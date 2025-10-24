Secciones
EspectáculosFamosos

El oscuro pasado del ex novio de Lourdes Fernández: drogas, destrozos y otra víctima de violencia de género

En 2022, la ex integrante de Bandana había denunciado a Leandro Gómez García por golpes. Le entregaron un botón antipánico pero al año siguiente ella lo devolvió.

El novio de Lourdes Fernández tiene otra denuncia por violencia de género El novio de Lourdes Fernández tiene otra denuncia por violencia de género
Hace 25 Min

Leandro García Gómez, el ex novio de Lourdes Fernández, quedó detenido el jueves a última hora luego de que la policia allanara su departamento y encontrara a la ex integrante de Bandana en un total estado de vulnerabilidad. Horas antes, la mamá de la cantante había denunciado que su hija era víctima de violencia de género y que no sabía nada de ella desde hace 20 días.

Lourdes Fernández fue dada de alta: ¿qué dice el parte médico sobre la salud de la ex Bandana?

Lourdes Fernández fue dada de alta: ¿qué dice el parte médico sobre la salud de la ex Bandana?

La detención de Gómez García se produjo luego de que el Juzgado N°47 ordenara el allanamiento de su departamento ubicado en el barrio porteño de Palemo. A Lourdes la encontraron dentro de una habitación mientras que él estaba escondido dentro de un placard. Aunque quiso huir fue aprehendido por la policía y ahora está acusado de "privación ilegítima de la libertad".

El oscuro pasado del ex novio de Lourdes Fernández: drogas, destrozos y otra víctima de violencia de género

De acuerdo con los registros judiciales que trascendieron en distintos medios, García Gómez acumula denuncias por violencia. En 2022, Lourdes Fernández lo denunció formalmente y recibió un botón antipánico el 26 de noviembre de ese año. Aunque el empresario quedó imputado, la propia Lourdes optó por devolver el dispositivo en julio de 2023.

La historia del empresario y militante de la Cámpora incluye otra denuncia previa. En 2019, su ex pareja lo había acusado de violencia de género y el Juzgado N°14 ordenó que se le colocara una tobillera electrónica. El monitoreo se extendió hasta abril de 2021. Aun así, en el expediente constan resoluciones que lo beneficiaron, con sobreseimientos y faltas de mérito en varias causas.

En paralelo, enfrenta una demanda civil por una deuda vinculada al alquiler de un departamento ubicado en Concepción Arenal, en el complejo La Algodonera. 

Según el escrito judicial, “el inmueble se alquiló” en 2019 “totalmente amueblado y equipado con destino exclusivo de vivienda para el locatario y sus familiares directos”, a cambio de 20 mil dólares. Sin embargo, pronto comenzaron incidentes graves: “sucesos de violencia dentro del departamento locado, tales como gritos de peleas, golpes y ruidos de puertas golpeándose constantemente, que motivaron quejas”.

Las intervenciones policiales en el lugar fueron reiteradas: “En otras oportunidades la Policía de la seccional se constituyó en el edificio por llamadas y/o denuncias de los vecinos en cuyo caso el locatario no atendía a los funcionarios policiales o daba respuestas elusivas, hechos de los que se dejó constancia en el libro de la guardia del edificio”.

En agosto de 2020, la vivienda fue allanada por una causa que investigaba un disparo. Al declarar, el empresario argumentó que el arma “era de juguete”. Los conflictos se mantuvieron: “Las situaciones de gritos y peleas dentro del departamento continuaron al igual que los atrasos en el pago de impuestos o servicios…”.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El inquietante video de Lourdes de Bandana que encendió las alarmas en medio de las dudas sobre su paradero

El inquietante video de Lourdes de Bandana que encendió las alarmas en medio de las dudas sobre su paradero

Denuncian la desaparición de la ex Bandana, Lourdes Fernández

Denuncian la desaparición de la ex Bandana, Lourdes Fernández

Impactante video: así trasladaban en ambulancia a Lourdes de Bandana tras el allanamiento en la casa de su exnovio

Impactante video: así trasladaban en ambulancia a Lourdes de Bandana tras el allanamiento en la casa de su exnovio

Prepotente y sacado: así hablaba el ex de Lourdes Fernández antes de su detención

Prepotente y sacado: así hablaba el ex de Lourdes Fernández antes de su detención

Lourdes Fernández fue dada de alta: ¿qué dice el parte médico sobre la salud de la ex Bandana?

Lourdes Fernández fue dada de alta: ¿qué dice el parte médico sobre la salud de la ex Bandana?

Lo más popular
La historia detrás del candidato: Federico Pelli
1

La historia detrás del candidato: Federico Pelli

La Libertad Avanza y la Unión Cívica Radical anunciaron que irán unidos en Alberdi
2

La Libertad Avanza y la Unión Cívica Radical anunciaron que irán unidos en Alberdi

Milei pidió apoyo para defenderse de un “Congreso destituyente”
3

Milei pidió apoyo para defenderse de un “Congreso destituyente”

Estoy bebiendo estrellas: cómo la leyenda del champagne inspiró el único vino espumoso tucumano
4

"Estoy bebiendo estrellas": cómo la leyenda del champagne inspiró el único vino espumoso tucumano

¿Qué propone la reforma laboral que impulsa Milei?
5

¿Qué propone la reforma laboral que impulsa Milei?

El dólar cede ante otra intervención de Estados Unidos, mientras se recuperan las acciones
6

El dólar cede ante otra intervención de Estados Unidos, mientras se recuperan las acciones

Más Noticias
Impactante video: así trasladaban en ambulancia a Lourdes de Bandana tras el allanamiento en la casa de su exnovio

Impactante video: así trasladaban en ambulancia a Lourdes de Bandana tras el allanamiento en la casa de su exnovio

Por qué hay que desenchufar este impensado electrodoméstico después de usarlo

Por qué hay que desenchufar este impensado electrodoméstico después de usarlo

Hay alerta por tormentas eléctricas: ¿a qué hora se larga el agua en estas ocho provincias?

Hay alerta por tormentas eléctricas: ¿a qué hora se larga el agua en estas ocho provincias?

Mayonesa saludable y deliciosa: con cuatro ingredientes y en 10 minutos

Mayonesa saludable y deliciosa: con cuatro ingredientes y en 10 minutos

La nueva película de Diego Peretti y Ricardo Darín promete arrasar: cuándo se estrena

La nueva película de Diego Peretti y Ricardo Darín promete arrasar: cuándo se estrena

Conmoción en el mundo ajedrez: a los 29 años, murió el gran maestro Daniel Naroditsky

Conmoción en el mundo ajedrez: a los 29 años, murió el gran maestro Daniel Naroditsky

Cómo hacer mayonesa de huevo duro sin aceite: la receta más saludable y fácil

Cómo hacer mayonesa de huevo duro sin aceite: la receta más saludable y fácil

La Joaqui se va de MasterChef: ¿quién es el famoso que la reemplazará?

La Joaqui se va de MasterChef: ¿quién es el famoso que la reemplazará?

Comentarios