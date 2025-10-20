Secciones
EconomíaNoticias económicas

Finanzas personales: cuando las deudas agobian

Un informe del Banco Central revela que la capacidad de pago de las familias argentinas está en una zona complicada. Qué hacer frente a las cuotas de un crédito o de las tarjetas.

Finanzas personales: cuando las deudas agobian
Hace 2 Hs

Mora en ascenso: cómo afecta a los hogares argentinos

La capacidad de pago de las familias argentinas está en jaque. Los atrasos en los pagos de préstamos personales y tarjetas de crédito volvieron a aumentar en agosto y alcanzaron un nuevo récord histórico, según datos del Banco Central (BCRA). El “Informe sobre Bancos” detalló que la irregularidad del crédito en los hogares, es decir, el porcentaje de préstamos con problemas de pago, trepó al 6,6% del total. Esta cifra representa el número más alto desde que el BCRA comenzó la medición en julio de 2008. El nivel de incumplimiento actual supera los picos registrados en la pandemia. Hay que remontarse a junio de 2005 para encontrar un registro similar, aunque el récord sigue siendo el 25% de mora durante la crisis de 2001-2002. El informe del BCRA señala que la mora total del sistema es del 3,7%, lo que revela que el problema está concentrado en el bolsillo de las familias.

Explicaciones cruzadas: interpretación del Gobierno y del mercado

La interpretación que hacen en el Gobierno es que el mayor nivel de atraso en los pagos responde, paradójicamente, al crecimiento del crédito que se registró en los últimos meses, tanto en préstamos personales para consumo como en los nuevos créditos hipotecarios. Es decir, para el oficialismo, el aumento de la mora es una consecuencia directa de que más gente está accediendo al financiamiento. En cambio, los especialistas del mercado explican que la causa principal de este deterioro en la economía de los hogares argentinos es el combo de la liberación de las tasas de interés y el fuerte “apretón monetario” que implementó el Gobierno desde julio pasado. Esta política, que busca contener la volatilidad cambiaria, ha encarecido brutalmente el costo del financiamiento y puesto bajo una enorme presión la capacidad de pago de la gente.

Préstamos personales: consecuencias del atraso o el no pago

En un contexto económico donde los atrasos en los pagos de préstamos y tarjetas de crédito alcanzan niveles récord, miles de familias se preguntan: ¿qué pasa si no puedo pagar un préstamo personal? La respuesta es clara: un préstamo es un contrato y no cumplir con él trae graves consecuencias que pueden afectar seriamente tu economía y tu futuro financiero. Dejar de pagar una deuda con el banco genera intereses adicionales que engrosan rápidamente el monto original. Desde ese punto de vista, los especialistas consideran que lo más preocupante pasa por las tarjetas de crédito. Pagar el mínimo no es el mejor de los escenarios porque, en un mercado tan volátil como el actual, los intereses se van por las nubes y el deudor queda expuesto a pagar sumas de dinero que no se imaginaba al momento de contraer el compromiso.

Las consecuencias: ¿qué pasa si no pago a tiempo?

-Intereses sobre intereses. Cada día que pasa sin pagar, la deuda crece de forma exponencial debido a los intereses punitorios y moratorios. En un país con tasas promedio del 82% anual para préstamos personales, esto puede volverse una bola de nieve incontrolable.

-Historial crediticio manchado: El incumplimiento queda registrado, lo que te dificultará acceder a nuevos préstamos, tarjetas o incluso servicios básicos en el futuro. Esto puede impactar desde la compra de un auto hasta la posibilidad de alquilar una vivienda.

Para qué sirven las deudas

-Embargo judicial. En casos extremos, si el banco no logra saldar tu deuda de otra forma, puede iniciar un proceso judicial para trabar un embargo sobre bienes (sueldo, propiedades, cuentas bancarias). Esto significa que la entidad puede quedarse con parte de tu dinero o tus pertenencias para recuperar lo adeudado, indica Noticias Argentinas.

Pasos a tomar en cuenta: ¿qué puede hacer un deudor si no puede pagar la deuda contraída?

Según los expertos en sistema financiero, lo más importante es no ignorar el problema. Según la agencia Noticias Argentinas, si se encuentra en una situación donde no puede cumplir con las cuotas de su préstamo o tarjeta de crédito:

-Comunicarse con el banco. Explicá tu situación y buscá opciones. Muchas entidades están dispuestas a negociar planes de pago, refinanciaciones o reestructuraciones para ayudarte a salir de la mora.

-No esperes a acumular deudas. Cuanto antes te acerques al banco, mayores serán las posibilidades de encontrar una solución favorable.

-Buscá asesoramiento: Si la situación te supera, considerá buscar ayuda de asesores financieros que puedan guiarte sobre la mejor estrategia para tu caso.

-Recordá que un préstamo es un compromiso. Cuidar tu salud financiera implica cumplir con tus obligaciones o, al menos, buscar activamente una solución ante las dificultades. El incumplimiento afecta el historial y, por lo tanto, el deudor no podrá acceder a más financiamiento.

Temas Banco Central de la República Argentina
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Secco apuesta por la nostalgia y la autenticidad: Susana Giménez vuelve a protagonizar su nueva campaña
1

Secco apuesta por la nostalgia y la autenticidad: Susana Giménez vuelve a protagonizar su nueva campaña

2

Tareas preventivas ante los temporales

3

Cartas de lectores: más educación y menos armas

4

Cartas de lectores: actor mileísta

Efemérides del lunes 20 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?
5

Efemérides del lunes 20 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

La (desproporcionada) acción de Netanyahu ante la perversidad terrorista
6

La (desproporcionada) acción de Netanyahu ante la perversidad terrorista

Más Noticias
¿Por qué los jugadores de Atlético Tucumán decidieron no concentrar en la previa al partido frente a San Lorenzo?

¿Por qué los jugadores de Atlético Tucumán decidieron no concentrar en la previa al partido frente a San Lorenzo?

Si hablo, se cae el país: la advertencia de Fred Machado al Gobierno nacional

"Si hablo, se cae el país": la advertencia de Fred Machado al Gobierno nacional

Está a 400 kilómetros de Tucumán y es uno de los mejores pueblos del mundo, según la ONU

Está a 400 kilómetros de Tucumán y es uno de los mejores pueblos del mundo, según la ONU

Fresca y elegante: esta prenda será la tendencia para usar en el verano 2026

Fresca y elegante: esta prenda será la tendencia para usar en el verano 2026

Esta hierba para el mate te ayudará a reducir el cansancio y desinflamar el abdomen

Esta hierba para el mate te ayudará a reducir el cansancio y desinflamar el abdomen

Los tres préstamos para beneficiarios de Anses que pueden pedirse en octubre

Los tres préstamos para beneficiarios de Anses que pueden pedirse en octubre

Todo lo que dejó el paso de Javier Milei por Tucumán en la recta final de la campaña

Todo lo que dejó el paso de Javier Milei por Tucumán en la recta final de la campaña

Javier Milei en Tucumán: “No nos quedemos a mitad de camino”

Javier Milei en Tucumán: “No nos quedemos a mitad de camino”

Comentarios