Lourdes Fernández fue dada de alta: ¿qué dice el parte médico sobre la salud de la ex Bandana?

La tarea de encontrar a Lourdes fue difícil y comenzó luego de que su mamá denunciará que no sabía nada de ella desde el 4 de octubre. Para llegar a este desenlace hizo falta una orden de allanamiento dispuesta por el Juzgado Nacional y Correccional 47. La Policía ya había estado en ese domicilio por la tarde. Fuentes oficiales indicaron que en esa primera visita no habían hallado a la cantante porque el dueño de la vivienda no les permitió recorrer todos los ambientes del inmueble.