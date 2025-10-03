La UNT formalizó la creación del parque Prebisch

La elección del nombre no es casual. El parque rinde homenaje a Julio F. S. Prebisch, quien fue rector de la UNT en dos períodos y es recordado por su compromiso con los principios de la Reforma Universitaria de 1918. Según establece la resolución, la creación de este parque también puede leerse como un proceso reformista y transformador, en este caso ligado a la responsabilidad ambiental, con una mirada intergeneracional.