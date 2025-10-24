Leandro García Gómez, el ex novio de Lourdes Fernández, quedó detenido el jueves a última hora luego de que la policia allanara su departamento y encontrara a la ex integrante de Bandana en un total estado de vulnerabilidad. Horas antes, la mamá de la cantante había denunciado que su hija era víctima de violencia de género y que no sabía nada de ella desde hace 20 días.
La detención de Gómez García se produjo luego de que el Juzgado N°47 ordenara el allanamiento de su departamento ubicado en el barrio porteño de Palemo. A Lourdes la encontraron dentro de una habitación mientras que él estaba escondido dentro de un placard. Aunque quiso huir fue aprehendido por la policía y ahora está acusado de "privación ilegítima de la libertad".
El oscuro pasado del ex novio de Lourdes Fernández: drogas, destrozos y otra víctima de violencia de género
De acuerdo con los registros judiciales que trascendieron en distintos medios, García Gómez acumula denuncias por violencia. En 2022, Lourdes Fernández lo denunció formalmente y recibió un botón antipánico el 26 de noviembre de ese año. Aunque el empresario quedó imputado, la propia Lourdes optó por devolver el dispositivo en julio de 2023.
La historia del empresario y militante de la Cámpora incluye otra denuncia previa. En 2019, su ex pareja lo había acusado de violencia de género y el Juzgado N°14 ordenó que se le colocara una tobillera electrónica. El monitoreo se extendió hasta abril de 2021. Aun así, en el expediente constan resoluciones que lo beneficiaron, con sobreseimientos y faltas de mérito en varias causas.
En paralelo, enfrenta una demanda civil por una deuda vinculada al alquiler de un departamento ubicado en Concepción Arenal, en el complejo La Algodonera.
Según el escrito judicial, “el inmueble se alquiló” en 2019 “totalmente amueblado y equipado con destino exclusivo de vivienda para el locatario y sus familiares directos”, a cambio de 20 mil dólares. Sin embargo, pronto comenzaron incidentes graves: “sucesos de violencia dentro del departamento locado, tales como gritos de peleas, golpes y ruidos de puertas golpeándose constantemente, que motivaron quejas”.
Las intervenciones policiales en el lugar fueron reiteradas: “En otras oportunidades la Policía de la seccional se constituyó en el edificio por llamadas y/o denuncias de los vecinos en cuyo caso el locatario no atendía a los funcionarios policiales o daba respuestas elusivas, hechos de los que se dejó constancia en el libro de la guardia del edificio”.
En agosto de 2020, la vivienda fue allanada por una causa que investigaba un disparo. Al declarar, el empresario argumentó que el arma “era de juguete”. Los conflictos se mantuvieron: “Las situaciones de gritos y peleas dentro del departamento continuaron al igual que los atrasos en el pago de impuestos o servicios…”.