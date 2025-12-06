La falta de jueces atenta contra la investigación por presunto tráfico de influencias

Entre los elementos bajo análisis figuran la utilización por parte de Ontiveros de una billetera virtual asociada al magistrado, el uso de un vehículo oficial asignado a la vocalía, y la existencia de una propiedad compartida en un barrio privado. En paralelo, la defensa denuncia un montaje motivado por intereses políticos, subraya que los audios incorporados serían ininteligibles y sostiene que Casella se encontraba de licencia durante el período en cuestión, por lo que mal podría haber influido en un voto. Casella además, en las últimas horas, aseguró que lo que se conoció de las pericias realizadas sobre el teléfono celular de su marido, secuestrado en el marco de la causa, son “afirmaciones falsas” porque “no hay nada ni en su contenido ni en sus conclusiones que puedan incriminar al Dr. Luis Ontiveros en la posible comisión de algún delito”. En ese sentido aseguró que “hasta el día del cargo de la presente, ninguna de las partes (inclusive autorizadas a la consulta y acceso del expediente) puede ver en el expediente digital ninguna de las ‘supuestas piezas procesales. Por lo que ni siquiera esta parte puede chequear la existencia de dichas piezas procesales, que se le atribuyen tanto a la fiscalía como a la querella”. Por todo esto concluyó que que estas afirmaciones, que califican de “falsas, temerarias, tendenciosas y de mala fe”, generan daño “en nuestro honor, especialmente en relación a que la Dra. Solana Casella se encuentra ternada en estos momentos para el cargo de Juez Federal Electoral N° 1 de Tucumán”.