A un día de FUTTTURA: TINI lanzó una canción sorpresa con un género musical que pocos esperaban

TINI se encuentra minutos previos a su tan esperado festival temático, el cuál planea ser un recorrido por toda su carrera artística.

Hace 5 Min

La música argentina recibió un nuevo aporte de la mano de TINI, con su lanzamiento "Down". Este sencillo inaugura la nueva faceta de la artista pop, ahora se sumerge en los géneros de música electrónica. El evento se llamará FUTTTURA, con tres letras T, en honor a su apodo, "la triple T".

TINI se encuentra minutos previos a su tan esperado festival temático, el cuál planea ser un recorrido por toda su carrera artistica. Desde sus inicios con Violetta, hasta su más reciente etapa "Un mechón de pelo", del año pasado.

El lanzamiento que adentra a Tini en la música electronica

La canción "Down" presenta una sólida estructura de música electrónica de baile (EDM), que intensifica su energía desde el inicio. Con un estribillo muy memorable y transiciones repletas de sentimiento, la pieza se transforma en una vivencia inmersiva. El ritmo envolvente y la cadencia hipnótica de la repetición prometen hacer de este tema un punto culminante en el próximo festival de la artista, FUTTTURA.

El videoclip de "Down" expande el universo visual anticipado por TINI en los avances de FUTTTURA. En un entorno que fusiona lo rústico con lo psicodélico, la artista dirige una coreografía que irradia una entrega absoluta al ritmo. La dualidad visual del clip se subraya con dos estilismos claves: un diseño delicado de día (Di Petsa) y uno más audaz y futurista de noche (Rabanne).

"Down": la nueva canción de Tini y su fusión con el universo de Futttura

"Down" no es solo una nueva adición a su trabajo musical, sino también la introducción ideal para FUTTTURA, el festival que comenzará el 24 de octubre. Esta serie de ocho conciertos agotados en Buenos Aires se anuncia como una vivencia transformadora de música, elementos visuales y emoción. TINI ha supervisado personalmente cada faceta de este proyecto, garantizando que cada instante refleje su desarrollo artístico y visión personal.

Este lanzamiento funciona como el preludio más adecuado para el festival, un evento diseñado para celebrar la trayectoria musical de TINI. La dedicación de la artista a cada detalle del proyecto asegura que la propuesta en vivo será una expresión fiel de su visión creativa. 

