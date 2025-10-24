El oscuro pasado del ex novio de Lourdes Fernández: drogas, destrozos y otra víctima de violencia de género

Leandro García Gómez, el ex novio de Lourdes Fernández, quedó detenido el jueves a última hora luego de que la policia allanara su departamento y encontrara a la ex integrante de Bandana en un total estado de vulnerabilidad. Horas antes, la mamá de la cantante había denunciado que su hija era víctima de violencia de género y que no sabía nada de ella desde hace 20 días.