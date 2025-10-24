Cómo detuvieron al ex novio de Lourdes Fernández: su insólito escondite y un intento de huida frustado

Él, según el relato de la periodista, estaba escondido en un placard de la habitación. "Como ya había una orden de allanamiento, la policía entró a mover los sillones, abrir los placares, todo, y él opone resistencia. Se trató de escapar por la ventana de la habitación al pulmón de la manzana. Un piso alto”, siguió. Al verse rodeado, comenzó a gritar: “Él decía ‘que venga Cristina Kirchner’, todo el discurso militante, para tapar todo. Dijo que era un invento de Milei”, reveló.