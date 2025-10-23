Jubilados desaparecidos: encontraron huellas y un testigo aseguró que vio la camioneta con dos personas “perdidas”

La misteriosa desaparición de Pedro Kreder y Juana Morales, los jubilados buscados intensamente desde hace 12 días en la zona de Rocas Coloradas, Chubut, sumó un nuevo y significativo elemento a la investigación. Los perros de búsqueda encontraron huellas a 13 kilómetros de donde apareció la camioneta de la pareja.
El hallazgo se dio este jueves, poco antes del mediodía, y llevó la búsqueda hacia la Ruta 3. Los investigadores concluyeron que había pisadas de un hombre y de una mujer. Unas de las huellas coincide con el número de calzado (36) de Juana, según pudo confirmar la familia de la mujer.
Por otro lado, una persona se habría presentado ante la Policía en las últimas horas y aportó un dato que podría dar un vuelco al caso: afirmó haber visto la camioneta de Kreder conducida por dos sujetos desconocidos que parecían estar “perdidos”.
Cuáles son las hipótesis que se investigan en la desaparición de los dos jubilados en Chubut
Martín Pérez, baqueano y experto que está colaborando con la búsqueda de Pedro Kreder y Juana Inés Morales, remarcó la hipótesis de que la pareja pudo haber caído en un sumidero natural al salir de la camioneta.
Pérez, quien trabaja como guía de excursionistas desde hace más de 20 años en la zona, explicó que hay "muchos sumideros" desde la zona de Comodoro Rivadavia, el Zanjón de Visser (donde se atascó la camioneta) hasta el área de la naturaleza protegida, Rocas Coloradas.
Por otro lado, una denuncia anónima recibida por la línea 134 alertó a las autoridades sobre un presunto intento de robo a la pareja a la altura de Rocas Coloradas, lo cual los obligó a desviarse por la Ruta Provincial N°1.
Según informó Héctor Iturrioz, ministro de Seguridad y Justicia de Chubut, el dato habría surgido de una persona a la que intentaron robar por la misma zona, pero que logró escapar.
El dolor de la hija de la jubilada desaparecida en Chubut: "Es todo muy raro e incierto"
Aldana, la hija de la jubilada que desapareció junto a su novio durante un paseo en Chubut, habló con los medio locales y se refirió a la búsqueda de su mamá y Pedro: "Está todo muy raro, muy incierto, es el décimo día y no hay novedades concretas de nada, no parece mi mamá".
"El lunes tenía que volver y no lo hizo, inmediatamente hice la denuncia porque no era normal que no aparezca, ya había dejado sentado con mi hermana mayor que tenía que volver a la mañana y no lo hizo", lamentò.