Budín de miel, avena y manzana para una merienda deliciosa y saludable

Las harinas refinadas representan un problema para la salud del organismo porque producen un alto índice glucémico. Esto produce picos de glucosa que aumenta el riesgo de padecer enfermedades como diabetes tipo 2, obesidad, problemas cardíacos y otros. Por eso la harina de avena –o los copos de avena solos– es una buena alternativa para reemplazar las demás harinas.
Esta receta de budín de manzana es fácil de preparar e ideal para las personas que se niegan o les cuesta comer frutas y verduras que aportan fibras. Prepararlo lleva menos de una hora y solo necesita ingredientes que solemos tener en casa.
La manzana es una buena fuente de micronutrientes seleccionados como hierro, zinc, vitaminas C y E y polifenoles, que ayudan a reducir las deficiencias de micronutrientes y prevenir enfermedades crónicas, según explica la revista National Geographic.
Cómo hacer un budín de manzana, miel y avena
Ingredientes
- 1 taza de harina de avena (115 gramos)
- 2 manzanas
- 2 huevos
- 2 cucharadas de miel
- 60 mililitros de leche
- 3 cucharadas de aceite
- 2 cucharaditas de polvo para hornear
- Esencia de vainilla
- Endulzante a gusto
Paso a paso
1. Lavar las manzanas y pelarlas. Rallar una y picar la otra en láminas finas, preferentemente con una mandolina.
2. En un recipiente, mezclar la manzana rallada con todo su jugo con la miel, la esencia de vainilla y el endulzante. Además de la miel, podés usar azúcar o edulcorante a gusto.
3. Una vez que esté todo integrado, agregá un chorrito de leche en caso de ser necesario. Sabrás si le falta líquido o no si la pasta se ve seca o si no se integró.
4. Después, agregar la harina de avena y el polvo para hornear e integrar con movimientos envolventes. Asegurate de que no queden grumos porque después se endurecerán con la cocción.
5. Enmantecar un molde para budín y enharinar. Agregar en la base una capa de láminas de manzanas y agregar un poco más de la mezcla. Intercalar las capas de manzana con la mezcla de harina de avena hasta que se acaben.
6. Llevar al horno precalentado a 180 °C durante 35 minutos. Una vez que esté cocido, dejar enfriar y estará listo.