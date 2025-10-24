Secciones
EconomíaNoticias económicas

Las ventas no repuntan ni en los súper ni en los shoppings

Las operaciones con tarjetas de crédito representaron el 45% del total en los supermercados, según datos del Indec.

EN LAS GÓNDOLAS. Las ventas en los súper cayeron 0,2% intermensual. EN LAS GÓNDOLAS. Las ventas en los súper cayeron 0,2% intermensual.
Hace 2 Hs

El consumo volvió a mostrar señales de alerta en agosto. Las ventas en los mayoristas cayeron un 8,4% en la variación interanual, mientras que en los centros de compras retrocedieron 1,9% y los supermercados mostraron una leve suba, del 0,3%. Así lo indicaron los relevamientos que publicó ayer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Si bien la medición respecto a mismo mes de 2024 mostró una acotada recuperación, el índice de ventas totales a precios constantes en los supermercados marcó una caída de 0,2% respecto a julio. Asimismo, el indicador serie tendencia-ciclo también registró una variación negativa, de 0,6%, respecto al mes anterior.

Por su parte, las ventas totales a precios corrientes registradas en la Encuesta de Supermercados durante agosto de 2025 fueron de $ 2,1 billones, lo que representa un incremento de 26,3% respecto al mismo mes del año anterior, indicó TN.com.

Hubo sectores específicos que se destacaron por sus variaciones interanuales significativas. Según el informe, los grupos de artículos con mayores incrementos en las ventas a precios corrientes fueron: Indumentaria, calzado y textiles para el hogar, con 55,1%; Carnes, con 52,3%; Alimentos preparados y rotisería, con 39%; Otros, con 37,7%.

Las ventas en supermercados cayeron en agosto por quinto mes consecutivo

Las ventas en supermercados cayeron en agosto por quinto mes consecutivo

Con respecto a los medios de pago, las ventas a precios corrientes realizadas con efectivo fueron de $ 327.611 millones, lo que representa el 15,5% de las ventas totales y muestra un aumento de 12,9% respecto a agosto de 2024. Por su parte, las efectuadas mediante tarjeta de débito sumaron $ 547.395 millones, lo que representa el 26% de las ventas totales y una variación positiva de 20% respecto al mismo mes del año anterior.

Con tarjeta de crédito

Las ventas a precios corrientes abonadas con tarjeta de crédito sumaron un total de $ 950.932 millones, lo que representa el 45,1% de las ventas totales y una variación porcentual respecto a agosto de 2024 de 23,4%. Por último, las realizadas mediante otros medios de pago fueron de $ 281.264 millones, lo que representa el 13,3% del total y muestra un aumento de 43,3% respecto al mismo mes del año anterior.

En el caso de los autoservicios mayoristas, el índice de ventas totales a precios constantes mostró un aumento de 1% respecto al mes anterior. De todas formas, el acumulado enero-agosto registra una caída de 6,7% respecto a igual período de 2024.

Día de la Madre: los comercios de la capital tucumana registraron una fuerte caída de la ventas

Día de la Madre: los comercios de la capital tucumana registraron una fuerte caída de la ventas

El organismo también difundió la Encuesta Nacional de Centros de Compras, en donde detalla que las ventas totales a precios constantes cayeron un 1,9% respecto al mismo mes del año anterior.

Los principales consumos de los argentinos en los shoppings durante el octavo mes del año fueron: indumentaria, calzado y marroquinería (33,2%); patio de comidas, alimentos y kioscos (18,3%); ropa y accesorios deportivos (13,7%), y electrónicos, electrodomésticos y computación (10,8%).

Temas Instituto Nacional de Estadísticas y CensosArgentina
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Cybermonday 2025: tres días de descuentos para reactivar el consumo y potenciar las ventas online

Cybermonday 2025: tres días de descuentos para reactivar el consumo y potenciar las ventas online

Cuántos sueldos se necesitan hoy para comprar un auto 0 km en Argentina

Cuántos sueldos se necesitan hoy para comprar un auto 0 km en Argentina

Uno de cada cinco trabajadores es pobre en la Argentina, según un informe privado

Uno de cada cinco trabajadores es pobre en la Argentina, según un informe privado

Tucumán fue una de las provincias en las que creció el empleo privado

Tucumán fue una de las provincias en las que creció el empleo privado

Plan de jubilación privado: ¿qué es y cómo se tramita?

Plan de jubilación privado: ¿qué es y cómo se tramita?

Lo más popular
Conocé la oferta electoral: qué proponen los partidos y frentes tucumanos sobre educación
1

Conocé la oferta electoral: qué proponen los partidos y frentes tucumanos sobre educación

Un equipo argentino de la UBA conquista por primera vez el mundial PetroBowl 2025
2

Un equipo argentino de la UBA conquista por primera vez el mundial PetroBowl 2025

Efemérides del jueves 23 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?
3

Efemérides del jueves 23 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

Estados Unidos: tildan de “peronista” a una senadora demócrata
4

Estados Unidos: tildan de “peronista” a una senadora demócrata

Crisis en Perú: declaran la emergencia en Lima por la ola de violencia
5

Crisis en Perú: declaran la emergencia en Lima por la ola de violencia

Robo de joyas: la videovigilancia exterior falló, según admitió el Louvre
6

Robo de joyas: la videovigilancia exterior falló, según admitió el Louvre

Más Noticias
Estoy bebiendo estrellas: cómo la leyenda del champagne inspiró el único vino espumoso tucumano

"Estoy bebiendo estrellas": cómo la leyenda del champagne inspiró el único vino espumoso tucumano

¿Cómo funcionaba la financiera de Yerba Buena investigada por estafa?

¿Cómo funcionaba la financiera de Yerba Buena investigada por estafa?

Estrenos de cine: los límites de la ciencia se desafían en “Frankenstein”

Estrenos de cine: los límites de la ciencia se desafían en “Frankenstein”

Muestra en el Centro Rougés: un homenaje a la riqueza de la tierra, llamando a defenderla

Muestra en el Centro Rougés: un homenaje a la riqueza de la tierra, llamando a defenderla

Palabra de la ONU: “No lograremos contener el calentamiento global en los próximos años”

Palabra de la ONU: “No lograremos contener el calentamiento global en los próximos años”

Estados Unidos vuelve a atacar lanchas, ahora en aguas del Pacífico

Estados Unidos vuelve a atacar lanchas, ahora en aguas del Pacífico

El plan de tregua en Gaza es “insuficiente e inadecuado”

El plan de tregua en Gaza es “insuficiente e inadecuado”

Robo de joyas: la videovigilancia exterior falló, según admitió el Louvre

Robo de joyas: la videovigilancia exterior falló, según admitió el Louvre

Comentarios