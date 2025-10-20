Daniela Celis contó cómo reaccionó Thiago Medina a los comentarios de Martín Cirio: ¿perdonaron al streamer?

La polémica surgió después de que Medina recibiera el alta médica, luego de estar internado 28 días debido a un serio accidente de moto ocurrido en Moreno. El tiempo que pasó en terapia intensiva en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega le produjo un notorio cambio físico, visible en la pérdida de varios kilos de peso. Frente a este contexto de recuperación, Martín Cirio emitió duras declaraciones sobre el rostro de Thiago, comparándolo con una "torta primeriza" o una "trans".