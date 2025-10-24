Secciones
SociedadClima y ecología

El tiempo en Tucumán: el calor será agobiante y anuncian lluvias desde la tarde

La mínima fue de 23 °C. Mañana ingresaría un frente que derrumbará la temperatura. El pronóstico para el fin de semana.

PREPARADOS. El pronóstico anticipa lluvias y tormentas a partir de la tarde de hoy. PREPARADOS. El pronóstico anticipa lluvias y tormentas a partir de la tarde de hoy. ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE INÉS QUINTEROS ORIO
Hace 1 Hs

El calor y la humedad se harán sentir este viernes en Tucumán, pero no por mucho tiempo. Según el pronóstico del tiempo emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el ingreso de un frente frío provocará inestabilidad hacia la tarde y la noche, con posibles tormentas y un marcado descenso de la temperatura durante el fin de semana.

La jornada comenzó con un cielo mayormente despejado, una temperatura mínima de 23 °C y una humedad cercana al 70%. Los vientos, suaves del sudoeste, acompañarán una mañana calurosa, en la que la visibilidad alcanzó casi 10 kilómetros.

Según los informes del SMN, la nubosidad será variable durante las primeras horas del día, aunque podría observarse un breve período de cielo despejado hacia el mediodía. A esa hora, la temperatura ascenderá hasta los 31 °C, con una humedad cercana al 50% y vientos moderados provenientes del sudoeste.

Las condiciones comenzarán a cambiar hacia la siesta, cuando podrían comenzar las primeras precipitaciones. La máxima sería de 33 °C, mientras que la sensación térmica rondaría los 35 °C. El organismo prevé un aumento progresivo de la nubosidad y una humedad que se mantendría por debajo del 50%.

Durante la noche, el SMN anuncia tormentas dispersas, una temperatura que descenderá hasta los 23 °C y la humedad subirá hasta el 70%. Los vientos, nuevamente suaves del sector sudoeste, acompañarán el ingreso del frente frío que marcará el fin del período caluroso.

¿Cómo estará el tiempo este fin de  semana en Tucumán?

El pronóstico del tiempo para el fin de semana anticipa un cambio notorio. El sábado estará nublado y lluvioso, con algunas tormentas antes del mediodía. La temperatura mínima será de 17 °C y la máxima de apenas 23 °C, al menos 10 °C de diferencia con el viernes.

El domingo, en tanto, se espera que las lluvias cesen y el cielo podría despejarse parcialmente hacia el mediodía. Las temperaturas oscilarán entre los 16 °C de mínima y los 26 °C de máxima, con condiciones más estables.

Según el SMN, el inicio de la próxima semana mantendría un panorama similar, aunque no por mucho tiempo: el lunes seguiría templado, pero el martes ingresaría otro frente lluvioso y frío que volverá a modificar las condiciones en Tucumán.

Temas TucumánServicio Meteorológico Nacional
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Rigen dos alertas para Tucumán: una naranja por calor extremo y otra amarilla por lluvias y tormentas

Rigen dos alertas para Tucumán: una naranja por calor extremo y otra amarilla por lluvias y tormentas

Ruta a los Valles: Vialidad Provincial extendió el corte en la 307 por hielo en la calzada

Ruta a los Valles: Vialidad Provincial extendió el corte en la 307 por hielo en la calzada

Habilitaron el paso por la ruta 307 entre Acheral y Amaicha del Valle

Habilitaron el paso por la ruta 307 entre Acheral y Amaicha del Valle

Luis Lobo Chaklián, sobre las lluvias en la capital: “Estamos ensanchando canales para que la evacuación sea más rápida”

Luis Lobo Chaklián, sobre las lluvias en la capital: “Estamos ensanchando canales para que la evacuación sea más rápida”

Lo más popular
La historia detrás del candidato: Federico Pelli
1

La historia detrás del candidato: Federico Pelli

La Libertad Avanza y la Unión Cívica Radical anunciaron que irán unidos en Alberdi
2

La Libertad Avanza y la Unión Cívica Radical anunciaron que irán unidos en Alberdi

Milei pidió apoyo para defenderse de un “Congreso destituyente”
3

Milei pidió apoyo para defenderse de un “Congreso destituyente”

Estoy bebiendo estrellas: cómo la leyenda del champagne inspiró el único vino espumoso tucumano
4

"Estoy bebiendo estrellas": cómo la leyenda del champagne inspiró el único vino espumoso tucumano

¿Qué propone la reforma laboral que impulsa Milei?
5

¿Qué propone la reforma laboral que impulsa Milei?

El dólar cede ante otra intervención de Estados Unidos, mientras se recuperan las acciones
6

El dólar cede ante otra intervención de Estados Unidos, mientras se recuperan las acciones

Más Noticias
Hay alerta naranja por tormenta y amarilla por fuertes vientos: estas son las zonas afectadas

Hay alerta naranja por tormenta y amarilla por fuertes vientos: estas son las zonas afectadas

Por qué hay que desenchufar este impensado electrodoméstico después de usarlo

Por qué hay que desenchufar este impensado electrodoméstico después de usarlo

La hierba que genera colágeno y alivia los dolores de rodilla

La hierba que genera colágeno y alivia los dolores de rodilla

El secreto de la calistenia para niños: cómo usan el juego para que aprendan disciplina

El secreto de la calistenia para niños: cómo usan el juego para que aprendan disciplina

La Libertad Avanza y la Unión Cívica Radical anunciaron que irán unidos en Alberdi

La Libertad Avanza y la Unión Cívica Radical anunciaron que irán unidos en Alberdi

La historia detrás del candidato: Federico Pelli

La historia detrás del candidato: Federico Pelli

Avenida Solano Vera: los vecinos ya piensan en caminos alternativos a la obra

Avenida Solano Vera: los vecinos ya piensan en caminos alternativos a la obra

Efemérides del viernes 24 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

Efemérides del viernes 24 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

Comentarios