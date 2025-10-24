Secciones
Aerolíneas Argentinas: una protesta de los pilotos genera demoras en los vuelos en Aeroparque

APLA argumentó que la protesta se debe a la falta de respuesta por parte de Aerolíneas Argentinas a sus reclamos salariales.

Aerolíneas Argentinas. Aerolíneas Argentinas. IMAGEN TOMADA DE INFOBAE
Hace 1 Hs

Los pilotos nucleados en la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) iniciaron hoy una medida de fuerza que genera demoras y cancelaciones en vuelos de Aerolíneas Argentinas. La protesta, que comenzó a las 6 de la mañana y se extenderá hasta las 10, tiene lugar en el Aeroparque Jorge Newbery.

Según estimaciones, la medida podría afectar a unos 60 vuelos y a cerca de 7.000 pasajeros. APLA argumentó que la protesta se debe a la falta de respuesta por parte de Aerolíneas Argentinas a sus reclamos salariales, así como a demandas relacionadas con ascensos, dotación de personal y cumplimiento del convenio colectivo de trabajo.

En un comunicado, el gremio expresó que "los pilotos permaneceremos unidos para enfrentar los embates empresariales y gubernamentales que, una vez más, vendrán sobre quienes buscamos la actualización salarial que corresponde, y el respeto por el trabajo que desempeñamos".

La medida de fuerza se produce en vísperas de las elecciones, lo que generó preocupación entre los pasajeros que planean viajar durante el fin de semana. Aerolíneas Argentinas aún no emitió un comunicado oficial al respecto.

