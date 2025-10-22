Secciones
SociedadActualidad

Desaparición de los jubilados en Chubut: cómo avanza la investigación

A 11 días de la desaparición de Pedro Kreder y Juana Morales, la Justicia mantiene activas todas las hipótesis mientras avanza con un operativo.

Jubilados desaparecidos. FOTO X @24conurbano Jubilados desaparecidos. FOTO X @24conurbano
Hace 2 Hs

Pasaron 11 días desde la desaparición de Pedro Alberto Kreder (79) y Juana Inés Morales (69), quienes son buscados intensamente en la provincia de Chubut. A pesar del amplio operativo desplegado, su paradero continúa siendo un misterio. La única pista concreta que manejan los investigadores es el hallazgo de la camioneta en la que se desplazaba la pareja, encontrada en una zona de difícil acceso.

La Justicia mantiene abierta una investigación para determinar si se trata de un accidente o si la desaparición está vinculada a un hecho delictivo, según informó el Ministerio Público Fiscal (MPF) en un comunicado oficial.

El fiscal jefe Cristian Olazábal sobrevoló en helicóptero la zona de Cañadón Visser y Rocas Coloradas, donde fue localizada la Toyota Hilux beige con cúpula que pertenecía a Kreder. “Se hizo una búsqueda cuadrada expandida de 10 kilómetros desde las coordenadas del hallazgo de la camioneta”, precisó el fiscal.

En paralelo, se iniciaron diversas medidas para reconstruir los últimos movimientos de Morales y Kreder, y entender el contexto de su desaparición. Según explicó el jefe de la Unidad Regional de Comodoro Rivadavia, Lucas Cocha, el vehículo fue hallado a unos 70 kilómetros de Caleta Córdova, fuera de la ruta provincial 1, en una zona de zanjones y barro. “Estaban en el medio de la nada”, describió. Agregó que dentro del vehículo se encontraron objetos personales de ambos, según consignó el sitio Infobae.

Días después del hallazgo, investigadores forzaron una de las ventanas de la camioneta y confirmaron que no había signos de vandalismo. Sin embargo, un dato inquietante llamó la atención: faltaban los teléfonos celulares de la pareja. Entre los objetos encontrados había ropa, una pava, un termo, una botella de agua, pan de molde, un encendedor y un bidón de combustible.

La denuncia de la desaparición fue radicada el lunes 13 por Aldana, hija de Juana Inés Morales, ante la División Búsqueda de Personas de la Policía provincial. Según relató, su madre había planeado salir de vacaciones con un hombre al que la familia conocía solo por un apodo. Dos días más tarde, el miércoles 15, la policía logró identificar a ese hombre como Pedro Kreder, quien también se encontraba ausente de su domicilio.

Los datos

El seguimiento del caso permitió reconstruir una parte del recorrido de la pareja. Cámaras de seguridad de una vivienda registraron que Juana llegó a la casa de Pedro el jueves 9 por la noche, cargando una reposera y una conservadora. Según el análisis de antenas de telefonía celular, la última conexión registrada fue en Caleta Córdova. Imágenes de cámaras de seguridad confirmaron que el sábado 11, a las 10 de la mañana, la camioneta pasó por esa localidad en dirección sur a norte.

Ese dato reforzó una versión preliminar: que Juana se dirigía a pasar el fin de semana en Camarones. A raíz de esa hipótesis, la búsqueda se concentró en la ruta provincial 1, informó el MPF.

El operativo incluyó rastrillajes con la División Canes, Defensa Civil, Bomberos Voluntarios y aspirantes a la Policía. A pesar del despliegue, los resultados fueron negativos.

El viernes 17, la fiscala Fabiola López participó de vuelos de reconocimiento con aviones del aeroclub. En uno de los sobrevuelos, a unos 45 kilómetros de Caleta Córdova, se detectó un vehículo en un zanjón dentro de una estancia. Un equipo se trasladó en camionetas 4x4 y confirmó que se trataba de la Hilux de Kreder, que estaba cerrada y sin ocupantes.

Tras el hallazgo, se reactivó la búsqueda con canes rastreadores y se activó el protocolo Sifebu (Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas). Las tareas se vieron complicadas por los fuertes vientos, que afectaron la capacidad olfativa de los perros y alteraron su recorrido. La búsqueda continuó mediante un rastrillaje por cuadrículas, que incluyó la revisión detallada de estancias, puestos y construcciones rurales, aunque sin novedades.

“Se mapearon grietas y cañadones desde las 9:30 a 11:30, con resultados negativos. Luego, Olazábal regresó al lugar en un vehículo”, señaló el MPF. También se utilizaron drones para ampliar la cobertura del terreno, sin avances concretos hasta el momento.

La camioneta fue secuestrada como parte de la investigación. La Unidad Especial de Criminalística forzó un cristal para ingresar y recolectó evidencia del interior. Una vez finalizadas las pericias, la familia fue autorizada a retirarla del lugar. Para ello, un cerrajero generó una nueva llave, se encendió el vehículo y fue trasladado a una comisaría donde permanece bajo resguardo judicial.

La Fiscalía mantiene abiertas todas las líneas de investigación y no descarta ninguna hipótesis. En paralelo con la búsqueda operativa, se continúan realizando allanamientos, entrevistas a testigos y otras diligencias complementarias para esclarecer las circunstancias que rodean la desaparición de Juana Inés Morales y Pedro Alberto Kreder.

Temas ChubutDefensa Civil MunicipalMinisterio PúblicoComodoro Rivadavia
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Los jubilados desaparecidos en Chubut y una estremecedora hipótesis: “¿Y si se los tragó la tierra?”

Los jubilados desaparecidos en Chubut y una estremecedora hipótesis: “¿Y si se los tragó la tierra?”

Escándalo en Chubut por un juez que usó inteligencia artificial para dar sentencia en un juicio

Escándalo en Chubut por un juez que usó inteligencia artificial para dar sentencia en un juicio

Jubilados desaparecidos en Chubut: qué encontraron dentro de la camioneta

Jubilados desaparecidos en Chubut: qué encontraron dentro de la camioneta

Lo más popular
El Partido Justicialista moviliza sus estructuras y apunta a ganar en San Miguel de Tucumán
1

El Partido Justicialista moviliza sus estructuras y apunta a ganar en San Miguel de Tucumán

Actos, caravanas y “choris” como cierre de campaña en Tucumán
2

Actos, caravanas y “choris” como cierre de campaña en Tucumán

Una batalla de medio tiempo que define cuestiones de fondo
3

Una batalla de medio tiempo que define cuestiones de fondo

Lo acusaron de homicidio por causar un infarto a un hombre
4

Lo acusaron de homicidio por causar un infarto a un hombre

El ensanche de la Solano Vera: más de 1.000 metros de obra y 90 días de trabajo
5

El ensanche de la Solano Vera: más de 1.000 metros de obra y 90 días de trabajo

El tiempo en Tucumán: la nubosidad aumentará en otra jornada calurosa, que podría terminar con tormentas aisladas
6

El tiempo en Tucumán: la nubosidad aumentará en otra jornada calurosa, que podría terminar con tormentas aisladas

Más Noticias
Los jubilados desaparecidos en Chubut y una estremecedora hipótesis: “¿Y si se los tragó la tierra?”

Los jubilados desaparecidos en Chubut y una estremecedora hipótesis: “¿Y si se los tragó la tierra?”

Cuándo ver la lluvia de estrellas 2025 en Argentina: horarios, consejos y mejor momento para observarla

Cuándo ver la lluvia de estrellas 2025 en Argentina: horarios, consejos y mejor momento para observarla

Aseguran que apareció Mariana Lens, la argentina buscada en España: ¿dónde y cómo esta?

Aseguran que apareció Mariana Lens, la argentina buscada en España: ¿dónde y cómo esta?

¿Cuáles son los cortes de calles programados para este miércoles en la capital?

¿Cuáles son los cortes de calles programados para este miércoles en la capital?

Padres, hijos y pantallas: ¿cómo ayudarles a que el equilibrio sea como la alimentación?

Padres, hijos y pantallas: ¿cómo ayudarles a que el equilibrio sea como la alimentación?

El tiempo en Tucumán: la nubosidad aumentará en otra jornada calurosa, que podría terminar con tormentas aisladas

El tiempo en Tucumán: la nubosidad aumentará en otra jornada calurosa, que podría terminar con tormentas aisladas

El Partido Justicialista moviliza sus estructuras y apunta a ganar en San Miguel de Tucumán

El Partido Justicialista moviliza sus estructuras y apunta a ganar en San Miguel de Tucumán

Hay alerta por tormentas eléctricas: ¿a qué hora se larga el agua en estas ocho provincias?

Hay alerta por tormentas eléctricas: ¿a qué hora se larga el agua en estas ocho provincias?

Comentarios