Estas son las calles que estarán cortadas por obras de la Municipalidad y la SAT

El tránsito por la ciudad volverá a verse afectado hoy debido a los trabajos de mantenimiento y renovación de redes que ejecutarán la Municipalidad y la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT). Es por eso que se recomienda a los conductores tomar desvíos y planificar sus recorridos con antelación para evitar demoras.
Según informaron desde el municipio, habrá cortes de calles totales y parciales en diferentes zonas de la ciudad. Las zonas más complejas serán las comprendidas por los siguientes cruces de arterias:
- Bulnes, entre Italia y avenida Belgrano (reparación de fosa, durante 24 horas).
- Avenida Belgrano (trocha sur), entre Juan José Paso y Paso de los Andes.
- Avenida Sarmiento (trocha sur), entre avenida Salta y Catamarca.
- 24 de Septiembre al 1.300 (trocha norte), en el giro hacia avenida Mitre.
En tanto, desde las 8, se aplicarán restricciones parciales al tránsito en los siguientes puntos:
- Avenida Salta al 700 (trocha este).
- Laprida al 700.
- 24 de Septiembre al 1.300 (trochas norte y sur).
- La Rioja al 300 (entre Las Piedras y General Paz).
- Junín al 500 (entre Santiago del Estero y Corrientes).
Desde Obras Públicas de la municipalidad indicaron que el restablecimiento del tránsito dependerá del avance de las tareas planificadas.
Los cortes previstos por la SAT
Por su parte, la SAT continuará con diversas intervenciones en la red de agua y cloacas, en el marco de su programa de renovación de infraestructura. Entre los trabajos de redes de agua se destaca la instalación de cañería de impulsión de nueva perforación para Autopista Sur, por calzada de calle Pérez Palavecino, entre calle Moreno y Avenida de Circunvalación, para continuar por calle colectora oeste hasta Avenida Pascual Tarulli, con cruce de puente carretero para empalmar al ingreso del barrio.
También se realizarán obras similares en Plaza San Martín de Porres (por calzada de calle Mendoza entre calles Castro Barros y Viamonte), el Liceo Militar (por calzada de Avenida Ejercito del Norte entre calles Chile y Avenida Belgrano) y el barrio Barrancas del Salí. A esto se suma la apertura sobre empalme de redes en avenida Alem, esquina con calle Florida, para verificar estado de válvulas y mejorar prestación al Barrio Ciudadela Sur, además de intervenciones en Pasaje 1º de Mayo y Pasaje Martín Fierro.
Los trabajos incluyen además la renovación de redes cloacales en sectores ubicados en las calles Padre Roque Correa (entre Pasaje Monserrat y Venezuela), avenida Colón (entre Avenida Mate de Luna y Crisóstomo Álvarez), Isabel La Católica (entre Alberti y Paso de Los Andes, Barrio Vial I), Paso de Los Andes (entre Isabel La Católica y Pasaje Chazarreta, Barrio Vial I), Don Orione (entre calles San Miguel y Paso de Los Andes, Barrio Vial) y 25 de Mayo al 1.100 (entre Italia y Uruguay).