A un día de FUTTTURA: TINI lanzó una canción sorpresa con un género musical que pocos esperaban

El lanzamiento que adentra a Tini en la música electronica

La canción "Down" presenta una sólida estructura de música electrónica de baile (EDM), que intensifica su energía desde el inicio. Con un estribillo muy memorable y transiciones repletas de sentimiento, la pieza se transforma en una vivencia inmersiva. El ritmo envolvente y la cadencia hipnótica de la repetición prometen hacer de este tema un punto culminante en el próximo festival de la artista, FUTTTURA.