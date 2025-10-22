Secciones
Si cobrás AUH o SUAF, pedí un plus de $85.000 con este formulario

El gobierno brinda una ayuda económica a algunos grupos de la Anses. Quiénes reciben $85.000 extra.

Hace 1 Hs

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses) recordó que las beneficiarias de dos programas del organismo deben presentar una documentación obligatoria para acceder al pago único de $85.000, trámite que se realiza exclusivamente a través del portal Mi Anses.

Asimismo, las titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) verán sus haberes incrementados a partir de noviembre.

¿De qué se trata el nuevo beneficio?

Se trata del pago de la Ayuda Escolar Anual 2025, una asistencia que busca acompañar a las familias en los gastos educativos de los chicos y chicas en edad escolar. Este refuerzo se suma al aumento de las asignaciones anunciado recientemente por la Anses y puede cobrarse junto con otros programas sociales.

Tras el incremento de los valores de octubre, el organismo confirmó que quienes cobren la AUH podrán acceder al pago extra siempre que cumplan con los requisitos y presenten el formulario correspondiente.

¿Quiénes pueden cobrar la Ayuda Escolar?

El beneficio está destinado a los titulares de:

Asignación Familiar por Hijo

Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad

Asignación Universal por Hijo ( AUH)

Asignación Universal por Hijo con Discapacidad

Requisitos según la situación del menor

Hijos sin discapacidad:

Tener entre 45 días y 17 años inclusive.

Estar matriculados y asistir a una institución educativa oficial de nivel inicial, primario o secundario.

Hijos con discapacidad:

Sin límite de edad.

Deben asistir a una institución educativa (regular o especial), recibir apoyo pedagógico, participar en talleres de formación laboral o programas de rehabilitación.

Paso a paso: cómo tramitar la Ayuda Escolar 2025

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Seleccionar la sección "Hijos" y luego "Presentar Certificado Escolar".

Descargar el formulario correspondiente a cada hijo.

Imprimirlo y llevarlo al establecimiento educativo para que sea completado y firmado.

Subir una foto del formulario completo desde el mismo portal de Mi ANSES.

El trámite debe realizarse antes del 31 de diciembre de 2025. Para iniciar el proceso y descargar el formulario escolar, los beneficiarios pueden ingresar directamente a: www.anses.gob.ar.

Para completar el formulario de la Ayuda Escolar 2025, tenés que ingresar a anses.gob.ar/formulario.

¿Cómo saber si cobro la Ayuda Escolar?

Los titulares pueden verificar su situación accediendo a Mi ANSES y revisando la sección "Mis Asignaciones". Si el Certificado Escolar no está registrado, deberá presentarse para habilitar el cobro.

