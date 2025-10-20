Finanzas personales: cuando las deudas agobian

Mora en ascenso: cómo afecta a los hogares argentinos
La capacidad de pago de las familias argentinas está en jaque. Los atrasos en los pagos de préstamos personales y tarjetas de crédito volvieron a aumentar en agosto y alcanzaron un nuevo récord histórico, según datos del Banco Central (BCRA). El “Informe sobre Bancos” detalló que la irregularidad del crédito en los hogares, es decir, el porcentaje de préstamos con problemas de pago, trepó al 6,6% del total. Esta cifra representa el número más alto desde que el BCRA comenzó la medición en julio de 2008. El nivel de incumplimiento actual supera los picos registrados en la pandemia. Hay que remontarse a junio de 2005 para encontrar un registro similar, aunque el récord sigue siendo el 25% de mora durante la crisis de 2001-2002. El informe del BCRA señala que la mora total del sistema es del 3,7%, lo que revela que el problema está concentrado en el bolsillo de las familias.
Explicaciones cruzadas: interpretación del Gobierno y del mercado
La interpretación que hacen en el Gobierno es que el mayor nivel de atraso en los pagos responde, paradójicamente, al crecimiento del crédito que se registró en los últimos meses, tanto en préstamos personales para consumo como en los nuevos créditos hipotecarios. Es decir, para el oficialismo, el aumento de la mora es una consecuencia directa de que más gente está accediendo al financiamiento. En cambio, los especialistas del mercado explican que la causa principal de este deterioro en la economía de los hogares argentinos es el combo de la liberación de las tasas de interés y el fuerte “apretón monetario” que implementó el Gobierno desde julio pasado. Esta política, que busca contener la volatilidad cambiaria, ha encarecido brutalmente el costo del financiamiento y puesto bajo una enorme presión la capacidad de pago de la gente.
Préstamos personales: consecuencias del atraso o el no pago
En un contexto económico donde los atrasos en los pagos de préstamos y tarjetas de crédito alcanzan niveles récord, miles de familias se preguntan: ¿qué pasa si no puedo pagar un préstamo personal? La respuesta es clara: un préstamo es un contrato y no cumplir con él trae graves consecuencias que pueden afectar seriamente tu economía y tu futuro financiero. Dejar de pagar una deuda con el banco genera intereses adicionales que engrosan rápidamente el monto original. Desde ese punto de vista, los especialistas consideran que lo más preocupante pasa por las tarjetas de crédito. Pagar el mínimo no es el mejor de los escenarios porque, en un mercado tan volátil como el actual, los intereses se van por las nubes y el deudor queda expuesto a pagar sumas de dinero que no se imaginaba al momento de contraer el compromiso.
Las consecuencias: ¿qué pasa si no pago a tiempo?
-Intereses sobre intereses. Cada día que pasa sin pagar, la deuda crece de forma exponencial debido a los intereses punitorios y moratorios. En un país con tasas promedio del 82% anual para préstamos personales, esto puede volverse una bola de nieve incontrolable.
-Historial crediticio manchado: El incumplimiento queda registrado, lo que te dificultará acceder a nuevos préstamos, tarjetas o incluso servicios básicos en el futuro. Esto puede impactar desde la compra de un auto hasta la posibilidad de alquilar una vivienda.
-Embargo judicial. En casos extremos, si el banco no logra saldar tu deuda de otra forma, puede iniciar un proceso judicial para trabar un embargo sobre bienes (sueldo, propiedades, cuentas bancarias). Esto significa que la entidad puede quedarse con parte de tu dinero o tus pertenencias para recuperar lo adeudado, indica Noticias Argentinas.
Pasos a tomar en cuenta: ¿qué puede hacer un deudor si no puede pagar la deuda contraída?
Según los expertos en sistema financiero, lo más importante es no ignorar el problema. Según la agencia Noticias Argentinas, si se encuentra en una situación donde no puede cumplir con las cuotas de su préstamo o tarjeta de crédito:
-Comunicarse con el banco. Explicá tu situación y buscá opciones. Muchas entidades están dispuestas a negociar planes de pago, refinanciaciones o reestructuraciones para ayudarte a salir de la mora.
-No esperes a acumular deudas. Cuanto antes te acerques al banco, mayores serán las posibilidades de encontrar una solución favorable.
-Buscá asesoramiento: Si la situación te supera, considerá buscar ayuda de asesores financieros que puedan guiarte sobre la mejor estrategia para tu caso.
-Recordá que un préstamo es un compromiso. Cuidar tu salud financiera implica cumplir con tus obligaciones o, al menos, buscar activamente una solución ante las dificultades. El incumplimiento afecta el historial y, por lo tanto, el deudor no podrá acceder a más financiamiento.