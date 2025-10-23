Santoral del 23 de octubre: oración a San Juan de Capistrano para pedir salud

El calendario de la Iglesia Católica indica que hoy, 23 de octubre, se conmemora a San Juan de Capistrano. La tradición permite recordar a aquellas personas que dieron su vida a la fe y se comportaron con los valores propios del cristianismo. En la actualidad, cada día se celebra a diferentes figuras destacadas, santos o beatos, que son fundamentales en la vida religiosa de católicos de todo el mundo.
El día de un santo sirve para reflexionar sobre los ejemplos de vida que estos dejaron y ofrecieron. Fe, devoción y sacrificio se encuentran entre los valores destacados. Su recuerdo y conmemoración sirve como una guía espiritual y moral para los creyentes.
Pero, para que una persona se convierta en santa y pueda ser venerada, la Iglesia debe dar su aprobación primero. En este sentido se dio un cambio en la Edad Media. Durante los siglos anteriores, los santos recibían automáticamente su designación, pero luego del Medioevo la curia romana estableció un proceso según el cual se realiza una exhaustiva investigación antes de designar nuevos santos.
Quién fue San Juan de Capistrano, el monje de los pobres
Una de las figuras destacadas de este 23 de octubre es la de San Juan de Capistrano, un fraile que vivió su vida evangelizando e incorporando nuevos fieles a la Iglesia. Su labor también consistió en reforzar la fe de quienes la ponían en duda y de quienes mostraban un espíritu débil. Fue conocido por su intensa vida religiosa y su prédica activa.
San Juan de Capistrano vivió en el siglo XV y perteneció a la Orden Franciscana. Ingresó a ella luego de un revelador sueño en el que vió a San Francisco de Asís, quien lo invitaba a unirse a los Frailes Menores. El sueño lo llevó a decidirse y empezar a trabajar por los más necesitados, tal como el diácono italiano le indicaba hacerlo.
Oración a San Juan de Capistrano para pedir salud
Glorioso San Juan de Capistrano, fiel discípulo de San Bernardino de Siena y ardiente predicador del Nombre Santísimo de Jesús, tú que recorriste pueblos y naciones llamando a la conversión y sembrando esperanza en los corazones, vuelve hoy tus ojos compasivos hacia los pobres y los enfermos que tanto sufren en el mundo.
Tú que, con la señal de la cruz, sanabas a los dolientes y fortalecías a los débiles, intercede ante el trono del Altísimo para que la salud corporal y espiritual descienda sobre aquellos que carecen de pan, medicina y consuelo. Ruega por quienes no tienen recursos para curarse, por los ancianos abandonados, por los niños sin abrigo, por las madres que claman por el bienestar de sus familias.
Oh Santo de Dios, predicador incansable del Evangelio, enséñanos a confiar en la divina providencia y a reconocer en los pobres el rostro mismo de Cristo sufriente. Que, por tu intercesión poderosa, el Señor Jesús derrame su gracia sanadora y su infinita misericordia sobre los necesitados.
San Juan de Capistrano, amigo de los enfermos y defensor de la fe, ruega por nosotros ante Dios, para que su amor sane nuestras heridas y renueve nuestras vidas en la esperanza.
Amén.