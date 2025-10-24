Secciones
Lourdes Fernández fue dada de alta: ¿qué dice el parte médico sobre la salud de la ex Bandana?

En la madrugada de este viernes, Lourdes de Bandana se retiró del Hospital Fernández, ubicado en Palermo, acompañada de una amiga.

Hace 1 Hs

Luego de casi 12 horas de incertidumbre, la Policía de la Ciudad encontró el jueves por la noche a Lourdes Fernández en el departamento de su novio, Leandro Esteban García Gómez, ubicado en el barrio porteño de Palermo. La ex integrante, quien se encontraba en un profundo estado de vulnerabilidad, fue traslada en ambulancia al hospital Fernández, donde recibió atención médica. Por su parte, el hombre quedó detenido.

La tarea de encontrar a Lourdes fue difícil y comenzó luego de que su mamá denunciará que no sabía nada de ella desde el 4 de octubre. Para llegar a este desenlace hizo falta una orden de allanamiento dispuesta por el Juzgado Nacional y Correccional 47. La Policía ya había estado en ese domicilio por la tarde. Fuentes oficiales indicaron que en esa primera visita no habían hallado a la cantante porque el dueño de la vivienda no les permitió recorrer todos los ambientes del inmueble.

Horas después, con la orden judicial, la División Investigaciones Comunales 14 ingresó por la fuerza al departamento de García Gómez y encontró a Lourdes, quien horas antes había hablado con la policía a través de una videollamada en la que se la vio desmejorada y con dificultad para hilar palabras.

¿Cómo sigue la salud de Lourdes de Bandana tras su internación?

En Radio Mitre, la periodista Mercedes Ninci dio detalles sobre cómo sigue la salud de la cantante tras su internación- “Lourdes se fue del Hospital Fernández durante la madrugada de este viernes. Ccontra todos los pronósticos, se fue por motu propio y acompañada de una amiga”, indicó. 

La periodista también dio a conocer los detalles de la historia clínica: “Paciente refiere consumo de cocaína y alcohol. Examen de laboratorio: alcoholemia negativa”, destacó, pero agregó que consume regularmente psicotrópicos para dormir.

“Refiere que abandonó su tratamiento psicoterapéutico. Ingresó con dolor de garganta y le dieron un antibiótico. Y esto es lo más importante: no figura que haya estado golpeada”, sostuvo. Según lo que pudo investigar la movilera, Lourdes no se escapó del hospital sino que se fue cuando los médicos le dieron el alta.

“Se retira con una amiga, no con la madre. Aparentemente no quiere saber nada con la madre porque realizó la denuncia, entonces la llama una amiga para que la acompañe y se vaya”, reveló Ninci.

