Santoral del 23 de octubre: San Juan de Capistrano y los santos que se recuerdan

Durante sus misiones recorrió buena parte de Europa central, convirtiéndose en una de las voces más influyentes de su tiempo. En 1456, encabezó espiritualmente la defensa de Belgrado frente al avance del Imperio Otomano. Su valentía y fe inspiraron a los combatientes, lo que le valió el título de “Salvador de Europa”. Murió poco después, ese mismo año, y fue canonizado en 1690. Hoy es patrono de los capellanes militares.