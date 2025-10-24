Aerolíneas Argentinas: una protesta de los pilotos genera demoras en los vuelos en Aeroparque

Los pilotos nucleados en la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) iniciaron hoy una medida de fuerza que genera demoras y cancelaciones en vuelos de Aerolíneas Argentinas. La protesta, que comenzó a las 6 de la mañana y se extenderá hasta las 10, tiene lugar en el Aeroparque Jorge Newbery.