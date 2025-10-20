Daniela Celis contó cómo reaccionó Thiago Medina a los comentarios de Martín Cirio: ¿perdonaron al streamer?

Daniela Celis dio detalles sobre la respuesta de Thiago Medina frente a los comentarios críticos de Martín Cirio sobre su apariencia física. El humorista se comunicó con la pareja luego de haber cuestionado públicamente el aspecto del exconcursante de Gran Hermano, quien venía de pasar casi un mes hospitalizado. La madre de Laia y Aimé compartió la sorpresa de la expareja al recibir la llamada y explicó que la situación quedó aclarada tras el diálogo.
La polémica surgió después de que Medina recibiera el alta médica, luego de estar internado 28 días debido a un serio accidente de moto ocurrido en Moreno. El tiempo que pasó en terapia intensiva en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega le produjo un notorio cambio físico, visible en la pérdida de varios kilos de peso. Frente a este contexto de recuperación, Martín Cirio emitió duras declaraciones sobre el rostro de Thiago, comparándolo con una "torta primeriza" o una "trans".
La actitud de Martin Cirio luego de los comentarios ofensivos contra Daniela Celis
Daniela Celis, también conocida como Pestañela, contó que Martín Cirio se comunicó de forma inmediata con ellos para pedir disculpas por sus dichos. El streamer explicó que el tenor de sus declaraciones fue en un tono de humor. Argumentó que esa es su manera habitual de hablar en sus plataformas digitales.
La expareja de Thiago manifestó comprender la naturaleza de la comedia utilizada por el influencer. Inclusive, Daniela mencionó que previamente ella presenció varios de los streams conducidos por el humorista. Reconoció que la llamada demostró una buena voluntad para resolver el conflicto que surgió en las plataformas.
Finalmente, Celis destacó el gesto de Cirio de haber tomado el teléfono y ofrecer una explicación a lo ocurrido. Aseguró que esa actitud bastó para que el asunto quedara completamente aclarado para su familia. Por su parte, la reacción del humorista se produjo luego de que sus comentarios fueran repudiados por muchos usuarios en las redes sociales.
¿Cómo está Thiago Medina en medio de los escandalos?
Respecto a Thiago, Daniela Celis reveló que él no estaba al tanto de las críticas que el humorista formuló públicamente. Si bien Celis intentó explicarle lo que había pasado, Medina estaba concentrado en su proceso personal. La expareja comentó que el joven estaba del otro lado, enfocado en su propia sanación.
Thiago está buscando recuperarse por completo, con un único objetivo en mente. Él desea estar bien y fuerte para poder alzar a sus dos pequeñas hijas, Laia y Aimé. Daniela afirmó que ese es el único requisito fundamental para Medina, puesto que ninguna otra cosa le importa actualmente.