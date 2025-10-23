¿Qué es Getty Images y por qué Juli Poggio "se consagró" por tener una foto suya?

Si un grupo de un reality supo mantenerse vigente, ese es el de la edición Gran Hermano 2022. Entre amores y odios, críticas y apoyos incondicionales, más de una figura del programa de Telefe supo elegir un camino para continuar teniendo visibilidad. Ese es el caso de Julieta Poggio que, además de haberse convertido en una de las favoritas del público, también se convirtió en favorita de las marcas
Con el reciente accidente de Thiago Medina, la vigencia del grupo de ex "hermanitos" quedó demostrada. Además de su visible unión, Daniela Celis, su pareja, Nacho Castañares, Marcos Ginocchio y Poggio lograron destacar entre el resto de los participantes y atrapar a un público sumamente fiel.
Por eso esta semana Julieta Poggio llegó a estar entre las tendencias y los temas más discutidos de internet. Pero no fue solo su nombre lo que resaltó, sino también una firma: Getty Images. Es que la influencer participó de la premiere de una película en Hollywood y fue capturada por las cámaras más prestigiosos del mundo de las celebridades.
La foto de Juli Poggio con Getty Images se viralizó
En su cuenta de Instagram, Poggio compartió una serie de imágenes de su viaje de trabajo y, emocionada, contó su experiencia. "Y un día llegué a Hollywood", escribió. En las fotos lució un amplio y elegante vestido diseñado por la reconocida modista, Verónica de la Canal. La modelo fue invitada a participar del gran estreno de "A pesar de ti", una película que promete tener buenos resultados en la pantalla grande.
Entre las imágenes que circularon en las redes, una serie de ellas marcadas con la firma de Getty Images llamaron particularmente la atención. Sus fanáticas no dejaron pasar la ocasión de hacer notar ese pequeño detalle. "Juli Poggio se consagra como reina al tener un vídeo de Getty Images", escribió esa X una de las usuarias que más repercusiones obtuvo.
¿Qué es Getty Images: la firma de las fotos de Juli Poggio?
Los seguidores más atentos del mundo del mundo del espectáculo internacional habrán visto alguna vez escrito un discreto y a la vez contundente "gettyimages" sobre las fotos de las super estrellas. Es que Getty Images es un banco de imágenes y empresa multimedia que se encarga de capturar eventos y escenas memorables.
"Somos los principales expertos visuales del mundo: capturamos, creamos y conservamos contenido para elevar las comunicaciones visuales en todos los ámbitos. Al identificar los cambios culturales, liderar las tendencias e impulsar la economía creativa, alimentamos la narrativa visual en todo el planeta", escriben sobre la empresa en su sitio oficial.
Figuras como Madonna, las hermanas Kardashian, Diego Armando Maradona y Michael Jackson son solo algunas de las fotografiadas por Getty Images. Por eso las redes sociales consideraron la aparición de la mediática argentina entre sus fotos como una señal de haber aparecido en el radar internacional.