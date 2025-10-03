La UNT formalizó la creación del parque Prebisch

La Universidad Nacional de Tucumán (UNT) formalizó, mediante la Resolución Nº 11995/2025, la creación del parque universitario Dr. Julio Faustino Segundo Prebisch, un nuevo espacio de 22 hectáreas que funcionará como lugar de educación, extensión académica y concientización ambiental. La iniciativa fue impulsada por el rector Sergio Pagani y busca articular la actividad universitaria con las demandas ambientales y sociales contemporáneas.
El predio pertenece al patrimonio universitario desde 1971, cuando fue expropiado por el Estado Nacional con destino exclusivo a la educación superior pública y gratuita. Aunque gran parte está ocupado por la Facultad de Agronomía, Zootecnia y Veterinaria, el sector que ocupará el parque (del otro lado del Camino de Sirga) ya era utilizado ocasionalmente con fines académicos. Con esta resolución, se institucionaliza y resignifica ese uso.
La elección del nombre no es casual. El parque rinde homenaje a Julio F. S. Prebisch, quien fue rector de la UNT en dos períodos y es recordado por su compromiso con los principios de la Reforma Universitaria de 1918. Según establece la resolución, la creación de este parque también puede leerse como un proceso reformista y transformador, en este caso ligado a la responsabilidad ambiental, con una mirada intergeneracional.
Un parque con visión didáctica y ambiental
El diseño del parque estuvo a cargo del arquitecto Oscar Chelela, quien explicó que el espacio fue concebido como una prolongación didáctica de la Universidad hacia la comunidad. El trazado general se inspira en la jardinería clásica, simbolizando orden, lógica y racionalidad, valores tradicionales de la vida académica.
El parque ya cuenta con caminerías principales y accesos dobles. Se avanza con la ejecución de los recorridos secundarios y con la construcción de la “Plaza del Claustro”, un núcleo simbólico donde se instalará una fuente de agua en movimiento y cuatro pilares que representarán los pilares universitarios: docencia, investigación, extensión y gestión.
Chelela destacó la apertura del parque a todas las unidades académicas, permitiendo la realización de actividades artísticas, científicas, educativas y recreativas. Ya hay estudios de avifauna en curso, liderados por el Instituto Miguel Lillo, y se proyectan espacios didácticos para niños que aborden temas de fauna y flora local.
Educación ambiental para todos
El parque se dividirá en dos zonas: un bosque nativo hacia el oeste y un área de especies introducidas hacia el este, lo que permitirá realizar monitoreos ambientales, investigaciones y actividades docentes. Ya fueron plantados más de 1.100 árboles, 900 de ellos nativos. En una jornada organizada por la UNT, la Municipalidad de Yerba Buena y vecinos, se sumaron 500 ejemplares, reforzando el sentido de pertenencia de la comunidad.
Según Manuel Pachado, jefe del Parque Sierra San Javier, el nuevo parque funcionará como una escuela a cielo abierto. Destacó que los guardaparques jugarán un rol importante en la transmisión de valores ambientales a las nuevas generaciones, con impacto positivo en el entorno social y ecológico.
La UNT proyecta seguir desarrollando el parque con el aporte de equipos interdisciplinarios, consolidando así un espacio donde educación, ciencia y conciencia ambiental conviven como parte de un legado reformista actualizado al siglo XXI.