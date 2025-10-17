Secciones
SociedadActualidad

Aerolíneas Argentinas retira ocho aviones tras falla en despegue en Aeroparque

Además se realizan inspecciones adicionales para garantizar la seguridad de todos los vuelos.

Aerolíneas Argentinas. (ARCHIVO) Aerolíneas Argentinas. (ARCHIVO)
Hace 1 Hs

Aerolíneas Argentinas decidió retirar preventivamente ocho aviones de su flota tras un incidente mecánico en un despegue del Aeroparque Jorge Newbery con destino a Córdoba, que obligó a un aterrizaje de emergencia en Ezeiza. La compañía aseguró que no hubo consecuencias para los pasajeros y destacó que se siguieron los protocolos de seguridad.

Falla en el vuelo AR1526

El incidente ocurrió en el vuelo AR1526, que cubría la ruta Aeroparque – Córdoba. Según el comunicado oficial de la empresa estatal:

“El vuelo presentó una falla técnica en uno de sus motores poco tiempo después de iniciar su despegue. La tripulación siguió los procedimientos de seguridad establecidos y dirigió la aeronave al aeropuerto de Ezeiza, donde aterrizó sin inconvenientes, y sus pasajeros desembarcaron con total normalidad”.

La medida preventiva incluye el retiro temporal de ocho aviones, mientras se realizan inspecciones adicionales para garantizar la seguridad de todos los vuelos.

Seguridad y mantenimiento garantizados

Aerolíneas Argentinas destacó que las tripulaciones realizan entrenamientos recurrentes para manejar situaciones de emergencia como la registrada en el vuelo AR1526. El comunicado añade:

“La falla forma parte de las situaciones que tanto pilotos como tripulantes de cabina conocen y ensayan en profundidad, y están preparados para resolver”.

Asimismo, la empresa subrayó que el mantenimiento de todos los motores cumple estrictamente con las verificaciones indicadas por los fabricantes.

Impacto en los vuelos

El retiro preventivo de los ocho aviones podría generar modificaciones temporales en la programación de vuelos, aunque Aerolíneas Argentinas aseguró que se tomaron medidas para minimizar inconvenientes a los pasajeros.

Temas Aerolíneas Argentinas
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Franco Trapani y Álvaro Rodríguez fueron condenados por abuso sexual
1

Franco Trapani y Álvaro Rodríguez fueron condenados por abuso sexual

Nuevas polémicas alimentan el cada vez más complejo caso Vélez
2

Nuevas polémicas alimentan el cada vez más complejo caso Vélez

Investigan por estafa a una financiera de Yerba Buena
3

Investigan por estafa a una financiera de Yerba Buena

¿Quiénes son los investigados por la supuesta estafa piramidal de Yerba Buena?
4

¿Quiénes son los investigados por la supuesta estafa piramidal de Yerba Buena?

Se activa la campaña en la previa electoral en Tucumán
5

Se activa la campaña en la previa electoral en Tucumán

Llegó desde Cabo Verde, fue figura en San Martín de Tucumán y hoy vive el sueño de ver a su país en el Mundial
6

Llegó desde Cabo Verde, fue figura en San Martín de Tucumán y hoy vive el sueño de ver a su país en el Mundial

Más Noticias
El tiempo en Tucumán estará inestable y hay alerta naranja por fuertes tormentas por la tarde

El tiempo en Tucumán estará inestable y hay alerta naranja por fuertes tormentas por la tarde

Alerta naranja en Tucumán y otras 10 provincias: pronostican tormentas y actividad eléctrica intensa

Alerta naranja en Tucumán y otras 10 provincias: pronostican tormentas y actividad eléctrica intensa

Turrón de avena: cómo preparar este snack que ayuda a ganar masa muscular

Turrón de avena: cómo preparar este snack que ayuda a ganar masa muscular

¿Cuál es el queso más saludable para bajar de peso?

¿Cuál es el queso más saludable para bajar de peso?

Derrumbe, heridos y destrozos tras el temporal en Delfín Gallo

Derrumbe, heridos y destrozos tras el temporal en Delfín Gallo

Wegovy, la droga más famosa contra la obesidad, ya está disponible en Argentina

Wegovy, la droga más famosa contra la obesidad, ya está disponible en Argentina

Las ciclovías fantasmas cumplieron cuatro décadas en Tucumán

Las ciclovías fantasmas cumplieron cuatro décadas en Tucumán

Efemérides del viernes 17 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

Efemérides del viernes 17 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

Comentarios