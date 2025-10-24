Tras varias horas de misterio en torno al paradero de Lourdes Fernández, ex integrante de Bandana, la policía la encontró este jueves en el departamento de su ex pareja, Leandro García Gómez, quien fue imputado por privación ilegal de la libertad. Ese mismo día, la madre de la artista había radicado una denuncia porque no tenía contacto con ella desde hacía tres semanas.
Con una orden de allanamiento que se hizo esperar, la policía ingresó al departamento de Gómez García y dentro de una habitación encontraron a Lourdes Fernandez en mal estado de salud. De inmediato, recbió atendión médica y fue trasladada en ambulancia a un hospital de la zona. Horas más tarde recibió el alta y se retiró del lugar acompañada de una amiga.
La periodista Mercedes Ninci dio a conocer los detalles de la historia clínica de Lourdes: “El parte dice que el paciente refiere consumo de cocaína, alcohol y pastillas para el insomnio. El examen de laboratorio de alcoholemia dio negativo”, destacó. “Refiere que abandonó su tratamiento psicoterapéutico. Ingresó con dolor de garganta y le dieron un antibiótico. Y esto es lo más importante: no figura que haya estado golpeada”, sostuvo.
Cómo detuvieron al ex novio de Lourdes Fernández: su insólito escondite y un intento de huida frustado
El allanamiento en el departamento de García Gómez y su posterior detención se logró gracias a la segunda denuncia de Lissa Vera, también integrante del grupo Bandana, y del accionar del juez Sánchez Sarmiento. “¿Qué pasa cuando la policía llega? Primero la encuentra ella. Según refiere la gente que estuvo ahí, está en un estado lamentable“, sostuvo Ninci. Esto llevó a la decisión de trasladarla al Hospital Fernández para su atención.
Él, según el relato de la periodista, estaba escondido en un placard de la habitación. "Como ya había una orden de allanamiento, la policía entró a mover los sillones, abrir los placares, todo, y él opone resistencia. Se trató de escapar por la ventana de la habitación al pulmón de la manzana. Un piso alto”, siguió. Al verse rodeado, comenzó a gritar: “Él decía ‘que venga Cristina Kirchner’, todo el discurso militante, para tapar todo. Dijo que era un invento de Milei”, reveló.