Bombones de coco y cacao sin azúcar: la receta fácil de hacer e ideal para calmar los antojos dulces

Si te gustan los postres pero querés cuidar tu alimentación, estos bombones de coco y cacao sin azúcar son la opción perfecta para disfrutar sin culpa. Fáciles de preparar, con pocos ingredientes y sin necesidad de horno, se convirtieron en una de las recetas más buscadas por quienes buscan alternativas saludables para calmar los antojos dulces.
Además de ser una delicia, estos bombones aportan energía y saciedad gracias a la combinación del coco rallado y el cacao amargo, dos ingredientes naturales que ofrecen sabor intenso y textura cremosa. Ideales para acompañar el café, como snack o para tener a mano en la heladera, son la prueba de que comer rico y saludable es posible.
Cómo preparar los bombones de coco y cacao sin azúcar ideales para calmar los antojos dulces
Uno de los grandes desafíos cuando se emprende un plan de descenso de peso o se vive con diabetes es contenerse frente a los antojos dulces, pero la nutricionista Romina Pereiro compartió la receta de bombones saludables que recomienda justamente en estas situaciones.
- 1 pote de yogur firme sabor natural
- 2 cucharadas de coco rallado para la receta y 2 más, para pasar por bocaditos.
- 2 cdas. de leche en polvo
- 1 cucharada de cacao amargo
- 2 sobrecitos de edulcorante
- Un chorrito de esencia de vainilla
En un bowl, añadir de a uno los ingredientes, mezclándolos muy bien. Cuando esté todo integrado, llevar al freezer hasta que haya endurecido lo suficiente como para moldearlos.
Formar bolitas con las manos y pasarlas por coco rallado. Volver un ratito al freezer... y a disfrutar de estos bocaditos dulces sin hacerse problema por el azúcar.