Secciones
SociedadActualidad

Santoral del 23 de octubre: San Juan de Capistrano y los santos que se recuerdan

Celebrar este día es valorar la diversidad de vocaciones al servicio de la fe.

Santoral del 23 de octubre: San Juan de Capistrano y los santos que se recuerdan
Hace 22 Min

El 23 de octubre la Iglesia Católica celebra en su santoral a San Juan de Capistrano, sacerdote franciscano, predicador y figura clave de la Europa del siglo XV. Junto a él, el calendario litúrgico también recuerda a San Severino Boecio, filósofo y mártir, y a otros santos y beatos que dejaron huella por su fe y su compromiso con los demás.

San Juan de Capistrano, el “Salvador de Europa”

Nacido en Capistrano, Italia, en 1386, Juan de Capistrano fue jurista y gobernador de Perugia antes de ingresar a la Orden de los Frailes Menores. Su vida dio un giro cuando decidió dejar la política para dedicarse a la predicación y a la reforma de la Iglesia desde el carisma franciscano.

Durante sus misiones recorrió buena parte de Europa central, convirtiéndose en una de las voces más influyentes de su tiempo. En 1456, encabezó espiritualmente la defensa de Belgrado frente al avance del Imperio Otomano. Su valentía y fe inspiraron a los combatientes, lo que le valió el título de “Salvador de Europa”. Murió poco después, ese mismo año, y fue canonizado en 1690. Hoy es patrono de los capellanes militares.

San Severino Boecio, el filósofo mártir

El 23 de octubre también se recuerda a San Severino Boecio, un pensador romano del siglo VI conocido por su obra De consolatione philosophiae (La consolación de la filosofía), escrita mientras se encontraba prisionero por orden del rey Teodorico.

En ella, Boecio reflexiona sobre el sentido de la vida, la justicia y la fortuna, convirtiéndose en un puente entre la filosofía clásica y la tradición cristiana. Fue ejecutado en el año 524 y más tarde venerado como mártir de la inteligencia y la fe.

Otros santos y beatos del día

Además de estos dos grandes nombres, el santoral del 23 de octubre incluye a otras figuras relevantes:

San Alberto Hurtado Cruchaga (Chile, siglo XX), sacerdote jesuita, escritor y defensor de los pobres, fundador del “Hogar de Cristo”.

Beato Arnoldo Rèche (Francia, 1838-1890), hermano de las Escuelas Cristianas y maestro dedicado a la educación de los jóvenes.

También se conmemora a San Zygmunt Gorazdowski, San Pablo Tong Viet Buong, Beato Juan Ángel Porro y a varios mártires de la fe cristiana en distintos tiempos y lugares.

Un día para recordar y celebrar

El santoral no solo ofrece una guía para quienes celebran su onomástico, sino también una oportunidad para reflexionar sobre la fe, la entrega y la vocación. Cada uno de los santos recordados el 23 de octubre representa un modo distinto de vivir el Evangelio: desde la palabra y la predicación, como Juan de Capistrano, hasta la razón y el pensamiento, como Boecio.

Celebrar este día es, en definitiva, reconocer la diversidad de caminos hacia la santidad y la vigencia de sus ejemplos en un mundo que sigue necesitando referentes de coraje, sabiduría y esperanza.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El Partido Justicialista moviliza sus estructuras y apunta a ganar en San Miguel de Tucumán
1

El Partido Justicialista moviliza sus estructuras y apunta a ganar en San Miguel de Tucumán

“El hincha merece saber la verdad”: el fuerte comunicado del plantel de Atlético Tucumán contra la dirigencia
2

“El hincha merece saber la verdad”: el fuerte comunicado del plantel de Atlético Tucumán contra la dirigencia

El tiempo en Tucumán: la nubosidad aumentará en otra jornada calurosa, que podría terminar con tormentas aisladas
3

El tiempo en Tucumán: la nubosidad aumentará en otra jornada calurosa, que podría terminar con tormentas aisladas

Actos, caravanas y “choris” como cierre de campaña en Tucumán
4

Actos, caravanas y “choris” como cierre de campaña en Tucumán

“Están más pendientes de las elecciones”: el descargo de Guillermo Acosta tras el conflicto en Atlético Tucumán
5

“Están más pendientes de las elecciones”: el descargo de Guillermo Acosta tras el conflicto en Atlético Tucumán

Una batalla de medio tiempo que define cuestiones de fondo
6

Una batalla de medio tiempo que define cuestiones de fondo

Más Noticias
“El hincha merece saber la verdad”: el fuerte comunicado del plantel de Atlético Tucumán contra la dirigencia

“El hincha merece saber la verdad”: el fuerte comunicado del plantel de Atlético Tucumán contra la dirigencia

Los jubilados desaparecidos en Chubut y una estremecedora hipótesis: “¿Y si se los tragó la tierra?”

Los jubilados desaparecidos en Chubut y una estremecedora hipótesis: “¿Y si se los tragó la tierra?”

Cuándo ver la lluvia de estrellas 2025 en Argentina: horarios, consejos y mejor momento para observarla

Cuándo ver la lluvia de estrellas 2025 en Argentina: horarios, consejos y mejor momento para observarla

Aseguran que apareció Mariana Lens, la argentina buscada en España: ¿dónde y cómo está?

Aseguran que apareció Mariana Lens, la argentina buscada en España: ¿dónde y cómo está?

El tiempo en Tucumán: la nubosidad aumentará en otra jornada calurosa, que podría terminar con tormentas aisladas

El tiempo en Tucumán: la nubosidad aumentará en otra jornada calurosa, que podría terminar con tormentas aisladas

El Partido Justicialista moviliza sus estructuras y apunta a ganar en San Miguel de Tucumán

El Partido Justicialista moviliza sus estructuras y apunta a ganar en San Miguel de Tucumán

Hay alerta por tormentas eléctricas: ¿a qué hora se larga el agua en estas ocho provincias?

Hay alerta por tormentas eléctricas: ¿a qué hora se larga el agua en estas ocho provincias?

El ensanche de la Solano Vera: más de 1.000 metros de obra y 90 días de trabajo

El ensanche de la Solano Vera: más de 1.000 metros de obra y 90 días de trabajo

Comentarios