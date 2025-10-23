Las 10 estrategias para evitar el burnout o síndrome del quemado a fin de año

El Departamento de Medicina Preventiva y Laboral de la Corte Suprema define el burnout o síndrome del desgaste profesional como una situación de sobrecarga emocional. Fue declarado un factor de riesgo laboral en el año 2000 por la Organización Mundial de la Salud debido a su capacidad para afectar la calidad de vida y la salud mental de quien lo sufre.