Matías Alé y Martina Vignolo ultiman detalles para su boda: fecha, vestidos y un trámite que podría complicar las cosas

Sin embargo, no todo es celebración. Alé explicó que surgió un inconveniente en el Registro Civil: su divorcio anterior no figura completado en los archivos. “Cuando fui a presentar los papeles, la jueza de paz me dijo que mi divorcio no estaba registrado. Pedí que por favor lo agilicen, porque si no hay que esperar dos meses. Ojalá los jueces tengan consideración y podamos casarnos el 23”, expresó preocupado.