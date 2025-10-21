Día de la Madre: los comercios de la capital tucumana registraron una fuerte caída de la ventas

La Cámara de Comercio de San Miguel de Tucumán difundió este lunes el balance de ventas por el Día de la Madre 2025, una de las fechas clave del calendario comercial.
Según el informe privado, se registró una caída real de un 17% en las operaciones, respecto del mismo período del año anterior, a pesar de las estrategias aplicadas por los comerciantes para incentivar el consumo.
El ticket promedio se ubicó en $37.200, mientras que el 85% de los locales ofreció cuotas o descuentos especiales para estimular las compras. Además, el 60% de los comercios decidió extender su horario de atención durante los días previos a la celebración.
El relevamiento también señaló que los negocios que planificaron sus acciones con entre tres y cuatro semanas de anticipación obtuvieron mejores resultados, en comparación con los que organizaron promociones a último momento.
Pese a ser una fecha con baja rentabilidad, el movimiento comercial se mantuvo y continúa siendo una jornada atractiva para el público y los comerciantes, destacaron desde la entidad.
Datos de CAME
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) informó el domingo que las ventas minoristas en los comercios PyMEs por el Día de la Madre cayeron 3,5% frente al mismo período del año anterior, medidas a precios constantes.
Se trató del cuarto descenso interanual consecutivo, asociado al deterioro del poder de compra de los hogares y a una fecha que, en la actualidad, no logra impulsar de manera significativa el consumo en este segmento.
El ticket promedio alcanzó los $37.124, lo que representó un incremento nominal del 9,8% frente a los $33.819 registrados en 2024. Sin embargo, al ajustar por inflación, la variación real es negativa de un 16,7%, lo que indicó que las familias destinaron menos dinero que el año pasado para celebrar el Día de la Madre.