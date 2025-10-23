Jubilados desaparecidos: encontraron huellas y un testigo aseguró que vio la camioneta con dos personas “perdidas”

El dolor de la hija de la jubilada desaparecida en Chubut: "Es todo muy raro e incierto"

Aldana, la hija de la jubilada que desapareció junto a su novio durante un paseo en Chubut, habló con los medio locales y se refirió a la búsqueda de su mamá y Pedro: "Está todo muy raro, muy incierto, es el décimo día y no hay novedades concretas de nada, no parece mi mamá".