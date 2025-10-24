Budín de miel, avena y manzana para una merienda deliciosa y saludable

Las harinas refinadas representan un problema para la salud del organismo porque producen un alto índice glucémico. Esto produce picos de glucosa que aumenta el riesgo de padecer enfermedades como diabetes tipo 2, obesidad, problemas cardíacos y otros. Por eso la harina de avena –o los copos de avena solos– es una buena alternativa para reemplazar las demás harinas.