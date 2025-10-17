Aerolíneas Argentinas retira ocho aviones tras falla en despegue en Aeroparque

Aerolíneas Argentinas decidió retirar preventivamente ocho aviones de su flota tras un incidente mecánico en un despegue del Aeroparque Jorge Newbery con destino a Córdoba, que obligó a un aterrizaje de emergencia en Ezeiza. La compañía aseguró que no hubo consecuencias para los pasajeros y destacó que se siguieron los protocolos de seguridad.
Falla en el vuelo AR1526
El incidente ocurrió en el vuelo AR1526, que cubría la ruta Aeroparque – Córdoba. Según el comunicado oficial de la empresa estatal:
“El vuelo presentó una falla técnica en uno de sus motores poco tiempo después de iniciar su despegue. La tripulación siguió los procedimientos de seguridad establecidos y dirigió la aeronave al aeropuerto de Ezeiza, donde aterrizó sin inconvenientes, y sus pasajeros desembarcaron con total normalidad”.
La medida preventiva incluye el retiro temporal de ocho aviones, mientras se realizan inspecciones adicionales para garantizar la seguridad de todos los vuelos.
Seguridad y mantenimiento garantizados
Aerolíneas Argentinas destacó que las tripulaciones realizan entrenamientos recurrentes para manejar situaciones de emergencia como la registrada en el vuelo AR1526. El comunicado añade:
“La falla forma parte de las situaciones que tanto pilotos como tripulantes de cabina conocen y ensayan en profundidad, y están preparados para resolver”.
Asimismo, la empresa subrayó que el mantenimiento de todos los motores cumple estrictamente con las verificaciones indicadas por los fabricantes.
Impacto en los vuelos
El retiro preventivo de los ocho aviones podría generar modificaciones temporales en la programación de vuelos, aunque Aerolíneas Argentinas aseguró que se tomaron medidas para minimizar inconvenientes a los pasajeros.