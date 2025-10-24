El tiempo en Tucumán: el calor será agobiante y anuncian lluvias desde la tarde

El calor y la humedad se harán sentir este viernes en Tucumán, pero no por mucho tiempo. Según el pronóstico del tiempo emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el ingreso de un frente frío provocará inestabilidad hacia la tarde y la noche, con posibles tormentas y un marcado descenso de la temperatura durante el fin de semana.
La jornada comenzó con un cielo mayormente despejado, una temperatura mínima de 23 °C y una humedad cercana al 70%. Los vientos, suaves del sudoeste, acompañarán una mañana calurosa, en la que la visibilidad alcanzó casi 10 kilómetros.
Según los informes del SMN, la nubosidad será variable durante las primeras horas del día, aunque podría observarse un breve período de cielo despejado hacia el mediodía. A esa hora, la temperatura ascenderá hasta los 31 °C, con una humedad cercana al 50% y vientos moderados provenientes del sudoeste.
Las condiciones comenzarán a cambiar hacia la siesta, cuando podrían comenzar las primeras precipitaciones. La máxima sería de 33 °C, mientras que la sensación térmica rondaría los 35 °C. El organismo prevé un aumento progresivo de la nubosidad y una humedad que se mantendría por debajo del 50%.
Durante la noche, el SMN anuncia tormentas dispersas, una temperatura que descenderá hasta los 23 °C y la humedad subirá hasta el 70%. Los vientos, nuevamente suaves del sector sudoeste, acompañarán el ingreso del frente frío que marcará el fin del período caluroso.
¿Cómo estará el tiempo este fin de semana en Tucumán?
El pronóstico del tiempo para el fin de semana anticipa un cambio notorio. El sábado estará nublado y lluvioso, con algunas tormentas antes del mediodía. La temperatura mínima será de 17 °C y la máxima de apenas 23 °C, al menos 10 °C de diferencia con el viernes.
El domingo, en tanto, se espera que las lluvias cesen y el cielo podría despejarse parcialmente hacia el mediodía. Las temperaturas oscilarán entre los 16 °C de mínima y los 26 °C de máxima, con condiciones más estables.
Según el SMN, el inicio de la próxima semana mantendría un panorama similar, aunque no por mucho tiempo: el lunes seguiría templado, pero el martes ingresaría otro frente lluvioso y frío que volverá a modificar las condiciones en Tucumán.