La SAT habilitó un nuevo pozo que resolverá un faltante histórico de agua potable en Tafí Viejo

Por su parte, el presidente del Concejo Deliberante, Maximiliano Córdoba, destacó que “estamos muy felices. Escribimos una nota a SAT desde el Concejo Deliberante y a las horas ya teníamos respuesta. Muchas gracias a la empresa y su compromiso con los taficeños, que hoy nos permiten dar solución a gran parte de la sociedad que acarrea con décadas de problemas con el suministro de agua. Agradezco al gobernador Osvaldo Jaldo y a Marcelo Caponio por acercar las obras a nuestro municipio” .