¿Qué es Getty Images y por qué Juli Poggio "se consagró" por tener una foto suya?

"Somos los principales expertos visuales del mundo: capturamos, creamos y conservamos contenido para elevar las comunicaciones visuales en todos los ámbitos. Al identificar los cambios culturales, liderar las tendencias e impulsar la economía creativa, alimentamos la narrativa visual en todo el planeta", escriben sobre la empresa en su sitio oficial.

Figuras como Madonna, las hermanas Kardashian, Diego Armando Maradona y Michael Jackson son solo algunas de las fotografiadas por Getty Images. Por eso las redes sociales consideraron la aparición de la mediática argentina entre sus fotos como una señal de haber aparecido en el radar internacional.