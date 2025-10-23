Secciones
SociedadActualidad

Santoral del 23 de octubre: oración a San Juan de Capistrano para pedir salud

Los fieles piden por su intercesión cada día de conmemoración.

Santoral del 23 de octubre: oración a San Juan de Capistrano para pedir salud
Hace 3 Hs

El calendario de la Iglesia Católica indica que hoy, 23 de octubre, se conmemora a San Juan de Capistrano. La tradición permite recordar a aquellas personas que dieron su vida a la fe y se comportaron con los valores propios del cristianismo. En la actualidad, cada día se celebra a diferentes figuras destacadas, santos o beatos, que son fundamentales en la vida religiosa de católicos de todo el mundo.

Santoral del 23 de octubre: San Juan de Capistrano y los santos que se recuerdan

Santoral del 23 de octubre: San Juan de Capistrano y los santos que se recuerdan

El día de un santo sirve para reflexionar sobre los ejemplos de vida que estos dejaron y ofrecieron. Fe, devoción y sacrificio se encuentran entre los valores destacados. Su recuerdo y conmemoración sirve como una guía espiritual y moral para los creyentes.

Pero, para que una persona se convierta en santa y pueda ser venerada, la Iglesia debe dar su aprobación primero. En este sentido se dio un cambio en la Edad Media. Durante los siglos anteriores, los santos recibían automáticamente su designación, pero luego del Medioevo la curia romana estableció un proceso según el cual se realiza una exhaustiva investigación antes de designar nuevos santos.

Quién fue San Juan de Capistrano, el monje de los pobres

Una de las figuras destacadas de este 23 de octubre es la de San Juan de Capistrano, un fraile que vivió su vida evangelizando e incorporando nuevos fieles a la Iglesia. Su labor también consistió en reforzar la fe de quienes la ponían en duda y de quienes mostraban un espíritu débil. Fue conocido por su intensa vida religiosa y su prédica activa.

San Juan de Capistrano vivió en el siglo XV y perteneció a la Orden Franciscana. Ingresó a ella luego de un revelador sueño en el que vió a San Francisco de Asís, quien lo invitaba a unirse a los Frailes Menores. El sueño lo llevó a decidirse y empezar a trabajar por los más necesitados, tal como el diácono italiano le indicaba hacerlo.

Oración a San Juan de Capistrano para pedir salud

Glorioso San Juan de Capistrano, fiel discípulo de San Bernardino de Siena y ardiente predicador del Nombre Santísimo de Jesús, tú que recorriste pueblos y naciones llamando a la conversión y sembrando esperanza en los corazones, vuelve hoy tus ojos compasivos hacia los pobres y los enfermos que tanto sufren en el mundo.

Tú que, con la señal de la cruz, sanabas a los dolientes y fortalecías a los débiles, intercede ante el trono del Altísimo para que la salud corporal y espiritual descienda sobre aquellos que carecen de pan, medicina y consuelo. Ruega por quienes no tienen recursos para curarse, por los ancianos abandonados, por los niños sin abrigo, por las madres que claman por el bienestar de sus familias.

Oh Santo de Dios, predicador incansable del Evangelio, enséñanos a confiar en la divina providencia y a reconocer en los pobres el rostro mismo de Cristo sufriente. Que, por tu intercesión poderosa, el Señor Jesús derrame su gracia sanadora y su infinita misericordia sobre los necesitados.

San Juan de Capistrano, amigo de los enfermos y defensor de la fe, ruega por nosotros ante Dios, para que su amor sane nuestras heridas y renueve nuestras vidas en la esperanza.

Amén.

Temas Iglesia Católica
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
La historia detrás del candidato: Roberto Sánchez
1

La historia detrás del candidato: Roberto Sánchez

El legislador Pepe Seleme se alejó de La Libertad Avanza por la soberbia y la mediocridad
2

El legislador "Pepe" Seleme se alejó de La Libertad Avanza por la "soberbia y la mediocridad"

El tiempo en Tucumán: el cielo estará despejado y el calor será más intenso en el cierre de la semana
3

El tiempo en Tucumán: el cielo estará despejado y el calor será más intenso en el cierre de la semana

Las estafas piramidales en Tucumán provocaron perjuicios por más de $4.570 millones
4

Las estafas piramidales en Tucumán provocaron perjuicios por más de $4.570 millones

Cierres de campaña en Tucumán: los espacios políticos afinan sus mensajes
5

Cierres de campaña en Tucumán: los espacios políticos afinan sus mensajes

Arriazu advirtió un posible salto del dólar si el Gobierno pierde las elecciones del domingo
6

Arriazu advirtió un posible salto del dólar si el Gobierno pierde las elecciones del domingo

Más Noticias
Anmat prohibió la golosina “gallinita” elaborada en Tucumán: cuál fue el motivo

Anmat prohibió la golosina “gallinita” elaborada en Tucumán: cuál fue el motivo

Denuncian la desaparición de la ex Bandana, Lourdes Fernández

Denuncian la desaparición de la ex Bandana, Lourdes Fernández

Hay alerta naranja por tormentas y amarilla por viento zonda para este jueves: las provincias en riesgo

Hay alerta naranja por tormentas y amarilla por viento zonda para este jueves: las provincias en riesgo

Hay alerta por tormentas eléctricas: ¿a qué hora se larga el agua en estas ocho provincias?

Hay alerta por tormentas eléctricas: ¿a qué hora se larga el agua en estas ocho provincias?

Mayonesa saludable y deliciosa: con cuatro ingredientes y en 10 minutos

Mayonesa saludable y deliciosa: con cuatro ingredientes y en 10 minutos

La nueva película de Diego Peretti y Ricardo Darín promete arrasar: cuándo se estrena

La nueva película de Diego Peretti y Ricardo Darín promete arrasar: cuándo se estrena

Conmoción en el mundo ajedrez: a los 29 años, murió el gran maestro Daniel Naroditsky

Conmoción en el mundo ajedrez: a los 29 años, murió el gran maestro Daniel Naroditsky

Cómo hacer mayonesa de huevo duro sin aceite: la receta más saludable y fácil

Cómo hacer mayonesa de huevo duro sin aceite: la receta más saludable y fácil

Comentarios