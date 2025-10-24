Secciones
Premios Ídolo Argentina: los influencers y youtubers favoritos nominados en la segunda edición

A fines de octubre, las figuras más destacadas de las redes sociales se reunirán para recibir los premios que reconocen sus trayectorias.

Por segundo año consecutivo se celebrarán en Argentina los Premios Ídolo, creados por la influencer española Aida Domenech, mejor conocida como Dulceida. La gran gala, que reconocerá a los mejores creadores de contenido del país y a los favoritos del público, se celebrará el viernes 31 de octubre en el Salón Tattersall del Hipódromo de San Isidro.

En su primera edición, el evento de los influencers logró la confluencia de más de 400 youtubers, figuras de la moda, del lifestyle, del deporte y otros rubros. Aunque en 2024 se esperaba la presencia de Dulceida –que tiene 2.1 millones de suscriptores en Youtube y 3.4 millones de seguidores en Instagram–, la influencer no se hizo presente por estar embarazada.

Para elegir a los nominados se abrió una convocatoria para que el público pudiera votar a sus influencers favoritos.

Los nominados a los Premios Ídolo 2025

Beauty

- Cande Copello

- Sofía Gonet

- Joaco Vazquez

- Tuli Acosta

- Dadatina

Contenido creativo

- Fran Gómez

- Juli Savioli

- Fermín Bo

- Marti Benza

- Julieta Coria

Gastronomía

- Paulina Cocina

- Gastón Soffritti

- Inutilísima

- Las recetas de Simón

- Mon Petit Glouton

Experiencias gastronómicas y/o culturales

- La Chica del Brunch

- Buenos Aires.Ar

- Turista en Buenos Aires

- Buenos Paladares

Helath

- Laura Romano

- Doctor Larosa

- Sofi Calvo

- Soy mamá y pediatra

Sports

- Tomás Mazza

- Cata Guimarey

- Juli Puente

- El Rufián

- Lucas Ortega

Podcast

- La fábrica podcast

- Ferne con Grego

- La fórmula podcast

- Futuro en construcción

- Hablando de algo con alguien

Streamer

- Coker

- Luquita Rodríguez

- Davo Xeneize

- Mernosketti

Emprendimiento Digital

- Yerba Cósmico

- Polenta

- Diabla

- Almendra

Tiktoker

- Mar Cosca

- Mati Spano

- Juli Castro

- Santi Ravier

- More Andrade

Viajes

- Pasaje en mano

- Tupi Saravia

- Drea León

- Modo Turista

Actualidad

- Beltrán Briones

- Ahorrando con Cami

- Mujer financiera

- Mai Pistiner

- Lara López Calvo

Ciencia, cultura y tecnología

- La joya agro

- Fer Carolei

- Almendra Veiga

- Celeste Giardinelli

Ídolo al volante

- Aixa Franke

- Bercatini

- Dino Di Palma

- Martín Gallego

Ídolo futbolero/a

- Gastón Edul

- Davo Xeneize

- Sofi Martínez

- Jero Freixas

- Pollo Álvarez

Ídolo emergente

- Agus García

- Titi Tcherkaski

- Tobi Juárez

- Facturita

- El gordo y el flako

Ídolo revelación

- Marcos Giles

- Mernosketti

- Juli Manzotti

- Cris Vanadía

- Fede Popgold

Streamer más viral

- Martín Cirio

- Gero Momo

- Davo Xeneize

- Mernosketti

Lifestyle

- Zaira Nara

- Santiago Talledo

- Michelle Masson

- Stephanie Demner

- Lizardo Ponce

Youtuber

- Angie Velasco

- Matías Bottero

- Ian Lucas

- Bri Domínguez

Humor y entretenimiento

- Momi Giardina

- Martín Garabal

- Martín Dardik

- Lucho Mellera

- Pelao Khe

Moda

- Delfina Ferro

- Sofía Gonet

- Paprika

- Zuzu Coudeu

