Secciones
SociedadEstilo de vida

Cinco características que tienen en común las personas que no saben ahorrar

Aprender a ahorrar implica deshacer viejos comportamientos que teníamos naturalezados.

Cinco características que tienen en común las personas que no saben ahorrar
Hace 31 Min

Aunque hay una gran parte de la población que vive con sus ingresos del día a día, es importante tener ahorros porque brindan libertad financiera. Dan estabilidad y seguridad porque funcionan como respaldo ante imprevistos como las enfermedades, las compras de repuestos para roturas en el hogar, pérdida de empleo o viajes imprevistos.

Finanzas personales: cuando las deudas agobian

Finanzas personales: cuando las deudas agobian

Ahorrar permite planificar a futuro, proyectar, pautar metas personales o familiares como compras grandes relacionadas a la vivienda, el estudio o los negocios. Además, en un contexto económico inestable, un fondo de ahorros brinda tranquilidad mental porque ofrece un cierto margen de control sobre la capacidad de decidir.

Pero empezar a ahorrar es un hábito que puede incorporarse y aprenderse. No todas las personas son capaces de hacerlo y, para revertir esta situación, deben reconocerse cuáles son las características que frenan el ahorro o atentan contra él.

Cuáles son las características de las personas que no ahorran

Aunque los impedimentos para ahorrar están relacionados a la personalidad y la imposibilidad de prever, son hábitos que pueden desaprenderse.

Falta de planificación financiera. Suelen no llevar un registro de ingresos y gastos. No saben con precisión en qué sale su dinero y, por lo tanto, no pueden ajustar sus egresos generando inestabilidad y desorden en las finanzas.

Compras impulsivas. Las personas tienden a gastar sin pensar, sin haber planificado y dejándose llevar por la emoción y el deseo del momento. Se guían por las recompensas inmediatas como ofertas, descuentos y modas.

Poca conciencia de ahorro. El ahorro no es visto como una prioridad. Se hace si sobra dinero y no se destina un monto puntual cada mes. Está relacionado a la falta de metas financieras claras y las motivaciones concretas para ahorrar.

Vinculación emocional con el gasto. El consumo funciona como una forma de alivio o gratificación emocional. Comprar puede servir para compensar el estrés, las ansiedades o la frustración.

Educación financiera limitada. La falta de conducta del ahorro muchas veces proviene de un contexto en el que no hubo educación financiera, es decir, no se formaron bases para ordenar los ingresos y egresos, lo que desencadena también una imposibilidad para gestionar a qué se destina el dinero.

Revertir estos comportamientos y empezar a tener conducta de ahorro implica revertir un modo de ser que está arraigado. No se trata de un cambio que se da de manera automática ni de un momento a otro. Para ello hay que fijar metas concretas, definir prioridades y rever la relación emocional con el dinero.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Horóscopo chino: el signo que mejorará sus finanzas y estabilizará su economía a fines de octubre

Horóscopo chino: el signo que mejorará sus finanzas y estabilizará su economía a fines de octubre

Lo más popular
La historia detrás del candidato: Federico Pelli
1

La historia detrás del candidato: Federico Pelli

La Libertad Avanza y la Unión Cívica Radical anunciaron que irán unidos en Alberdi
2

La Libertad Avanza y la Unión Cívica Radical anunciaron que irán unidos en Alberdi

Milei pidió apoyo para defenderse de un “Congreso destituyente”
3

Milei pidió apoyo para defenderse de un “Congreso destituyente”

Denuncian a Milei, Caputo, Werthein y Bausili por presunta cesión de la política cambiaria a EEUU
4

Denuncian a Milei, Caputo, Werthein y Bausili por presunta cesión de la política cambiaria a EEUU

Estoy bebiendo estrellas: cómo la leyenda del champagne inspiró el único vino espumoso tucumano
5

"Estoy bebiendo estrellas": cómo la leyenda del champagne inspiró el único vino espumoso tucumano

El tiempo en Tucumán: el calor será agobiante y anuncian lluvias desde la tarde
6

El tiempo en Tucumán: el calor será agobiante y anuncian lluvias desde la tarde

Más Noticias
Impactante video: así trasladaban en ambulancia a Lourdes de Bandana tras el allanamiento en la casa de su exnovio

Impactante video: así trasladaban en ambulancia a Lourdes de Bandana tras el allanamiento en la casa de su exnovio

Hay alerta naranja por tormenta y amarilla por fuertes vientos: estas son las zonas afectadas

Hay alerta naranja por tormenta y amarilla por fuertes vientos: estas son las zonas afectadas

Por qué hay que desenchufar este impensado electrodoméstico después de usarlo

Por qué hay que desenchufar este impensado electrodoméstico después de usarlo

Hay alerta por tormentas eléctricas: ¿a qué hora se larga el agua en estas ocho provincias?

Hay alerta por tormentas eléctricas: ¿a qué hora se larga el agua en estas ocho provincias?

Mayonesa saludable y deliciosa: con cuatro ingredientes y en 10 minutos

Mayonesa saludable y deliciosa: con cuatro ingredientes y en 10 minutos

La nueva película de Diego Peretti y Ricardo Darín promete arrasar: cuándo se estrena

La nueva película de Diego Peretti y Ricardo Darín promete arrasar: cuándo se estrena

Conmoción en el mundo ajedrez: a los 29 años, murió el gran maestro Daniel Naroditsky

Conmoción en el mundo ajedrez: a los 29 años, murió el gran maestro Daniel Naroditsky

Cómo hacer mayonesa de huevo duro sin aceite: la receta más saludable y fácil

Cómo hacer mayonesa de huevo duro sin aceite: la receta más saludable y fácil

Comentarios