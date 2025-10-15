Estas son las calles que estarán cortadas por obras de la Municipalidad y la SAT

Los cortes previstos por la SAT

Por su parte, la SAT continuará con diversas intervenciones en la red de agua y cloacas, en el marco de su programa de renovación de infraestructura. Entre los trabajos de redes de agua se destaca la instalación de cañería de impulsión de nueva perforación para Autopista Sur, por calzada de calle Pérez Palavecino, entre calle Moreno y Avenida de Circunvalación, para continuar por calle colectora oeste hasta Avenida Pascual Tarulli, con cruce de puente carretero para empalmar al ingreso del barrio.