Premios Ídolo Argentina: los influencers y youtubers favoritos nominados en la segunda edición

En su primera edición, el evento de los influencers logró la confluencia de más de 400 youtubers, figuras de la moda, del lifestyle, del deporte y otros rubros. Aunque en 2024 se esperaba la presencia de Dulceida –que tiene 2.1 millones de suscriptores en Youtube y 3.4 millones de seguidores en Instagram–, la influencer no se hizo presente por estar embarazada.