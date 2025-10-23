La SAT inició la perforación de un pozo para resolver la falta de agua en el Barrio 20 de Junio

La Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) puso en marcha la perforación de un nuevo pozo de agua potable en el Barrio 20 de Junio, con el objetivo de solucionar de forma definitiva la escasez de agua que afecta a los vecinos desde hace más de una década y media.
El presidente de la SAT, Marcelo Caponio, supervisó el inicio de los trabajos y resaltó la importancia de la obra para garantizar el acceso a este servicio esencial. "Hoy concretamos una solución largamente esperada por los vecinos. Tras una reciente manifestación, respondimos de inmediato con cisternas como medida paliativa. Ahora, iniciamos esta obra que pondrá fin a 15 años de problemas de suministro", afirmó Caponio.
El funcionario resaltó que esta iniciativa se enmarca en el plan provincial impulsado por el Gobierno de Tucumán para asegurar la provisión de agua potable en toda la provincia. "Cumpliendo con el pedido del gobernador Osvaldo Jaldo, trabajamos para que el agua llegue a cada rincón de Tucumán. Agradezco la paciencia y colaboración de los vecinos", añadió.
Desde el inicio de la actual gestión, se han perforado más de 55 pozos en la provincia, al duplicar el caudal que actualmente aporta el acueducto de Vipos al sistema de abastecimiento provincial. Esta inversión representó un avance significativo en la mejora del suministro de agua en todo el territorio tucumano.