La SAT habilitó un nuevo pozo que resolverá un faltante histórico de agua potable en Tafí Viejo

Se trata de la perforación ubicada en calle Maipú al 2400 que abastece a los barrios Colmena Norte, Villa Obrera y alrededores.

Hace 3 Hs

En la jornada de hoy, el presidente de Sociedad Aguas del Tucumán (SAT), Marcelo Caponio, junto a concejales de Tafí Viejo estuvieron en el pozo N°54, ubicado en Maipú al 2400. En el predio se realizaron trabajos que permitirán mejorar significativamente el suministro de agua potable en distintos barrios de la ciudad

De la visita participaron el presidente del Concejo Deliberante de Tafí Viejo, Maximiliano Córdoba, y los concejales Daniela Bravo, Jorge Llarul y Mario Carrizo, quienes acompañaron el avance de la obra que beneficiará a los barrios Colmena Norte, Villa Obrera, Centro y Oeste, entre otros sectores de la localidad.

Durante la recorrida, Marcelo Caponio expresó: “Este pozo, al igual que otros que venimos ejecutando en toda la provincia, forma parte de una planificación integral que nos ha encomendado el gobernador Osvaldo Jaldo, con el objetivo de garantizar agua potable en cantidad y calidad a cada tucumano. Estamos trabajando para dar soluciones concretas a problemas históricos y fortalecer el servicio en cada punto de la provincia”.

Por su parte, el presidente del Concejo Deliberante, Maximiliano Córdoba, destacó que “estamos muy felices. Escribimos una nota a SAT desde el Concejo Deliberante y a las horas ya teníamos respuesta. Muchas gracias a la empresa y su compromiso con los taficeños, que hoy nos permiten dar solución a gran parte de la sociedad que acarrea con décadas de problemas con el suministro de agua. Agradezco al gobernador Osvaldo Jaldo y a Marcelo Caponio por acercar las obras a nuestro municipio” .

