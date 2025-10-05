IA generativa e investigación científica: transformaciones, replanteos y posicionamientos

Investigaciones recientes han puesto de relieve una importante preocupación en el ámbito de la investigación científica asistida por inteligencia artificial: el uso de información extraída de artículos científicos que han sido retractados (Los artículos retractados sobre imágenes de cáncer no solo son citados continuamente por las publicaciones, sino que también son utilizados por ChatGPT para responder preguntas.). Esta práctica de los modelos de IA (Los modelos de IA usan información de artículos científicos retractados para sus respuestas), que incluyen chatbots y herramientas de búsqueda, socava la fiabilidad de estas tecnologías para evaluar la literatura científica. Estudios llevados a cabo con modelos como ChatGPT (GPT-4o y mini) han demostrado que, si bien los chatbots utilizan material real de la investigación, a menudo no reconocen ni mencionan el estado de retirada del artículo, ni aconsejan precaución, lo que puede inducir a error al usuario. Este problema no es exclusivo de un único modelo, pues herramientas específicas para la investigación como Ai2 ScholarQA, Perplexity, Elicit y Consensus también han hecho referencia a artículos retractados sin señalar las advertencias correspondientes. Para los expertos, los artículos retirados han sido “eliminados del registro científico”, por lo que el uso continuo de estos datos plantea serios interrogantes sobre la calidad del corpus que provee la IA. La dificultad para corregir este sesgo se debe, en parte, a que las editoriales no siguen un enfoque uniforme en los avisos de retractación: la información se dispersa en servidores de preimpresión y la fecha límite de entrenamiento de los modelos puede no incluir las retractaciones más recientes. Ante esta situación, los usuarios y creadores de herramientas deben ejercer la debida diligencia y ser cautelosos con las respuestas de la IA.