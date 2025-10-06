El parque Prebisch, nuevo pulmón verde en Tucumán

Pero los beneficios ambientales van más allá. Un parque así mejora la calidad del aire -los árboles filtran contaminantes, reducen el calor urbano- y promueve la biodiversidad local si se cuida la vegetación nativa. Los espacios verdes proporcionan salud mental, espacios para la familia, para el deporte, para el ocio, para la convivencia ciudadana. Que esté abierto a todos no es menor: democratiza el acceso a la naturaleza y al esparcimiento, algo muchas veces limitado a quienes tienen vehículos o viven en zonas privilegiadas.