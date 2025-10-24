Secciones
EspectáculosFamosos

La salud de Lourdes Fernández: revelan el impactante hallazgo dentro del departamento de su ex novio

Tras el allanamiento del departamento de Leandro García Gómez, que terminó con su detención y la internación de Lourdes Fernández, difundieron qué elementos encontraron.

Lourdes Fernández estuvo cautiva dentro del departamento de su ex novio Lourdes Fernández estuvo cautiva dentro del departamento de su ex novio
Hace 1 Hs

Luego de horas de incertidumbre, Lourdes Fernández (cantante de Bandana) fue encontrada el jueves por la noche por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires en el departamento de Leandro García Gómez. Su expareja fue detenido y se le imputó el cargo de “privación ilegítima de la libertad”, en el marco de una acusación por violencia de género; será indagado este viernes. 

El oscuro pasado del ex novio de Lourdes Fernández: drogas, destrozos y otra víctima de violencia de género

El oscuro pasado del ex novio de Lourdes Fernández: drogas, destrozos y otra víctima de violencia de género

El edificio ubicado en el barrio porteño de Palermo fue escenario de un operativo que involucró a personal de la Justicia, la Policía Científica, el SAME y la Policía de la Ciudad. Cerca de las 22:30, la cantante fue llevada al Hospital Fernández para ser asistida aunque recibió el alta en la madrugada del viernes para luego ser trasladada a la casa de una amiga.

Qué encontraron en el departamento de la ex pareja de Lourdes Fernández

Los efectivos de la Policía de la Ciudad encontraron a la artista luego de que el juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 47 diera la orden de allanamiento en el departamento de Ravignani 2186.

“En el interior del departamento fue encontrada Lourdes Fernández y minutos después fue detenido García Gómez”, precisaron. En el lugar trabajó personal de la Justicia en compañía de la Policía de la Ciudad, la Policía Científica y el SAME.

En el inmueble se encontraron botellas de bebidas alcohólicas y pastillas que estaban fuera del blíster. El material ya se encuentra en el laboratorio químico de la Policía Científica para su análisis, según informó La Nación.

¿Cómo estaba Lourdes Fernández cuando la encontraron en el departamento de su ex novio?

Cuando la policia ingresó al departamento de Gómez García, la cantante estaba dentro de una habitación en un completo estado de vulnerabilidad. Él, por su parte, estaba escondido dentro de un placard y aunque intentó escapar, fue apresado dentro del inmueble. 

Mientras recibía contención y atención médica, Lourdes reveló que consume medicación por insomnio, y reveló que había abandonado el tratamiento psicológico y psicoterapéutico que estaba llevando adelante.

También mencionó que ingresó con un dolor de garganta, tal como lo había comentado en el video que subió a las redes sociales al enterarse de que era intensamente buscada. “Lo pudieron certificar, la medicaron al respecto, y ahora están a la espera de los resultados para saber si tenía algún tipo de sustancia en sangre”, advirtieron.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El inquietante video de Lourdes de Bandana que encendió las alarmas en medio de las dudas sobre su paradero

El inquietante video de Lourdes de Bandana que encendió las alarmas en medio de las dudas sobre su paradero

Denuncian la desaparición de la ex Bandana, Lourdes Fernández

Denuncian la desaparición de la ex Bandana, Lourdes Fernández

Impactante video: así trasladaban en ambulancia a Lourdes de Bandana tras el allanamiento en la casa de su exnovio

Impactante video: así trasladaban en ambulancia a Lourdes de Bandana tras el allanamiento en la casa de su exnovio

Prepotente y sacado: así hablaba el ex de Lourdes Fernández antes de su detención

Prepotente y sacado: así hablaba el ex de Lourdes Fernández antes de su detención

Lourdes Fernández fue dada de alta: ¿qué dice el parte médico sobre la salud de la ex Bandana?

Lourdes Fernández fue dada de alta: ¿qué dice el parte médico sobre la salud de la ex Bandana?

Lo más popular
La historia detrás del candidato: Federico Pelli
1

La historia detrás del candidato: Federico Pelli

La Libertad Avanza y la Unión Cívica Radical anunciaron que irán unidos en Alberdi
2

La Libertad Avanza y la Unión Cívica Radical anunciaron que irán unidos en Alberdi

Milei pidió apoyo para defenderse de un “Congreso destituyente”
3

Milei pidió apoyo para defenderse de un “Congreso destituyente”

Estoy bebiendo estrellas: cómo la leyenda del champagne inspiró el único vino espumoso tucumano
4

"Estoy bebiendo estrellas": cómo la leyenda del champagne inspiró el único vino espumoso tucumano

El tiempo en Tucumán: el calor será agobiante y anuncian lluvias desde la tarde
5

El tiempo en Tucumán: el calor será agobiante y anuncian lluvias desde la tarde

Aerolíneas Argentinas: una protesta de los pilotos genera demoras en los vuelos en Aeroparque
6

Aerolíneas Argentinas: una protesta de los pilotos genera demoras en los vuelos en Aeroparque

Más Noticias
Impactante video: así trasladaban en ambulancia a Lourdes de Bandana tras el allanamiento en la casa de su exnovio

Impactante video: así trasladaban en ambulancia a Lourdes de Bandana tras el allanamiento en la casa de su exnovio

Hay alerta naranja por tormenta y amarilla por fuertes vientos: estas son las zonas afectadas

Hay alerta naranja por tormenta y amarilla por fuertes vientos: estas son las zonas afectadas

Por qué hay que desenchufar este impensado electrodoméstico después de usarlo

Por qué hay que desenchufar este impensado electrodoméstico después de usarlo

Hay alerta por tormentas eléctricas: ¿a qué hora se larga el agua en estas ocho provincias?

Hay alerta por tormentas eléctricas: ¿a qué hora se larga el agua en estas ocho provincias?

Mayonesa saludable y deliciosa: con cuatro ingredientes y en 10 minutos

Mayonesa saludable y deliciosa: con cuatro ingredientes y en 10 minutos

La nueva película de Diego Peretti y Ricardo Darín promete arrasar: cuándo se estrena

La nueva película de Diego Peretti y Ricardo Darín promete arrasar: cuándo se estrena

Conmoción en el mundo ajedrez: a los 29 años, murió el gran maestro Daniel Naroditsky

Conmoción en el mundo ajedrez: a los 29 años, murió el gran maestro Daniel Naroditsky

Cómo hacer mayonesa de huevo duro sin aceite: la receta más saludable y fácil

Cómo hacer mayonesa de huevo duro sin aceite: la receta más saludable y fácil

Comentarios