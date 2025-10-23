La SAT inició la perforación de un pozo para resolver la falta de agua en el Barrio 20 de Junio

El presidente de la SAT, Marcelo Caponio, supervisó el inicio de los trabajos y resaltó la importancia de la obra para garantizar el acceso a este servicio esencial. "Hoy concretamos una solución largamente esperada por los vecinos. Tras una reciente manifestación, respondimos de inmediato con cisternas como medida paliativa. Ahora, iniciamos esta obra que pondrá fin a 15 años de problemas de suministro", afirmó Caponio.