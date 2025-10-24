Secciones
La UNT y Yerba Buena avanzan en la construcción del parque Julio Prebisch

La Municipalidad asumirá la financiación de obras clave como la iluminación y la caminería.

LA RÚBRICA. Macchiarola y Pagani firman la modificación del convenio. . LA RÚBRICA. Macchiarola y Pagani firman la modificación del convenio. .
Hace 5 Hs

La continuidad del parque universitario “Dr. Julio Faustino Segundo Prebisch” dio un paso clave ayer. En la sala de sesiones del Honorable Consejo Superior de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), el rector Sergio Pagani y el intendente de Yerba Buena, Pablo Macchiarola, firmaron una adenda al convenio tripartito celebrado entre la Universidad, la Secretaría de Obras Públicas de la Nación y el municipio. El nuevo acuerdo redefine la distribución de responsabilidades para garantizar la finalización de la obra, ubicada sobre el Camino de Sirga, a la altura de las calles Martín Fierro y Darwin.

El acto contó con la presencia del secretario general de la UNT, José Hugo Saab; el secretario de Bienestar Universitario, Gustavo Vitulli; el secretario de Planeamiento y Obras, Sergio Mohamed, y funcionarios municipales. En el ambiente se percibía un objetivo compartido: evitar que un proyecto largamente esperado quede a medio camino.

Un plan para avanzar

Una adenda es un documento complementario que modifica el convenio sin anularlo. En este caso, el texto reformula la 4ª cláusula del acuerdo original, firmado el 7 de noviembre de 2022, con el propósito de ajustar las responsabilidades ante la imposibilidad del ministerio de Obras Públicas de la Nación de cumplir con todas las acciones previstas por razones presupuestarias. La Municipalidad de Yerba Buena asumirá la ejecución y el financiamiento de nuevas obras, mientras que la UNT supervisará y aprobará técnicamente los trabajos.

El parque Prebisch, nuevo pulmón verde en Tucumán

El municipio se encargará de instalar iluminación LED en las lagunas de laminación, que abarcan 6,6 hectáreas, y de extender la iluminación general a las 22 hectáreas del parque. También construirá la caminería en el área de las lagunas, ejecutará cinco canchas de fútbol con parquizado y levantará una vivienda de 15 metros cuadrados para el cuidador, equipada con baño y cocina.

El impulso conjunto

“Se firmó una adenda del convenio rubricado hace un par de años para la construcción del parque universitario Julio Prebisch. En este caso, con la Municipalidad de Yerba Buena, que tuvo la buena disposición de asumir y financiar la iluminación del parque. Es una muy buena noticia porque nos permite seguir avanzando en la obra”, expresó el rector Pagani. Informó que actualmente se trabaja en la caminería y en la plaza central del predio, y que se planifica una nueva plantación de árboles con la participación de la comunidad universitaria.

La UNT formalizó la creación del parque Prebisch

La UNT formalizó la creación del parque Prebisch

El intendente subrayó que el espacio ya alcanzó un avance cercano al 80% y que las próximas semanas serán decisivas. “A la caminería sólo le faltan los anillos, que comenzamos a ejecutar hoy. También estamos construyendo las veredas sobre calle San Luis y luego seguiremos del lado del Camino de Sirga. Con la forestación, las veredas y la iluminación, estaremos muy cerca de completar el parque. Quedarán pendientes los juegos para niños y una pista de salud”, explicó.

Un espacio para la ciudad

El proyecto no sólo apunta a crear un nuevo pulmón verde, sino que también cumple una función hidráulica fundamental. Macchiarola destacó que el predio cuenta con dos lagunas de retención diseñadas para ralentizar el escurrimiento del agua durante las lluvias intensas, que van a reducir el riesgo de desbordes en el Canal Sur. En este sentido, el parque se integra completamente a la infraestructura de mitigación hídrica que Yerba Buena y la UNT promueven desde hace años.

OBRAS RETOMADAS. El parque, más cerca de convertirse en realidad. OBRAS RETOMADAS. El parque, más cerca de convertirse en realidad.

Los funcionarios coincidieron en que el parque representa un ejemplo de cooperación institucional y de planificación urbana sostenible. “La UNT tiene un compromiso histórico con el territorio. Este espacio no sólo será un área de recreación para la comunidad universitaria, sino también un lugar de encuentro y bienestar para toda la sociedad”, destacó el rector. Desde el municipio remarcaron que la obra también incrementará la seguridad ambiental y el valor urbano de la zona oeste del Gran San Miguel de Tucumán.

Una meta cercana

Según las estimaciones oficiales, el parque Prebisch podría inaugurarse entre abril y mayo del próximo año. De concretarse, se convertirá en uno de los desarrollos urbanos más significativos de las últimas décadas en Tucumán: un espacio público que conjuga paisaje, educación y sustentabilidad, y que aspira a convertirse en símbolo de colaboración entre la universidad y la ciudad.

Cómo se preparó el Parque Prebisch para recibir al público en Yerba Buena

Cómo se preparó el Parque Prebisch para recibir al público en Yerba Buena

El proyecto lleva el nombre de Julio Prebisch, economista y exrector de la UNT, impulsor de políticas de desarrollo y planificación que marcaron la historia económica de América Latina. El parque, pensado como extensión del campus universitario y área de disfrute comunitario, retoma ese espíritu de innovación y compromiso con lo público.

Yerba BuenaUniversidad Nacional de TucumánJosé Hugo SaabSergio PaganiPablo Macchiarola
