Las ventas no repuntan ni en los súper ni en los shoppings

Con respecto a los medios de pago, las ventas a precios corrientes realizadas con efectivo fueron de $ 327.611 millones, lo que representa el 15,5% de las ventas totales y muestra un aumento de 12,9% respecto a agosto de 2024. Por su parte, las efectuadas mediante tarjeta de débito sumaron $ 547.395 millones, lo que representa el 26% de las ventas totales y una variación positiva de 20% respecto al mismo mes del año anterior.