Secciones
SociedadActualidad

La SAT inició la perforación de un pozo para resolver la falta de agua en el Barrio 20 de Junio

El presidente de la SAT, Marcelo Caponio, supervisó el inicio de los trabajos y resaltó la importancia de la obra para garantizar el acceso a este servicio esencial.

La SAT inició la perforación de un pozo para resolver la falta de agua en el Barrio 20 de Junio
Hace 1 Hs

La Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) puso en marcha la perforación de un nuevo pozo de agua potable en el Barrio 20 de Junio, con el objetivo de solucionar de forma definitiva la escasez de agua que afecta a los vecinos desde hace más de una década y media.

El presidente de la SAT, Marcelo Caponio, supervisó el inicio de los trabajos y resaltó la importancia de la obra para garantizar el acceso a este servicio esencial. "Hoy concretamos una solución largamente esperada por los vecinos. Tras una reciente manifestación, respondimos de inmediato con cisternas como medida paliativa. Ahora, iniciamos esta obra que pondrá fin a 15 años de problemas de suministro", afirmó Caponio.

El funcionario resaltó que esta iniciativa se enmarca en el plan provincial impulsado por el Gobierno de Tucumán para asegurar la provisión de agua potable en toda la provincia. "Cumpliendo con el pedido del gobernador Osvaldo Jaldo, trabajamos para que el agua llegue a cada rincón de Tucumán. Agradezco la paciencia y colaboración de los vecinos", añadió.

Desde el inicio de la actual gestión, se han perforado más de 55 pozos en la provincia, al duplicar el caudal que actualmente aporta el acueducto de Vipos al sistema de abastecimiento provincial. Esta inversión representó un avance significativo en la mejora del suministro de agua en todo el territorio tucumano.

Temas TucumánSociedad Aguas del TucumánMarcelo Caponio
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La SAT habilitó un nuevo pozo que resolverá un faltante histórico de agua potable en Tafí Viejo

La SAT habilitó un nuevo pozo que resolverá un faltante histórico de agua potable en Tafí Viejo

La SAT finaliza un nuevo pozo de agua en el casco viejo de Yerba Buena para reforzar el servicio

La SAT finaliza un nuevo pozo de agua en el casco viejo de Yerba Buena para reforzar el servicio

Estas son las calles que estarán cortadas por obras de la Municipalidad y la SAT

Estas son las calles que estarán cortadas por obras de la Municipalidad y la SAT

Tras dos décadas, avanza la reconstrucción del Puente del Coy en Estación Aráoz

Tras dos décadas, avanza la reconstrucción del Puente del Coy en Estación Aráoz

Profesionales de Tucumán logran exitosas intervenciones oncológicas con tecnología laparoscópica

Profesionales de Tucumán logran exitosas intervenciones oncológicas con tecnología laparoscópica

Lo más popular
La historia detrás del candidato: Roberto Sánchez
1

La historia detrás del candidato: Roberto Sánchez

El legislador Pepe Seleme se alejó de La Libertad Avanza por la soberbia y la mediocridad
2

El legislador "Pepe" Seleme se alejó de La Libertad Avanza por la "soberbia y la mediocridad"

El tiempo en Tucumán: el cielo estará despejado y el calor será más intenso en el cierre de la semana
3

El tiempo en Tucumán: el cielo estará despejado y el calor será más intenso en el cierre de la semana

Las estafas piramidales en Tucumán provocaron perjuicios por más de $4.570 millones
4

Las estafas piramidales en Tucumán provocaron perjuicios por más de $4.570 millones

Cierres de campaña en Tucumán: los espacios políticos afinan sus mensajes
5

Cierres de campaña en Tucumán: los espacios políticos afinan sus mensajes

Arriazu advirtió un posible salto del dólar si el Gobierno pierde las elecciones del domingo
6

Arriazu advirtió un posible salto del dólar si el Gobierno pierde las elecciones del domingo

Más Noticias
Anmat prohibió la golosina “gallinita” elaborada en Tucumán: cuál fue el motivo

Anmat prohibió la golosina “gallinita” elaborada en Tucumán: cuál fue el motivo

Alertas por tormentas en Tucumán: ¿qué tan intensas serán las lluvias del fin de semana?

Alertas por tormentas en Tucumán: ¿qué tan intensas serán las lluvias del fin de semana?

El legislador Pepe Seleme se alejó de La Libertad Avanza por la soberbia y la mediocridad

El legislador "Pepe" Seleme se alejó de La Libertad Avanza por la "soberbia y la mediocridad"

Denuncian la desapareción de la ex Bandana, Lourdes Fernández

Denuncian la desapareción de la ex Bandana, Lourdes Fernández

Hay alerta naranja por tormentas y amarilla por viento zonda para este jueves: las provincias en riesgo

Hay alerta naranja por tormentas y amarilla por viento zonda para este jueves: las provincias en riesgo

El tiempo en Tucumán: el cielo estará despejado y el calor será más intenso en el cierre de la semana

El tiempo en Tucumán: el cielo estará despejado y el calor será más intenso en el cierre de la semana

La historia detrás del candidato: Roberto Sánchez

La historia detrás del candidato: Roberto Sánchez

La Solano Vera es una avenida colapsada que ya espera su transformación

La Solano Vera es una avenida colapsada que ya espera su transformación

Comentarios