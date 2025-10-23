Santoral del 23 de octubre: oración a San Juan de Capistrano para pedir salud

Tú que, con la señal de la cruz, sanabas a los dolientes y fortalecías a los débiles, intercede ante el trono del Altísimo para que la salud corporal y espiritual descienda sobre aquellos que carecen de pan, medicina y consuelo. Ruega por quienes no tienen recursos para curarse, por los ancianos abandonados, por los niños sin abrigo, por las madres que claman por el bienestar de sus familias.