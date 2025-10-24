La salud de Lourdes Fernández: revelan el impactante hallazgo dentro del departamento de su ex novio

Luego de horas de incertidumbre, Lourdes Fernández (cantante de Bandana) fue encontrada el jueves por la noche por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires en el departamento de Leandro García Gómez. Su expareja fue detenido y se le imputó el cargo de “privación ilegítima de la libertad”, en el marco de una acusación por violencia de género; será indagado este viernes.
El edificio ubicado en el barrio porteño de Palermo fue escenario de un operativo que involucró a personal de la Justicia, la Policía Científica, el SAME y la Policía de la Ciudad. Cerca de las 22:30, la cantante fue llevada al Hospital Fernández para ser asistida aunque recibió el alta en la madrugada del viernes para luego ser trasladada a la casa de una amiga.
Qué encontraron en el departamento de la ex pareja de Lourdes Fernández
Los efectivos de la Policía de la Ciudad encontraron a la artista luego de que el juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 47 diera la orden de allanamiento en el departamento de Ravignani 2186.
“En el interior del departamento fue encontrada Lourdes Fernández y minutos después fue detenido García Gómez”, precisaron. En el lugar trabajó personal de la Justicia en compañía de la Policía de la Ciudad, la Policía Científica y el SAME.
En el inmueble se encontraron botellas de bebidas alcohólicas y pastillas que estaban fuera del blíster. El material ya se encuentra en el laboratorio químico de la Policía Científica para su análisis, según informó La Nación.
¿Cómo estaba Lourdes Fernández cuando la encontraron en el departamento de su ex novio?
Cuando la policia ingresó al departamento de Gómez García, la cantante estaba dentro de una habitación en un completo estado de vulnerabilidad. Él, por su parte, estaba escondido dentro de un placard y aunque intentó escapar, fue apresado dentro del inmueble.
Mientras recibía contención y atención médica, Lourdes reveló que consume medicación por insomnio, y reveló que había abandonado el tratamiento psicológico y psicoterapéutico que estaba llevando adelante.
También mencionó que ingresó con un dolor de garganta, tal como lo había comentado en el video que subió a las redes sociales al enterarse de que era intensamente buscada. “Lo pudieron certificar, la medicaron al respecto, y ahora están a la espera de los resultados para saber si tenía algún tipo de sustancia en sangre”, advirtieron.