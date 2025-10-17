Aerolíneas Argentinas retira ocho aviones tras falla en despegue en Aeroparque

Aerolíneas Argentinas decidió retirar preventivamente ocho aviones de su flota tras un incidente mecánico en un despegue del Aeroparque Jorge Newbery con destino a Córdoba, que obligó a un aterrizaje de emergencia en Ezeiza. La compañía aseguró que no hubo consecuencias para los pasajeros y destacó que se siguieron los protocolos de seguridad.