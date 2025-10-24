Secciones
Calendario de pago de noviembre: cuándo cobran jubilados y pensionados de Anses

Noviembre llega con un aumento del 2.1% en las prestaciones.

Hace 1 Hs

Los jubilados y pensionados recibirán a partir de la segunda semana de noviembre sus haberes. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) ya difundió el calendario de pagos del onceavo mes del año. La próxima liquidación llegará con un aumento correspondiente a la suba del Índice de Precios al Consumidor de septiembre.

Como cada mes, el pago de Anses se hará según la terminación del DNI de sus beneficiarios. Pero el calendario se verá interrumpido por el feriado y el día no laborable de la tercera semana de noviembre.

Noviembre llega con un ajuste del 2.1% más en los haberes de los adultos mayores. La cifra coincide con la inflación del mes de septiembre ya que, según la última disposición vigente del Ejecutivo, las prestaciones de Anses reciben cada mes una actualización con un rezago de dos meses. Por eso para el penúltimo mes del año se tomaron en cuenta los montos de septiembre de la canasta básica.

Con el cálculo del 2.1% extra de noviembre, las jubilaciones mínimas quedarían en $333.150,65. Además, se espera que el organismo previsional continúe con los pagos del bono de $70.000 que lleva más de un año. En total, los haberes que reciban los jubilados serán de $403.150,65 en noviembre.

Anses: calendario de pago de noviembre

Jubilaciones que no superen el haber mínimo

DNI terminados en 0: lunes 10 de noviembre

DNI terminados en 1: martes 11 de noviembre

DNI terminados en 2: miércoles 12 de noviembre

DNI terminados en 3: jueves 13 de noviembre

DNI terminados en 4: viernes 14 de noviembre

DNI terminados en 5: lunes 17 de noviembre

DNI terminados en 6: martes 18 de noviembre

DNI terminados en 7: miércoles 19 de noviembre

DNI terminados en 8: jueves 20 de noviembre

DNI terminados en 9: viernes 21 de noviembre

Jubilaciones que superen el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: lunes 24 de noviembre

DNI terminados en 2 y 3: martes 25 de noviembre

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 26 de noviembre

DNI terminados en 6 y 7: jueves 27 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: viernes 28 de noviembre

Pensiones no contributivas

DNI terminados en 0 y 1: lunes 10 de noviembre

DNI terminados en 2 y 3: martes 12 de noviembre

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 13 de noviembre

DNI terminados en 6 y 7: jueves 14 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: viernes 15 de noviembre

