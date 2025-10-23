Plan de jubilación privado: ¿qué es y cómo se tramita?

Los planes de jubilación o seguros de retiro son herramientas que ofrecen la posibilidad de ahorrar –invitan a ello– y a la vez planificar proyectos a futuro, así como estabilidad financiera. Con un usuario que aporta periódicamente, las aseguradoras prometen ayudarlos a alcanzar objetivos personales. Son una solución práctica de ahorro que se adapta a la propia capacidad de hacerlo de cada interesado.
Asegurarse una situación económica estable para la etapa posterior a la vida laboral es un objetivo esperanzador para los trabajadores. Aparece como un objetivo frecuente y para reunir recursos suficientes para el futuro existen varios mecanismos, y no solo el tradicional de hacer aportes mediante un contratista o empresa privada.
¿Cómo funciona un plan de jubilación?
Según define Santander, un plan de jubilación funciona como un seguro de vida pero con el objetivo de ahorrar para asegurar un capital en un plazo determinado. Quienes toman el seguro abonan una suma que puede pagarse en cuotas o en pago único para cubrir contingencias específicas; en este caso, la jubilación.
Un sistema jubilatorio público puede relacionarse a la idea de fondo de retiro estatal. Su característica es que los aportes de las personas no forman un fondo propio. Es decir: no es un ahorro que se activará a futuro. Por el contrario, sus aportes integran una especie de fondo solidario que se utiliza para pagar a los jubilados actuales y no a los futuros.
Por otra parte, el Seguro de Retiro Privado sí funciona para sí mismo. Es decir que el aportante acumula su propio fondo, elige la entidad en la que aportará, en qué momento y la cantidad que invertirá. También se puede elegir en qué momento lo retirará y de qué forma. Todos estos factores importan para calcular cuánto se podrá ahorrar y retirar a futuro.
En Argentina los aportes de un seguro de retiro pueden hacerse de forma mensual, bimestral, trimestral o cuatrimestral. También se pueden dar aportes extra en cualquier momento y de cualquier valor. Mientras más se ahorre, mayor será el fondo que acumulará y el dinero al que podrá acceder al finalizar la vida de la póliza.
¿Dónde se tramita un plan de jubilación?
Un plan de retiro privado puede solicitarse en instituciones financieras, generalmente en bancos, pero también en compañías dedicadas específicamente a ofrecer este tipo de servicio. Algunas de ellas ofrecen asesoramiento gratuito para que el interesado conozca cuáles son sus posibilidades de ahorro y qué plan le convendría para su futuro.
También se puede consultar con diferentes plataformas online aseguradoras, billeteras virtuales que ofrecen estos planes, otros tipos de fintechs o con intermediarios financieros.