Charly García cumple 74 años: festejó en un bar y una multitud lo ovacionó en la puerta de su casa

La estrella de rock estuvo rodeada de familiares y amigos, entre ellos, David Lebon, Joaquín Levinton y Pedro Aznar. El homenaje de los fanáticos y el guiño a “Say No More”

Charly García festejó sus 74 años en un bar de Palermo Charly García festejó sus 74 años en un bar de Palermo
Hace 1 Hs

Hoy, 23 de octubre, Charly García cumple hoy 74 años y esta madrugada comenzó a celebrarlos en un bar del barrio porteño de Chacarita, rodeado de colegas y amigos como David Lebón, Pedro Aznar, Hilda Lizarazu, Andy Chango, Joaquín Levinton, Benito Cerati y Zorrito Von Quintiero. También estuvo presente su hijo Migue García.

Después de soplar la vela sobre una enorme torta de chocolate decorada con las iniciales SNM en rojo —en alusión a su mítica frase “Say No More”—, el músico se sentó al minipiano para tocar algunas melodías, mientras sus amigos lo acompañaban entonando sus temas más emblemáticos.

Al regresar a su departamento, en la esquina de Santa Fe y Coronel Díaz, en Palermo, lo aguardaban cientos de fanáticos que, como cada año, comenzaron a reunirse desde las 22 con carteles y pancartas para homenajearlo. En redes sociales circularon videos del momento en que salió rumbo al bar, transportado en silla de ruedas, sonriente, mientras la multitud cantaba, lo saludaba y lo ovacionaba.

Una vez más, Charly volvió a demostrar que continúa tan vigente en la escena musical. A principios de este mes, el artista le regaló a sus fanáticos una esperada colaboración con el cantante británico Sting. Se trata de “In the city”, una reversión de “In the city that never sleeps”, publicada en su disco Kill Gil.

Tras haber editado su último disco el año pasado, La lógica del escorpión, el compositor se aventuró en grabar un videoclip por la Ciudad de Buenos Aires. En el video también participó el artista europeo, lo cual se convirtió en un sello de la amistad que ambas estrellas iniciaron a finales de la década de los 80.

