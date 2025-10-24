La UNT y Yerba Buena avanzan en la construcción del parque Julio Prebisch

El impulso conjunto

“Se firmó una adenda del convenio rubricado hace un par de años para la construcción del parque universitario Julio Prebisch. En este caso, con la Municipalidad de Yerba Buena, que tuvo la buena disposición de asumir y financiar la iluminación del parque. Es una muy buena noticia porque nos permite seguir avanzando en la obra”, expresó el rector Pagani. Informó que actualmente se trabaja en la caminería y en la plaza central del predio, y que se planifica una nueva plantación de árboles con la participación de la comunidad universitaria.