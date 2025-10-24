La salud de Lourdes Fernández: revelan el impactante hallazgo dentro del departamento de su ex novio

Luego de horas de incertidumbre, Lourdes Fernández (cantante de Bandana) fue encontrada el jueves por la noche por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires en el departamento de Leandro García Gómez. Su expareja fue detenido y se le imputó el cargo de “privación ilegítima de la libertad”, en el marco de una acusación por violencia de género; será indagado este viernes.