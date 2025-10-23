Secciones
Matías Alé se casó por civil con Martina Vignolo en Mar del Plata: ¿cuándo es la boda por iglesia?

El actor y la profesora de educación física formalizaron su relación junto a sus seres queridos en un registro civil de La Feliz

En Mar del Plata, Matías Alé y Martina Vignolo sellaron su unión por civil este jueves, en una jornada colmada de felicidad, emoción y el apoyo de sus seres queridos.  “Estamos emocionados. ¡Mirá lo que es la novia!”, afirmó Alé, cuya admiración por su pareja era evidente en cada palabra. 

Sonrientes, los flamantes novios hicieron una breve rueda de prensa y mostraron sus looks: él eligió un traje celeste y una camisa blanca, que lució desabrochada y sin corbata, y ella un impactante vestido dorado. Ya casados, anticiparon que planean radicarse en la ciudad para llevar “una vida más tranquila”, lejos del ruido mediático.

“Fue un día muy especial, lleno de paz y alegría. Decidimos vivir este momento con calma y rodeados de nuestros seres queridos”, contó Alé, que celebrará junto a familiares y amigos en un almuerzo íntimo.

El actor, que el año pasado le había propuesto casamiento a Martina durante los Premios Martín Fierro Federal, cumplió su promesa y volvió a apostar por el amor. Se trata de su segundo matrimonio, tras el que tuvo en 2015 con María del Mar Cuello Molar, relación que quedó atrás luego de atravesar un difícil momento personal que hoy asegura tener superado.

El casamiento de Matías Alé y Martina Vignol: ¿cuándo será la ceremonia religiosa?

La ceremonia religiosa se llevará a cabo este viernes en una parroquia de La Feliz y luego habrá una gran fiesta con música en vivo. Entre los invitados, adelantó, estarán sus amigos de Agapornis para coronar el comienzo de esta nueva etapa. El actor también contó que repartirá fotos de la pareja a sus invitados.

La elección de Mar del Plata para el civil y la ceremonia religiosa tuvo que ver con el deseo personal de Martina. “Le agradecí a Mati por venirse acá por mí y mi sueño era casarme en Juan Bosco. Ya fuimos el otro día a ver e imaginarme la iglesia con la alfombra roja me llena de ilusión”, relató la flamante esposa.

Cuando le consultaron sobre el destino de la luna de miel, Martina confesó que no estaba al tanto de ningún detalle y que se deja sorprender por Matías: “No tengo idea… No sé nada y sus sorpresas son tan lindas que prefiero dejarme llevar”. 

