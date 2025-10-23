Las 10 estrategias para evitar el burnout o síndrome del quemado a fin de año

Llega el último trimestre del año y las presiones parecen aparecer en todos los frentes. Compromisos sociales, obligaciones familiares y responsabilidades laborales, cuando no metas académicas, se fusionan en un mix lleno de deadlines que exigen atención y tiempo. En esta situación es habitual que el estrés aparezca y, con él, los síntomas que se le relacionan.
El Departamento de Medicina Preventiva y Laboral de la Corte Suprema define el burnout o síndrome del desgaste profesional como una situación de sobrecarga emocional. Fue declarado un factor de riesgo laboral en el año 2000 por la Organización Mundial de la Salud debido a su capacidad para afectar la calidad de vida y la salud mental de quien lo sufre.
Una de las definiciones más aceptadas y difundidas del síndrome del quemado, la que acuña C. Maslach, es tomada por la OMS. Define al burnout como una forma inadecuada de afrontar el estrés crónico. Por eso, aprender a tratarlo y prevenirlo e incorporar herramientas para hacerle frente sin sufrir consecuencias –que en algunos casos pueden ser graves–, es fundamental para la salud.
10 formas de prevenir el estrés del burnout
Preservar el bienestar emocional se convierte en una de las prioridades del fin de año. Los especialistas recomiendan implementar acciones cotidianas que ayuden a recuperar el equilibrio entre la vida personal y las responsabilidades laborales. Estas estrategias implican fortalecer la salud mental y gestionar mejor el estrés acumulado. Entre las mejores, están:
- Incorporar prácticas de relajación o respiración consciente.
- Organizar prioridades y distribuir mejor las tareas.
- Reservar momentos diarios para actividades placenteras.
- Poner límites saludables a los compromisos y demandas.
- Fomentar vínculos positivos y redes de contención.
- Reemplazar pensamientos rígidos o negativos por otros más realistas.
- Pedir ayuda o acompañamiento cuando sea necesario.
- Mantener rutinas saludables de descanso, ejercicio y alimentación.
- Dormir las horas necesarias para recuperar energía.
- Cultivar la amabilidad hacia uno mismo y reducir la autoexigencia.
Representantes de Boreal Salud sostienen que la psicoterapia ofrece recursos concretos para aprender a gestionar el estrés, fortalecer la autoestima y recuperar la motivación. Trabajar con un profesional permite poner objetivos claros y realistas y ordenar las prioridades para saber en qué dirección seguir.