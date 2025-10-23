Fito Páez homenajeó a Charly García publicando fotos nunca vistas de ambos en su juventud

Las ultimas palabras del gran saludo de Fito Páez para Charly García

El saludo de Fito Páez se integró a una celebración nacional, donde calles y redes sociales se inundaron de homenajes para uno de los artistas más importantes de Argentina. Desde las horas previas al cumpleaños, se multiplicaron los tributos y recuerdos dedicados al autor de "Canción para mi muerte" y "Demoliendo hoteles". No obstante, la serie de fotos y el mensaje de Fito resultaron ser la expresión más elocuente y emotiva de este festejo popular.