Prepotente y sacado: así hablaba el ex de Lourdes Fernández antes de su detención

La falta de comunicación de la integrante de Bandana, Lourdes Fernández, preocupó a sus familiares y amigos en los últimos días. Ayer por la mañana, la mamá de la cantante de 44 años y otros allegados denuncian su desaparición y alertaron las autoridades sobre un posible caso de violencia de género por parte de su ex pareja, Leandro García Gómez. Finalmente, la policía allanó el departamento del hombre y encontró a la artista en un profundo estado de vulnerabilidad. Él quedó detenido mientras que ella fue trasladada a una ambulancia para recibir asistencia médica.