Premios Ídolo Argentina: los influencers y youtubers favoritos nominados en la segunda edición

Por segundo año consecutivo se celebrarán en Argentina los Premios Ídolo, creados por la influencer española Aida Domenech, mejor conocida como Dulceida. La gran gala, que reconocerá a los mejores creadores de contenido del país y a los favoritos del público, se celebrará el viernes 31 de octubre en el Salón Tattersall del Hipódromo de San Isidro.
En su primera edición, el evento de los influencers logró la confluencia de más de 400 youtubers, figuras de la moda, del lifestyle, del deporte y otros rubros. Aunque en 2024 se esperaba la presencia de Dulceida –que tiene 2.1 millones de suscriptores en Youtube y 3.4 millones de seguidores en Instagram–, la influencer no se hizo presente por estar embarazada.
Para elegir a los nominados se abrió una convocatoria para que el público pudiera votar a sus influencers favoritos.
Los nominados a los Premios Ídolo 2025
Beauty
- Cande Copello
- Sofía Gonet
- Joaco Vazquez
- Tuli Acosta
- Dadatina
Contenido creativo
- Fran Gómez
- Juli Savioli
- Fermín Bo
- Marti Benza
- Julieta Coria
Gastronomía
- Paulina Cocina
- Gastón Soffritti
- Inutilísima
- Las recetas de Simón
- Mon Petit Glouton
Experiencias gastronómicas y/o culturales
- La Chica del Brunch
- Buenos Aires.Ar
- Turista en Buenos Aires
- Buenos Paladares
Helath
- Laura Romano
- Doctor Larosa
- Sofi Calvo
- Soy mamá y pediatra
Sports
- Tomás Mazza
- Cata Guimarey
- Juli Puente
- El Rufián
- Lucas Ortega
Podcast
- La fábrica podcast
- Ferne con Grego
- La fórmula podcast
- Futuro en construcción
- Hablando de algo con alguien
Streamer
- Coker
- Luquita Rodríguez
- Davo Xeneize
- Mernosketti
Emprendimiento Digital
- Yerba Cósmico
- Polenta
- Diabla
- Almendra
Tiktoker
- Mar Cosca
- Mati Spano
- Juli Castro
- Santi Ravier
- More Andrade
Viajes
- Pasaje en mano
- Tupi Saravia
- Drea León
- Modo Turista
Actualidad
- Beltrán Briones
- Ahorrando con Cami
- Mujer financiera
- Mai Pistiner
- Lara López Calvo
Ciencia, cultura y tecnología
- La joya agro
- Fer Carolei
- Almendra Veiga
- Celeste Giardinelli
Ídolo al volante
- Aixa Franke
- Bercatini
- Dino Di Palma
- Martín Gallego
Ídolo futbolero/a
- Gastón Edul
- Davo Xeneize
- Sofi Martínez
- Jero Freixas
- Pollo Álvarez
Ídolo emergente
- Agus García
- Titi Tcherkaski
- Tobi Juárez
- Facturita
- El gordo y el flako
Ídolo revelación
- Marcos Giles
- Mernosketti
- Juli Manzotti
- Cris Vanadía
- Fede Popgold
Streamer más viral
- Martín Cirio
- Gero Momo
- Davo Xeneize
- Mernosketti
Lifestyle
- Zaira Nara
- Santiago Talledo
- Michelle Masson
- Stephanie Demner
- Lizardo Ponce
Youtuber
- Angie Velasco
- Matías Bottero
- Ian Lucas
- Bri Domínguez
Humor y entretenimiento
- Momi Giardina
- Martín Garabal
- Martín Dardik
- Lucho Mellera
- Pelao Khe
Moda
- Delfina Ferro
- Sofía Gonet
- Paprika
- Zuzu Coudeu