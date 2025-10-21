Santoral del 22 de octubre: celebraciones principales y significado

El 22 de octubre la Iglesia Católica conmemora a varios santos, entre los que destaca especialmente San Juan Pablo II (Papa) cuyas virtudes y legado siguen inspirando en todo el mundo.
También se recuerdan otros santos menos conocidos pero igualmente venerados, como San Abercio de Hierápolis, Santa Alodia de Huesca, entre otros.
San Juan Pablo II: una figura para recordar
Nacido como Karol Józef Wojtyła en Polonia en 1920, Juan Pablo II fue elegido pontífice el 16 de octubre de 1978 y ejerció su misión hasta 2005.
Durante su pontificado realizó más de 100 viajes apostólicos y se ganó el apodo de “Papa peregrino”.
Impulsó la llamada “Nueva Evangelización” para los tiempos modernos.
Enfrentó grandes retos históricos: desde el comunismo en Europa del Este hasta atentados que marcaron su misión.
¿Por qué el 22 de octubre?
La fecha fue elegida para su memoria litúrgica en homenaje al inicio de su pontificado y su impacto global.
Su legado invita a reflexionar sobre la dignidad humana, el diálogo, la solidaridad y el papel de los jóvenes en la transformación del mundo.
Otros santos del día
Además de Juan Pablo II, el santoral del 22 de octubre incluye:
San Abercio de Hierápolis: obispo, narran pasajes de milagros y evangelización.
Santa Alodia de Huesca: mártir aragonesa, junto a su hermana Nunilo, por mantener su fe en tiempos difíciles.
San Benedicto de Massérac, Santa Córdula, San Donato Scoto, San Leotadio de Auch, San Lupencio de Chalons, San Malón de Rouen, San Marcos de Jerusalén, San Moderano de Berceto, Santa Nunilona de Huesca, San Valerio de Langres, San Verecundo.