaran una internación, por lo que fue dada de alta luego de unas horas, con su propia firma y el consentimiento de un familiar.
Lourdes no fue acompañada por su madre al salir del hospital, pero sí por una amiga cercana.
En el momento del allanamiento, García Gómez no se encontraba en el departamento, aunque fue detenido minutos después dentro del edificio, cuando intentaba escapar. Según trascendió, estaba escondido en un placard y opuso resistencia al arresto. Los investigadores señalaron que incluso intentó huir por la ventana hacia el pulmón del edificio.
Dentro de la vivienda, la Policía halló botellas de vodka y fernet, además de pastillas de distintos tamaños y colores fuera de sus blisters. Todo el material fue secuestrado y enviado al laboratorio químico de la Policía Científica para su análisis. En el operativo participaron agentes judiciales, personal del SAME y miembros de la División Científica.
Una relación marcada por la violencia
Según trascendió, Lourdes y García Gómez comenzaron a salir hace cinco años, y la relación estuvo atravesada por episodios de maltrato. En 2022, la artista había presentado una denuncia por lesiones leves contra él y publicó un video en su cuenta de Instagram mostrando su rostro golpeado.
“Allí contó que el hombre la filmaba y le sacaba fotos sin su consentimiento, además de manipular sus bebidas. ‘Amor es la falta absoluta de sufrimiento. El amor no duele’, escribió entonces la cantante”, recordó el medio.
Pese a aquella denuncia, ambos retomaron el vínculo, y este año se registró un nuevo episodio de violencia. El pasado 1 de octubre, la Policía acudió al domicilio que compartían tras recibir llamados de vecinos al 911 por una fuerte discusión. A partir de ese hecho, el hombre abandonó el departamento, aunque el conflicto volvió a escalar en las últimas semanas.
Mientras se realizan nuevas medidas de prueba, García Gómez continuará detenido, y la Justicia analiza las circunstancias de un caso que volvió a poner en foco la violencia de género en el ámbito de las relaciones íntimas.