Matías Alé y Martina Vignolo ultiman detalles para su boda: fecha, vestidos y un trámite que podría complicar las cosas

La pareja vive la emoción de los preparativos mientras un inconveniente legal amenaza con retrasar la ceremonia.

Matías Alé y Martina Vignolo ultiman detalles para su boda: fecha, vestidos y un trámite que podría complicar las cosas
Hace 2 Hs

Matías Alé y su novia, Martina Vignolo, compartieron la alegría de su inminente casamiento en una entrevista en Bondi Live, el canal de streaming en el que participa Ángel de Brito. Entre risas, anécdotas y confesiones íntimas, la pareja reveló la fecha, el lugar y los detalles de vestuario que acompañarán el gran día, al mismo tiempo que reconocieron un obstáculo legal que podría alterar los planes.

“Nos casamos. Agendá la fecha: el 24 de octubre. Ya llega”, anunció Alé, emocionado y con humor, aunque luego aclaró que la ceremonia civil finalmente se realizará en Mar del Plata, el 23 de octubre, ciudad a la que el actor considera su “segunda casa”.

En cuanto al vestuario, Martina sorprendió al confirmar que su vestido será diseñado por Benito Fernández, mientras que Alé llevará un traje creado por Giorgio Radaelli. “Me largué a llorar cuando me contó que también tenía su prueba de ropa. Es un momento muy especial para los dos”, confesó ella entre lágrimas y risas.

Los preparativos incluyeron pruebas de maquillaje en Mar del Plata y reuniones con estilistas, que el propio actor relató con ternura: “Llegó a casa maquillada y peinada, y yo le dije: ‘No te puedo ver’. La emoción me supera”.

Sin embargo, no todo es celebración. Alé explicó que surgió un inconveniente en el Registro Civil: su divorcio anterior no figura completado en los archivos. “Cuando fui a presentar los papeles, la jueza de paz me dijo que mi divorcio no estaba registrado. Pedí que por favor lo agilicen, porque si no hay que esperar dos meses. Ojalá los jueces tengan consideración y podamos casarnos el 23”, expresó preocupado.

Mientras la pareja aguarda que la burocracia no empañe el gran día, continúan con los preparativos cargados de expectativa y cariño. Entre vestidos de diseñador, emociones compartidas y la ilusión de una nueva etapa juntos, Matías Alé y Martina Vignolo se preparan para sellar su historia de amor frente a familiares, amigos y seguidores.

