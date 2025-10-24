Secciones
EspectáculosFamosos

Prepotente y sacado: así hablaba el ex de Lourdes Fernández antes de su detención

Durante la tarde ayer y en plena incertidumbre por el paradero de la cantante, Leando García Gómez habló con los medio. “¿Cuándo fue la última vez que la vi? No tengo ganas de decirte", fueron algunas de sus palabras.

El ex novio de Lourdes de Bandana enfrentó con las cámaras antes de su detención El ex novio de Lourdes de Bandana enfrentó con las cámaras antes de su detención
Hace 2 Hs

La falta de comunicación de la integrante de Bandana, Lourdes Fernández, preocupó a sus familiares y amigos en los últimos días. Ayer por la mañana, la mamá de la cantante de 44 años y otros allegados denuncian su desaparición y alertaron las autoridades sobre un posible caso de violencia de género por parte de su ex pareja, Leandro García Gómez. Finalmente, la policía allanó el departamento del hombre y encontró a la artista en un profundo estado de vulnerabilidad. Él quedó detenido mientras que ella fue trasladada a una ambulancia para recibir asistencia médica. 

Impactante video: así trasladaban en ambulancia a Lourdes de Bandana tras el allanamiento en la casa de su exnovio

Impactante video: así trasladaban en ambulancia a Lourdes de Bandana tras el allanamiento en la casa de su exnovio

En medio de la incertidumbre y horas antes de su detención, García Gómez salió de su departamento y habló con la prensa que desde la mañana de ayer esperaba novedades de la arista en la puerta del edificio ubicado en Palermo. Visibiblemente desecajado y prepotente, el ex novio de Lourdes aseguó no tener nada que ver con la desaparición de la artista.

El ex novio de Lourdes de Bandana enfrentó con las cámaras antes de su detención

“La gente no llega a fin de mes, Milei. Se te termina el circo y la bicicleta”, lanzó, mientras las preguntas sobre el paradero de Lourdes  cesaban. “En vez de ocupar la mañana hablando falacias... Allanaron mi domicilio tres veces a ver si estaba Lourdes. Me patotearon y me dijeron ‘peroncho, kuka de mierda’. Eso me dijo la policía”, lanzó. “Ustedes distraen con estas noticias de mierda para las elecciones que vienen dentro de poquito... vamos a ver qué pasa con esta farsa", arrojó, mientras entraba a un negocio a comprar golosinas.

Luego de entrar en una despensa, con un chupetín en la boca, continuó hablando sin frenar. “Lourdes está en la casa de una amiga en la provincia de Buenos Aires. No tengo el GPS, muchachos. Que se yo”, dijo, y completó diciendo que lo sabía porque “me lo dijo una amiga de ella”. “Lo informó en el juzgado. ‘Lean, quedate tranquilo que ya está todo resuelto”, señaló, mientras hacía alusiones a Milei, a Donald Trump y del dólar.

“Lourdes está bien, no me preocupa eso. Me preocupa, ¿sabés qué? Que estén distrayendo toda la mañana con un tema tan falso, tan nefasto", exclamó. “Mira, soy un caballero, me reservo hablar de la madre, porque tendría que hablar cosas que no estoy de acuerdo. De salud mental”, dijo, para terminar entrando a su departamento.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El inquietante video de Lourdes de Bandana que encendió las alarmas en medio de las dudas sobre su paradero

El inquietante video de Lourdes de Bandana que encendió las alarmas en medio de las dudas sobre su paradero

Denuncian la desaparición de la ex Bandana, Lourdes Fernández

Denuncian la desaparición de la ex Bandana, Lourdes Fernández

Impactante video: así trasladaban en ambulancia a Lourdes de Bandana tras el allanamiento en la casa de su exnovio

Impactante video: así trasladaban en ambulancia a Lourdes de Bandana tras el allanamiento en la casa de su exnovio

Lourdes Fernández reapareció y aclaró el escándalo tras la denuncia por su desaparición: “Chicos, me acabo de levantar”

Lourdes Fernández reapareció y aclaró el escándalo tras la denuncia por su desaparición: “Chicos, me acabo de levantar”

Hallaron a Lourdes Fernández en la casa de su expareja tras un allanamiento: el hombre quedó detenido

Hallaron a Lourdes Fernández en la casa de su expareja tras un allanamiento: el hombre quedó detenido

Lo más popular
La historia detrás del candidato: Federico Pelli
1

La historia detrás del candidato: Federico Pelli

La Libertad Avanza y la Unión Cívica Radical anunciaron que irán unidos en Alberdi
2

La Libertad Avanza y la Unión Cívica Radical anunciaron que irán unidos en Alberdi

Milei pidió apoyo para defenderse de un “Congreso destituyente”
3

Milei pidió apoyo para defenderse de un “Congreso destituyente”

Estoy bebiendo estrellas: cómo la leyenda del champagne inspiró el único vino espumoso tucumano
4

"Estoy bebiendo estrellas": cómo la leyenda del champagne inspiró el único vino espumoso tucumano

¿Qué propone la reforma laboral que impulsa Milei?
5

¿Qué propone la reforma laboral que impulsa Milei?

El dólar cede ante otra intervención de Estados Unidos, mientras se recuperan las acciones
6

El dólar cede ante otra intervención de Estados Unidos, mientras se recuperan las acciones

Más Noticias
Impactante video: así trasladaban en ambulancia a Lourdes de Bandana tras el allanamiento en la casa de su exnovio

Impactante video: así trasladaban en ambulancia a Lourdes de Bandana tras el allanamiento en la casa de su exnovio

Por qué hay que desenchufar este impensado electrodoméstico después de usarlo

Por qué hay que desenchufar este impensado electrodoméstico después de usarlo

Hay alerta por tormentas eléctricas: ¿a qué hora se larga el agua en estas ocho provincias?

Hay alerta por tormentas eléctricas: ¿a qué hora se larga el agua en estas ocho provincias?

Mayonesa saludable y deliciosa: con cuatro ingredientes y en 10 minutos

Mayonesa saludable y deliciosa: con cuatro ingredientes y en 10 minutos

La nueva película de Diego Peretti y Ricardo Darín promete arrasar: cuándo se estrena

La nueva película de Diego Peretti y Ricardo Darín promete arrasar: cuándo se estrena

Conmoción en el mundo ajedrez: a los 29 años, murió el gran maestro Daniel Naroditsky

Conmoción en el mundo ajedrez: a los 29 años, murió el gran maestro Daniel Naroditsky

Cómo hacer mayonesa de huevo duro sin aceite: la receta más saludable y fácil

Cómo hacer mayonesa de huevo duro sin aceite: la receta más saludable y fácil

La Joaqui se va de MasterChef: ¿quién es el famoso que la reemplazará?

La Joaqui se va de MasterChef: ¿quién es el famoso que la reemplazará?

Comentarios