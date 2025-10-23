Secciones
EconomíaNoticias económicas

Las ventas en supermercados cayeron en agosto por quinto mes consecutivo

La facturación real fue la más baja desde diciembre de 2024.

Supermercados. Supermercados.
Hace 1 Hs

El consumo masivo volvió a mostrar debilidad en agosto. Según los datos publicados por el INDEC, las ventas en supermercados se contrajeron 0,2% respecto de julio, encadenando así cinco meses consecutivos de caída y alcanzando su nivel más bajo desde diciembre del año pasado.

Ventas en supermercados: leve suba interanual, pero mínima

En la comparación interanual, las ventas crecieron apenas 0,3%, lo que representa la menor variación positiva de 2025. Los mayores incrementos se registraron en los rubros indumentaria, carnes y panadería, mientras que retrocedieron con fuerza las compras de electrónicos, frutas y verduras, y artículos de limpieza.

El dato confirma que, pese a la desaceleración de la inflación, el consumo no logra repuntar. Las familias continúan mostrando cautela en sus gastos y priorizan productos esenciales.

Cambios en los medios de pago: crece el uso de transferencias y QR

El informe del INDEC también muestra transformaciones en la forma de pago. Los “otros medios de pago”, que incluyen transferencias y pagos con QR, crecieron hasta representar el 13,3% del total, casi igualando el uso del efectivo, que fue el medio con mayor caída.

Por su parte, las compras con tarjetas de crédito y débito también quedaron por debajo de los niveles de agosto de 2024.

Mayoristas: leve mejora desde un piso muy bajo

En los autoservicios mayoristas, las ventas subieron 1% mensual, cortando una racha de cuatro descensos seguidos. Sin embargo, el nivel de actividad sigue en torno a los mínimos históricos.

En la comparación interanual, el sector mostró un desplome del 8,4%, con retrocesos marcados en electrónicos, frutas, verduras y lácteos.

Shoppings: el consumo también se retrae

El consumo en shoppings se redujo 1,9% interanual en agosto. En este segmento, las mayores bajas reales se observaron en electrónicos e indumentaria, confirmando que la recuperación del gasto discrecional todavía está lejos de consolidarse.

Un consumo sin señales claras de recuperación

A pesar de algunos indicadores de mejora en la confianza del consumidor —que subió 6,3% en octubre—, el panorama general del consumo sigue siendo débil.

La combinación de salarios rezagados, pérdida de poder adquisitivo y cautela ante la incertidumbre electoral mantiene al gasto de los hogares en niveles bajos, a la espera de una reactivación que todavía no llega.

Temas Instituto Nacional de Estadística y Censos Indec
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Cybermonday 2025: tres días de descuentos para reactivar el consumo y potenciar las ventas online

Cybermonday 2025: tres días de descuentos para reactivar el consumo y potenciar las ventas online

Cuántos sueldos se necesitan hoy para comprar un auto 0 km en Argentina

Cuántos sueldos se necesitan hoy para comprar un auto 0 km en Argentina

Uno de cada cinco trabajadores es pobre en la Argentina, según un informe privado

Uno de cada cinco trabajadores es pobre en la Argentina, según un informe privado

Tucumán fue una de las provincias en las que creció el empleo privado

Tucumán fue una de las provincias en las que creció el empleo privado

Plan de jubilación privado: ¿qué es y cómo se tramita?

Plan de jubilación privado: ¿qué es y cómo se tramita?

Lo más popular
La historia detrás del candidato: Roberto Sánchez
1

La historia detrás del candidato: Roberto Sánchez

El legislador Pepe Seleme se alejó de La Libertad Avanza por la soberbia y la mediocridad
2

El legislador "Pepe" Seleme se alejó de La Libertad Avanza por la "soberbia y la mediocridad"

El tiempo en Tucumán: el cielo estará despejado y el calor será más intenso en el cierre de la semana
3

El tiempo en Tucumán: el cielo estará despejado y el calor será más intenso en el cierre de la semana

Las estafas piramidales en Tucumán provocaron perjuicios por más de $4.570 millones
4

Las estafas piramidales en Tucumán provocaron perjuicios por más de $4.570 millones

Cierres de campaña en Tucumán: los espacios políticos afinan sus mensajes
5

Cierres de campaña en Tucumán: los espacios políticos afinan sus mensajes

Arriazu advirtió un posible salto del dólar si el Gobierno pierde las elecciones del domingo
6

Arriazu advirtió un posible salto del dólar si el Gobierno pierde las elecciones del domingo

Más Noticias
Luis Caputo habló sobre la cotización del dólar: a $1.500 está “holgadamente arriba”

Luis Caputo habló sobre la cotización del dólar: a $1.500 está “holgadamente arriba”

Reforma laboral: ¿qué son los salarios dinámicos que promueve el Gobierno nacional?

Reforma laboral: ¿qué son los "salarios dinámicos" que promueve el Gobierno nacional?

El legislador Pepe Seleme se alejó de La Libertad Avanza por la soberbia y la mediocridad

El legislador "Pepe" Seleme se alejó de La Libertad Avanza por la "soberbia y la mediocridad"

Arriazu advirtió un posible salto del dólar si el Gobierno pierde las elecciones del domingo

Arriazu advirtió un posible salto del dólar si el Gobierno pierde las elecciones del domingo

Denuncian la desaparición de la ex Bandana, Lourdes Fernández

Denuncian la desaparición de la ex Bandana, Lourdes Fernández

Hay alerta naranja por tormentas y amarilla por viento zonda para este jueves: las provincias en riesgo

Hay alerta naranja por tormentas y amarilla por viento zonda para este jueves: las provincias en riesgo

El tiempo en Tucumán: el cielo estará despejado y el calor será más intenso en el cierre de la semana

El tiempo en Tucumán: el cielo estará despejado y el calor será más intenso en el cierre de la semana

La historia detrás del candidato: Roberto Sánchez

La historia detrás del candidato: Roberto Sánchez

Comentarios