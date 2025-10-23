Secciones
Fito Páez homenajeó a Charly García publicando fotos nunca vistas de ambos en su juventud

El creador de "El amor después del amor" publicó fotos poco vistas de los íconos de la música argentina.

Hace 1 Hs

El 23 de octubre es un día importante para los fanáticos de la música. Sobre todo para los que adoran el rock nacional, debido a que es el cumpleaños de Charly García y, curiosamente, el natalicio de Federico Moura

A los 74 años de vida, Charly festejó en Palermo y una multitud le dio una ovación. Pero, los homenajes seguirán durante toda la jornada, Fito Páez también se sumó a estas celebraciones. El creador de "El amor después del amor" publicó fotos poco vistas de los íconos de la música argentina.

El homenaje de Fito Páez para la Charly García

Desde la esfera digital, Fito Páez conmovió a sus seguidores al compartir un mensaje sencillo pero cargado de profundo afecto hacia Charly García. El artista rosarino acompañó su declaración con una galería de imágenes que reflejan sus décadas de amistad, escenarios y rutas compartidas. Estos retratos históricos sirvieron como un testimonio visual de la intensa relación que une a los dos íconos del rock nacional.

En el texto que acompañaba las fotos, Fito Páez expresó una inmensa gratitud hacia el homenajeado, a quien catalogó como un "astro del universo". El mensaje destacó la poderosa influencia de García, afirmando que su luz "inunda nuestras vidas pasadas, presentes y futuras". Finalmente, el compositor de "El amor después del amor" cerró su emotivo tributo con una íntima declaración: "Gracias Charlie García x dejarme entrar en tu vida que cambió la mía! ¡Te amo con todo mi corazón!".

Las ultimas palabras del gran saludo de Fito Páez para Charly García

El saludo de Fito Páez se integró a una celebración nacional, donde calles y redes sociales se inundaron de homenajes para uno de los artistas más importantes de Argentina. Desde las horas previas al cumpleaños, se multiplicaron los tributos y recuerdos dedicados al autor de "Canción para mi muerte" y "Demoliendo hoteles". No obstante, la serie de fotos y el mensaje de Fito resultaron ser la expresión más elocuente y emotiva de este festejo popular.

El conjunto de imágenes compartidas por el rosarino encapsula el pulso y la historia del rock nacional. Cada instantánea es una prueba palpable de que Charly García no es solo una figura del pasado, sino también un faro que guía e inspira en el presente. En su 74 cumpleaños, el astro sigue irradiando luz tal como lo afirma su amigo, pues en cada abrazo y en cada melodía, Charly y Fito continúan componiendo la banda sonora de varias generaciones.

Temas Charly GarcíaFito Páez
