Finanzas personales: cuando las deudas agobian

Mora en ascenso: cómo afecta a los hogares argentinos

La capacidad de pago de las familias argentinas está en jaque. Los atrasos en los pagos de préstamos personales y tarjetas de crédito volvieron a aumentar en agosto y alcanzaron un nuevo récord histórico, según datos del Banco Central (BCRA). El “Informe sobre Bancos” detalló que la irregularidad del crédito en los hogares, es decir, el porcentaje de préstamos con problemas de pago, trepó al 6,6% del total. Esta cifra representa el número más alto desde que el BCRA comenzó la medición en julio de 2008. El nivel de incumplimiento actual supera los picos registrados en la pandemia. Hay que remontarse a junio de 2005 para encontrar un registro similar, aunque el récord sigue siendo el 25% de mora durante la crisis de 2001-2002. El informe del BCRA señala que la mora total del sistema es del 3,7%, lo que revela que el problema está concentrado en el bolsillo de las familias.