Desaparición de los jubilados en Chubut: cómo avanza la investigación

Los datos

El seguimiento del caso permitió reconstruir una parte del recorrido de la pareja. Cámaras de seguridad de una vivienda registraron que Juana llegó a la casa de Pedro el jueves 9 por la noche, cargando una reposera y una conservadora. Según el análisis de antenas de telefonía celular, la última conexión registrada fue en Caleta Córdova. Imágenes de cámaras de seguridad confirmaron que el sábado 11, a las 10 de la mañana, la camioneta pasó por esa localidad en dirección sur a norte.