Crece la preocupación por los jubilados desaparecidos en Comodoro Rivadavia: 10 días sin rastros de Pedro y Juana

Ambos recorrían el sur del país cuando, según la principal hipótesis, su camioneta se encajó en una zona de barro. Al parecer, salieron a pie en busca de ayuda, pero nunca regresaron. El vehículo fue hallado el sábado: estaba cerrado con llave, sin señales de violencia ni desorden, y con dinero en su interior. También se encontraron una carpa, una bolsa de dormir, alimentos y agua, lo que alimenta la teoría de que salieron voluntariamente a buscar socorro.