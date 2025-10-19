En alerta frente a los suicidios en la adolescencia

El especialista explicó que este “es un momento de la humanidad de muchas decepciones y mucha desesperanza.,,, las condiciones existenciales de la mayoría no están dando un presente ni un futuro esperanzador, más bien desalentador... en una sociedad donde todo el tiempo hay un bombardeo para que cada uno se encierre en lo suyo.”. Añadió que, además, el mundo digital incide en que genera mucha adicción y se intensifican situaciones de acoso entre pares, ciberacoso, violencias varias. “Además, los chicos y las chicas están pendientes del reconocimiento, de los likes, de estar o no estar. Hay dinámicas peligrosas, como los desafíos virales, y otras aún más graves, como la acción de pedófilos o redes de abuso. El peligro más profundo, sin embargo, es la propia forma en que los gigantes tecnológicos organizan las aplicaciones”.