Secciones
SociedadActualidad

Jubilados desaparecidos: encontraron huellas y un testigo aseguró que vio la camioneta con dos personas “perdidas”

Pedro Kreder y Juana Morales desaparecieron hace 12 días en la zona de Rocas Coloradas, Chubut.

Pedro Kreder y Juana Morales, los jubilados desaparecidos en Chubut Pedro Kreder y Juana Morales, los jubilados desaparecidos en Chubut A24
Hace 2 Hs

La misteriosa desaparición de Pedro Kreder y Juana Morales, los jubilados buscados intensamente desde hace 12 días en la zona de Rocas Coloradas, Chubut, sumó un nuevo y significativo elemento a la investigación. Los perros de búsqueda encontraron huellas a 13 kilómetros de donde apareció la camioneta de la pareja.

El hallazgo se dio este jueves, poco antes del mediodía, y llevó la búsqueda hacia la Ruta 3. Los investigadores concluyeron que había pisadas de un hombre y de una mujer. Unas de las huellas coincide con el número de calzado (36) de Juana, según pudo confirmar la familia de la mujer. 

Crece la preocupación por los jubilados desaparecidos en Comodoro Rivadavia: 10 días sin rastros de Pedro y Juana

Crece la preocupación por los jubilados desaparecidos en Comodoro Rivadavia: 10 días sin rastros de Pedro y Juana

Por otro lado, una persona se habría presentado ante la Policía en las últimas horas y aportó un dato que podría dar un vuelco al caso: afirmó haber visto la camioneta de Kreder conducida por dos sujetos desconocidos que parecían estar “perdidos”.

Cuáles son las hipótesis que se investigan en la desaparición de los dos jubilados en Chubut

Martín Pérez, baqueano y experto que está colaborando con la búsqueda de Pedro Kreder y Juana Inés Morales, remarcó la hipótesis de que la pareja pudo haber caído en un sumidero natural al salir de la camioneta.

Pérez, quien trabaja como guía de excursionistas desde hace más de 20 años en la zona, explicó que hay "muchos sumideros" desde la zona de Comodoro Rivadavia, el Zanjón de Visser (donde se atascó la camioneta) hasta el área de la naturaleza protegida, Rocas Coloradas.

Por otro lado, una denuncia anónima recibida por la línea 134 alertó a las autoridades sobre un presunto intento de robo a la pareja a la altura de Rocas Coloradas, lo cual los obligó a desviarse por la Ruta Provincial N°1.

Según informó Héctor Iturrioz, ministro de Seguridad y Justicia de Chubut, el dato habría surgido de una persona a la que intentaron robar por la misma zona, pero que logró escapar.

El dolor de la hija de la jubilada desaparecida en Chubut: "Es todo muy raro e incierto"

Aldana, la hija de la jubilada que desapareció junto a su novio durante un paseo en Chubut, habló con los medio locales y se refirió a la búsqueda de su mamá y Pedro: "Está todo muy raro, muy incierto, es el décimo día y no hay novedades concretas de nada, no parece mi mamá".

"El lunes tenía que volver y no lo hizo, inmediatamente hice la denuncia porque no era normal que no aparezca, ya había dejado sentado con mi hermana mayor que tenía que volver a la mañana y no lo hizo", lamentò. 

Temas Chubut
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Los jubilados desaparecidos en Chubut y una estremecedora hipótesis: “¿Y si se los tragó la tierra?”

Los jubilados desaparecidos en Chubut y una estremecedora hipótesis: “¿Y si se los tragó la tierra?”

Aguinaldo 2025: quiénes lo cobran, cuánto es y cuándo se paga

Aguinaldo 2025: quiénes lo cobran, cuánto es y cuándo se paga

Aumento de noviembre: cuánto cobran jubilados y pensionados de Anses

Aumento de noviembre: cuánto cobran jubilados y pensionados de Anses

Los tres préstamos para beneficiarios de Anses que pueden pedirse en octubre

Los tres préstamos para beneficiarios de Anses que pueden pedirse en octubre

Lo más popular
La historia detrás del candidato: Roberto Sánchez
1

La historia detrás del candidato: Roberto Sánchez

El legislador Pepe Seleme se alejó de La Libertad Avanza por la soberbia y la mediocridad
2

El legislador "Pepe" Seleme se alejó de La Libertad Avanza por la "soberbia y la mediocridad"

El tiempo en Tucumán: el cielo estará despejado y el calor será más intenso en el cierre de la semana
3

El tiempo en Tucumán: el cielo estará despejado y el calor será más intenso en el cierre de la semana

Las estafas piramidales en Tucumán provocaron perjuicios por más de $4.570 millones
4

Las estafas piramidales en Tucumán provocaron perjuicios por más de $4.570 millones

Cierres de campaña en Tucumán: los espacios políticos afinan sus mensajes
5

Cierres de campaña en Tucumán: los espacios políticos afinan sus mensajes

Arriazu advirtió un posible salto del dólar si el Gobierno pierde las elecciones del domingo
6

Arriazu advirtió un posible salto del dólar si el Gobierno pierde las elecciones del domingo

Más Noticias
Anmat prohibió la golosina “gallinita” elaborada en Tucumán: cuál fue el motivo

Anmat prohibió la golosina “gallinita” elaborada en Tucumán: cuál fue el motivo

Denuncian la desapareción de la ex Bandana, Lourdes Fernández

Denuncian la desapareción de la ex Bandana, Lourdes Fernández

Hay alerta naranja por tormentas y amarilla por viento zonda para este jueves: las provincias en riesgo

Hay alerta naranja por tormentas y amarilla por viento zonda para este jueves: las provincias en riesgo

Hay alerta por tormentas eléctricas: ¿a qué hora se larga el agua en estas ocho provincias?

Hay alerta por tormentas eléctricas: ¿a qué hora se larga el agua en estas ocho provincias?

Mayonesa saludable y deliciosa: con cuatro ingredientes y en 10 minutos

Mayonesa saludable y deliciosa: con cuatro ingredientes y en 10 minutos

La nueva película de Diego Peretti y Ricardo Darín promete arrasar: cuándo se estrena

La nueva película de Diego Peretti y Ricardo Darín promete arrasar: cuándo se estrena

Conmoción en el mundo ajedrez: a los 29 años, murió el gran maestro Daniel Naroditsky

Conmoción en el mundo ajedrez: a los 29 años, murió el gran maestro Daniel Naroditsky

Cómo hacer mayonesa de huevo duro sin aceite: la receta más saludable y fácil

Cómo hacer mayonesa de huevo duro sin aceite: la receta más saludable y fácil

Comentarios