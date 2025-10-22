Desaparición de los jubilados en Chubut: cómo avanza la investigación

Pasaron 11 días desde la desaparición de Pedro Alberto Kreder (79) y Juana Inés Morales (69), quienes son buscados intensamente en la provincia de Chubut. A pesar del amplio operativo desplegado, su paradero continúa siendo un misterio. La única pista concreta que manejan los investigadores es el hallazgo de la camioneta en la que se desplazaba la pareja, encontrada en una zona de difícil acceso.
La Justicia mantiene abierta una investigación para determinar si se trata de un accidente o si la desaparición está vinculada a un hecho delictivo, según informó el Ministerio Público Fiscal (MPF) en un comunicado oficial.
El fiscal jefe Cristian Olazábal sobrevoló en helicóptero la zona de Cañadón Visser y Rocas Coloradas, donde fue localizada la Toyota Hilux beige con cúpula que pertenecía a Kreder. “Se hizo una búsqueda cuadrada expandida de 10 kilómetros desde las coordenadas del hallazgo de la camioneta”, precisó el fiscal.
En paralelo, se iniciaron diversas medidas para reconstruir los últimos movimientos de Morales y Kreder, y entender el contexto de su desaparición. Según explicó el jefe de la Unidad Regional de Comodoro Rivadavia, Lucas Cocha, el vehículo fue hallado a unos 70 kilómetros de Caleta Córdova, fuera de la ruta provincial 1, en una zona de zanjones y barro. “Estaban en el medio de la nada”, describió. Agregó que dentro del vehículo se encontraron objetos personales de ambos, según consignó el sitio Infobae.
Días después del hallazgo, investigadores forzaron una de las ventanas de la camioneta y confirmaron que no había signos de vandalismo. Sin embargo, un dato inquietante llamó la atención: faltaban los teléfonos celulares de la pareja. Entre los objetos encontrados había ropa, una pava, un termo, una botella de agua, pan de molde, un encendedor y un bidón de combustible.
La denuncia de la desaparición fue radicada el lunes 13 por Aldana, hija de Juana Inés Morales, ante la División Búsqueda de Personas de la Policía provincial. Según relató, su madre había planeado salir de vacaciones con un hombre al que la familia conocía solo por un apodo. Dos días más tarde, el miércoles 15, la policía logró identificar a ese hombre como Pedro Kreder, quien también se encontraba ausente de su domicilio.
Los datos
El seguimiento del caso permitió reconstruir una parte del recorrido de la pareja. Cámaras de seguridad de una vivienda registraron que Juana llegó a la casa de Pedro el jueves 9 por la noche, cargando una reposera y una conservadora. Según el análisis de antenas de telefonía celular, la última conexión registrada fue en Caleta Córdova. Imágenes de cámaras de seguridad confirmaron que el sábado 11, a las 10 de la mañana, la camioneta pasó por esa localidad en dirección sur a norte.
Ese dato reforzó una versión preliminar: que Juana se dirigía a pasar el fin de semana en Camarones. A raíz de esa hipótesis, la búsqueda se concentró en la ruta provincial 1, informó el MPF.
El operativo incluyó rastrillajes con la División Canes, Defensa Civil, Bomberos Voluntarios y aspirantes a la Policía. A pesar del despliegue, los resultados fueron negativos.
El viernes 17, la fiscala Fabiola López participó de vuelos de reconocimiento con aviones del aeroclub. En uno de los sobrevuelos, a unos 45 kilómetros de Caleta Córdova, se detectó un vehículo en un zanjón dentro de una estancia. Un equipo se trasladó en camionetas 4x4 y confirmó que se trataba de la Hilux de Kreder, que estaba cerrada y sin ocupantes.
Tras el hallazgo, se reactivó la búsqueda con canes rastreadores y se activó el protocolo Sifebu (Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas). Las tareas se vieron complicadas por los fuertes vientos, que afectaron la capacidad olfativa de los perros y alteraron su recorrido. La búsqueda continuó mediante un rastrillaje por cuadrículas, que incluyó la revisión detallada de estancias, puestos y construcciones rurales, aunque sin novedades.
“Se mapearon grietas y cañadones desde las 9:30 a 11:30, con resultados negativos. Luego, Olazábal regresó al lugar en un vehículo”, señaló el MPF. También se utilizaron drones para ampliar la cobertura del terreno, sin avances concretos hasta el momento.
La camioneta fue secuestrada como parte de la investigación. La Unidad Especial de Criminalística forzó un cristal para ingresar y recolectó evidencia del interior. Una vez finalizadas las pericias, la familia fue autorizada a retirarla del lugar. Para ello, un cerrajero generó una nueva llave, se encendió el vehículo y fue trasladado a una comisaría donde permanece bajo resguardo judicial.
La Fiscalía mantiene abiertas todas las líneas de investigación y no descarta ninguna hipótesis. En paralelo con la búsqueda operativa, se continúan realizando allanamientos, entrevistas a testigos y otras diligencias complementarias para esclarecer las circunstancias que rodean la desaparición de Juana Inés Morales y Pedro Alberto Kreder.