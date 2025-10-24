Secciones
SociedadClima y ecología

Hay alerta naranja por tormenta y amarilla por fuertes vientos: estas son las zonas afectadas

Conocé las advertencias emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional.

Continúa la alerta por tormentas para este viernes Continúa la alerta por tormentas para este viernes
Hace 2 Hs

Un cambio significativo en el clima pone fin a la semana de altas temperaturas a nivel nacional, según lo comunicado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Esta transformación comenzó el jueves y se consolidará en los próximo días  con una marcada baja en las temperaturas y un importante desarrollo de tormentas.

Alertas por tormentas en Tucumán: ¿qué tan intensas serán las lluvias del fin de semana?

Alertas por tormentas en Tucumán: ¿qué tan intensas serán las lluvias del fin de semana?

Además, el organismo del Ministerio de Defensa precisó que este viernes serán 19 las provincias impactadas por alertas amarilla y naranja que cubren posibles tormentas, viento y viento Zonda. De acuerdo con el SMN, este nivel de advertencia señala la existencia de “fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”.

¿Qué próvincias están en alerta por tormentas y viento?

El organismo indicó que rige alerta naranja por tormenta en el sur de Santiago del Estero, Santa Fe, Córdoba, el oeste de Entre Ríos y el norte de la provincia de Buenos Aires. En esa zona se prevé que el área sea afectada por lluvias y tormentas fuertes o localmente severas. Las mismas podrían estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, intensa actividad eléctrica, granizo y ráfagas que podrían superar los 100 kilómetros por hora. 

A su vez, se emitió una alerta amarilla por tormentas para Chaco, el norte de Santiago del Estero, el este de Salta, el sudoeste de Corrientes, la ciudad de Buenos Aires y el centro de la provincia de Buenos Aires, además del sur de Córdoba, el norte de La Pampa, el centro y norte de San Luis, el este de La Rioja, el este de Catamarca y Tucumán. 

n esas áreas podrían registrarse lluvias y tormentas, algunas localmente fuertes, con abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora.

El SMN también emitió una alerta amarilla por viento para Chaco, Formosa, el este de Salta, el este de La Rioja, el sudoeste de Chubut y el noroeste de Santa Cruz. En esas zonas del norte argentino se prevén vientos del sector norte con velocidades entre 35 y 50 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden alcanzar los 75 kilómetros por hora. 

Por último, rige una alerta amarilla por viento zonda en el este de San Juan y una franja del noroeste de Mendoza. Allí se prevé la ocurrencia de viento zonda con velocidades entre 30 y 45 kilómetros por hora y ráfagas que podrían llegar a los 75 kilómetros por hora. 

Temas Servicio Meteorológico Nacional
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Ocho provincias bajo alerta amarilla por viento, zonda y lluvias: qué zonas estarán más comprometidas

Ocho provincias bajo alerta amarilla por viento, zonda y lluvias: qué zonas estarán más comprometidas

Alerta naranja en Tucumán y otras 10 provincias: pronostican tormentas y actividad eléctrica intensa

Alerta naranja en Tucumán y otras 10 provincias: pronostican tormentas y actividad eléctrica intensa

Alertas por tormentas en Tucumán: ¿qué tan intensas serán las lluvias del fin de semana?

Alertas por tormentas en Tucumán: ¿qué tan intensas serán las lluvias del fin de semana?

Hay alerta naranja por tormentas y amarilla por viento zonda para este jueves: las provincias en riesgo

Hay alerta naranja por tormentas y amarilla por viento zonda para este jueves: las provincias en riesgo

Hay alerta por tormentas eléctricas: ¿a qué hora se larga el agua en estas ocho provincias?

Hay alerta por tormentas eléctricas: ¿a qué hora se larga el agua en estas ocho provincias?

Lo más popular
La historia detrás del candidato: Federico Pelli
1

La historia detrás del candidato: Federico Pelli

La Libertad Avanza y la Unión Cívica Radical anunciaron que irán unidos en Alberdi
2

La Libertad Avanza y la Unión Cívica Radical anunciaron que irán unidos en Alberdi

Milei pidió apoyo para defenderse de un “Congreso destituyente”
3

Milei pidió apoyo para defenderse de un “Congreso destituyente”

Estoy bebiendo estrellas: cómo la leyenda del champagne inspiró el único vino espumoso tucumano
4

"Estoy bebiendo estrellas": cómo la leyenda del champagne inspiró el único vino espumoso tucumano

¿Qué propone la reforma laboral que impulsa Milei?
5

¿Qué propone la reforma laboral que impulsa Milei?

El dólar cede ante otra intervención de Estados Unidos, mientras se recuperan las acciones
6

El dólar cede ante otra intervención de Estados Unidos, mientras se recuperan las acciones

Más Noticias
Impactante video: así trasladaban en ambulancia a Lourdes de Bandana tras el allanamiento en la casa de su exnovio

Impactante video: así trasladaban en ambulancia a Lourdes de Bandana tras el allanamiento en la casa de su exnovio

Por qué hay que desenchufar este impensado electrodoméstico después de usarlo

Por qué hay que desenchufar este impensado electrodoméstico después de usarlo

Hay alerta por tormentas eléctricas: ¿a qué hora se larga el agua en estas ocho provincias?

Hay alerta por tormentas eléctricas: ¿a qué hora se larga el agua en estas ocho provincias?

Mayonesa saludable y deliciosa: con cuatro ingredientes y en 10 minutos

Mayonesa saludable y deliciosa: con cuatro ingredientes y en 10 minutos

La nueva película de Diego Peretti y Ricardo Darín promete arrasar: cuándo se estrena

La nueva película de Diego Peretti y Ricardo Darín promete arrasar: cuándo se estrena

Conmoción en el mundo ajedrez: a los 29 años, murió el gran maestro Daniel Naroditsky

Conmoción en el mundo ajedrez: a los 29 años, murió el gran maestro Daniel Naroditsky

Cómo hacer mayonesa de huevo duro sin aceite: la receta más saludable y fácil

Cómo hacer mayonesa de huevo duro sin aceite: la receta más saludable y fácil

La Joaqui se va de MasterChef: ¿quién es el famoso que la reemplazará?

La Joaqui se va de MasterChef: ¿quién es el famoso que la reemplazará?

Comentarios