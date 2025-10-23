Plan de jubilación privado: ¿qué es y cómo se tramita?

Un sistema jubilatorio público puede relacionarse a la idea de fondo de retiro estatal. Su característica es que los aportes de las personas no forman un fondo propio. Es decir: no es un ahorro que se activará a futuro. Por el contrario, sus aportes integran una especie de fondo solidario que se utiliza para pagar a los jubilados actuales y no a los futuros.