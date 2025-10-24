Hay alerta naranja por tormenta y amarilla por fuertes vientos: estas son las zonas afectadas

Un cambio significativo en el clima pone fin a la semana de altas temperaturas a nivel nacional, según lo comunicado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Esta transformación comenzó el jueves y se consolidará en los próximo días con una marcada baja en las temperaturas y un importante desarrollo de tormentas.
Además, el organismo del Ministerio de Defensa precisó que este viernes serán 19 las provincias impactadas por alertas amarilla y naranja que cubren posibles tormentas, viento y viento Zonda. De acuerdo con el SMN, este nivel de advertencia señala la existencia de “fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”.
¿Qué próvincias están en alerta por tormentas y viento?
El organismo indicó que rige alerta naranja por tormenta en el sur de Santiago del Estero, Santa Fe, Córdoba, el oeste de Entre Ríos y el norte de la provincia de Buenos Aires. En esa zona se prevé que el área sea afectada por lluvias y tormentas fuertes o localmente severas. Las mismas podrían estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, intensa actividad eléctrica, granizo y ráfagas que podrían superar los 100 kilómetros por hora.
A su vez, se emitió una alerta amarilla por tormentas para Chaco, el norte de Santiago del Estero, el este de Salta, el sudoeste de Corrientes, la ciudad de Buenos Aires y el centro de la provincia de Buenos Aires, además del sur de Córdoba, el norte de La Pampa, el centro y norte de San Luis, el este de La Rioja, el este de Catamarca y Tucumán.
n esas áreas podrían registrarse lluvias y tormentas, algunas localmente fuertes, con abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora.
El SMN también emitió una alerta amarilla por viento para Chaco, Formosa, el este de Salta, el este de La Rioja, el sudoeste de Chubut y el noroeste de Santa Cruz. En esas zonas del norte argentino se prevén vientos del sector norte con velocidades entre 35 y 50 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden alcanzar los 75 kilómetros por hora.
Por último, rige una alerta amarilla por viento zonda en el este de San Juan y una franja del noroeste de Mendoza. Allí se prevé la ocurrencia de viento zonda con velocidades entre 30 y 45 kilómetros por hora y ráfagas que podrían llegar a los 75 kilómetros por hora.