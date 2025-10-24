Prepotente y sacado: así hablaba el ex de Lourdes Fernández antes de su detención

La falta de comunicación de la integrante de Bandana, Lourdes Fernández, preocupó a sus familiares y amigos en los últimos días. Ayer por la mañana, la mamá de la cantante de 44 años y otros allegados denuncian su desaparición y alertaron las autoridades sobre un posible caso de violencia de género por parte de su ex pareja, Leandro García Gómez. Finalmente, la policía allanó el departamento del hombre y encontró a la artista en un profundo estado de vulnerabilidad. Él quedó detenido mientras que ella fue trasladada a una ambulancia para recibir asistencia médica.
En medio de la incertidumbre y horas antes de su detención, García Gómez salió de su departamento y habló con la prensa que desde la mañana de ayer esperaba novedades de la arista en la puerta del edificio ubicado en Palermo. Visibiblemente desecajado y prepotente, el ex novio de Lourdes aseguó no tener nada que ver con la desaparición de la artista.
El ex novio de Lourdes de Bandana enfrentó con las cámaras antes de su detención
“La gente no llega a fin de mes, Milei. Se te termina el circo y la bicicleta”, lanzó, mientras las preguntas sobre el paradero de Lourdes cesaban. “En vez de ocupar la mañana hablando falacias... Allanaron mi domicilio tres veces a ver si estaba Lourdes. Me patotearon y me dijeron ‘peroncho, kuka de mierda’. Eso me dijo la policía”, lanzó. “Ustedes distraen con estas noticias de mierda para las elecciones que vienen dentro de poquito... vamos a ver qué pasa con esta farsa", arrojó, mientras entraba a un negocio a comprar golosinas.
Luego de entrar en una despensa, con un chupetín en la boca, continuó hablando sin frenar. “Lourdes está en la casa de una amiga en la provincia de Buenos Aires. No tengo el GPS, muchachos. Que se yo”, dijo, y completó diciendo que lo sabía porque “me lo dijo una amiga de ella”. “Lo informó en el juzgado. ‘Lean, quedate tranquilo que ya está todo resuelto”, señaló, mientras hacía alusiones a Milei, a Donald Trump y del dólar.
“Lourdes está bien, no me preocupa eso. Me preocupa, ¿sabés qué? Que estén distrayendo toda la mañana con un tema tan falso, tan nefasto", exclamó. “Mira, soy un caballero, me reservo hablar de la madre, porque tendría que hablar cosas que no estoy de acuerdo. De salud mental”, dijo, para terminar entrando a su departamento.