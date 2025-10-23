Charly García cumple 74 años: festejó en un bar y una multitud lo ovacionó en la puerta de su casa

Al regresar a su departamento, en la esquina de Santa Fe y Coronel Díaz, en Palermo, lo aguardaban cientos de fanáticos que, como cada año, comenzaron a reunirse desde las 22 con carteles y pancartas para homenajearlo. En redes sociales circularon videos del momento en que salió rumbo al bar, transportado en silla de ruedas, sonriente, mientras la multitud cantaba, lo saludaba y lo ovacionaba.