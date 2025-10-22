Secciones
SociedadActualidad

Bombones de coco y cacao sin azúcar: la receta fácil de hacer e ideal para calmar los antojos dulces

La nutricionista Romina Pereiro compartió su receta saludable ideal para las personas que siguen un plan de descenso de peso.

Bombones de coco y cacao sin azúcar: la receta ideal para calmar los antojos dulces Bombones de coco y cacao sin azúcar: la receta ideal para calmar los antojos dulces
Hace 4 Hs

Si te gustan los postres pero querés cuidar tu alimentación, estos bombones de coco y cacao sin azúcar son la opción perfecta para disfrutar sin culpa. Fáciles de preparar, con pocos ingredientes y sin necesidad de horno, se convirtieron en una de las recetas más buscadas por quienes buscan alternativas saludables para calmar los antojos dulces.

Cómo hacer mayonesa de huevo duro sin aceite: la receta más saludable y fácil

Cómo hacer mayonesa de huevo duro sin aceite: la receta más saludable y fácil

Además de ser una delicia, estos bombones aportan energía y saciedad gracias a la combinación del coco rallado y el cacao amargo, dos ingredientes naturales que ofrecen sabor intenso y textura cremosa. Ideales para acompañar el café, como snack o para tener a mano en la heladera, son la prueba de que comer rico y saludable es posible.

Cómo preparar los bombones de coco y cacao sin azúcar ideales para calmar los antojos dulces

Uno de los grandes desafíos cuando se emprende un plan de descenso de peso o se vive con diabetes es contenerse frente a los antojos dulces, pero la nutricionista Romina Pereiro compartió la receta de bombones saludables que recomienda justamente en estas situaciones.

- 1 pote de yogur firme sabor natural

-  2 cucharadas de coco rallado para la receta y 2 más, para pasar por bocaditos.

- 2 cdas. de leche en polvo

- 1 cucharada de cacao amargo

- 2 sobrecitos de edulcorante

 - Un chorrito de esencia de vainilla

En un bowl, añadir de a uno los ingredientes, mezclándolos muy bien. Cuando esté todo integrado, llevar al freezer hasta que haya endurecido lo suficiente como para moldearlos.

Formar bolitas con las manos y pasarlas por coco rallado. Volver un ratito al freezer... y a disfrutar de estos bocaditos dulces sin hacerse problema por el azúcar.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El Partido Justicialista moviliza sus estructuras y apunta a ganar en San Miguel de Tucumán
1

El Partido Justicialista moviliza sus estructuras y apunta a ganar en San Miguel de Tucumán

“El hincha merece saber la verdad”: el fuerte comunicado del plantel de Atlético Tucumán contra la dirigencia
2

“El hincha merece saber la verdad”: el fuerte comunicado del plantel de Atlético Tucumán contra la dirigencia

El tiempo en Tucumán: la nubosidad aumentará en otra jornada calurosa, que podría terminar con tormentas aisladas
3

El tiempo en Tucumán: la nubosidad aumentará en otra jornada calurosa, que podría terminar con tormentas aisladas

Actos, caravanas y “choris” como cierre de campaña en Tucumán
4

Actos, caravanas y “choris” como cierre de campaña en Tucumán

Una batalla de medio tiempo que define cuestiones de fondo
5

Una batalla de medio tiempo que define cuestiones de fondo

El vestido de novia de Stella Banderas que rinde homenaje a sus raíces españolas: “Quería algo un poco gótico, romántico e inspirado en el encaje español”
6

El vestido de novia de Stella Banderas que rinde homenaje a sus raíces españolas: “Quería algo un poco gótico, romántico e inspirado en el encaje español”

Más Noticias
Los jubilados desaparecidos en Chubut y una estremecedora hipótesis: “¿Y si se los tragó la tierra?”

Los jubilados desaparecidos en Chubut y una estremecedora hipótesis: “¿Y si se los tragó la tierra?”

El vestido de novia de Stella Banderas que rinde homenaje a sus raíces españolas: “Quería algo un poco gótico, romántico e inspirado en el encaje español”

El vestido de novia de Stella Banderas que rinde homenaje a sus raíces españolas: “Quería algo un poco gótico, romántico e inspirado en el encaje español”

Aseguran que apareció Mariana Lens, la argentina buscada en España: ¿dónde y cómo está?

Aseguran que apareció Mariana Lens, la argentina buscada en España: ¿dónde y cómo está?

Hay alerta por tormentas eléctricas: ¿a qué hora se larga el agua en estas ocho provincias?

Hay alerta por tormentas eléctricas: ¿a qué hora se larga el agua en estas ocho provincias?

Mayonesa saludable y deliciosa: con cuatro ingredientes y en 10 minutos

Mayonesa saludable y deliciosa: con cuatro ingredientes y en 10 minutos

La nueva película de Diego Peretti y Ricardo Darín promete arrasar: cuándo se estrena

La nueva película de Diego Peretti y Ricardo Darín promete arrasar: cuándo se estrena

Conmoción en el mundo ajedrez: a los 29 años, murió el gran maestro Daniel Naroditsky

Conmoción en el mundo ajedrez: a los 29 años, murió el gran maestro Daniel Naroditsky

La Joaqui se va de MasterChef: ¿quién es el famoso que la reemplazará?

La Joaqui se va de MasterChef: ¿quién es el famoso que la reemplazará?

Comentarios