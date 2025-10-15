La SAT finaliza un nuevo pozo de agua en el casco viejo de Yerba Buena para reforzar el servicio

La Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) avanza con obras clave para reforzar el sistema de provisión de agua en distintas zonas de la provincia. En el casco viejo de Yerba Buena se concluyó recientemente la perforación de un nuevo pozo que busca dar respuesta a un reclamo histórico de los vecinos, que durante más de una década padecieron la falta de suministro especialmente en época estival.
El titular de la SAT, Marcelo Caponio, explicó a LA GACETA que la obra civil ya está finalizada y que resta completar la instalación de la red eléctrica, tarea que se concretará en las próximas 24 horas. “En 48 horas el pozo comenzará a funcionar de manera normal y solucionará un problema y reclamo de muchísimos años”, señaló.
Además, Caponio se trasladó al sector del Río Muerto, donde se ejecuta una obra de captación y conducción de agua valuada en unos 500 millones de pesos. Esta infraestructura permitirá reforzar el abastecimiento. “La obra civil también está terminada; falta la parte de energía, que comenzará a ejecutarse en los próximos días. Una vez finalizada, la toma funcionará de manera definitiva”, explicó.
La baja de reservas en las tomas superficiales, producto de la prolongada sequía de los últimos tres meses, acentuó los problemas de presión y suministro. En ese contexto, el nuevo pozo y la obra del Río Muerto se proyectan como soluciones estructurales. De hecho, la captación ya funciona de manera provisoria mediante grupos electrógenos desde la medianoche del martes, brindando alivio a los reclamos de los vecinos.
Caponio destacó que estas intervenciones se concretan con fondos provinciales y recursos propios de la SAT. “Por primera vez se están perforando tantos pozos en tan poco tiempo: llevamos 46 de los 54 proyectados en toda la provincia. Ya 38 están en funcionamiento definitivo”, precisó.
El titular de la empresa estatal también remarcó que la época más crítica para el suministro es entre agosto y diciembre, debido al descenso en los niveles de las fuentes superficiales como El Cadillal. Sin embargo, se mostró confiado en que las obras permitirán afrontar el verano con mejores condiciones: “Estamos trabajando en soluciones definitivas para garantizar agua potable y mejorar la calidad de vida de los vecinos”.
En paralelo, continúan los trabajos de perforación y conexiones en diferentes sectores de San Miguel de Tucumán, como Villa Luján, barrio Jardín y zonas populares a la vera del río Salí. Varias de estas obras ya están concluidas y aguardan la instalación eléctrica para su puesta en marcha.