Desaparecieron dos jóvenes en la misma ciudad donde buscan a la pareja de jubilados en Chubut

Las autoridades admitieron que la ciudad lidia con la búsqueda activa de al menos 22 personas.

Desaparecieron dos jóvenes en la misma ciudad donde buscan a la pareja de jubilados en Chubut
Hace 2 Hs

La ciudad de Comodoro Rivadavia, Chubut, se enfrenta a una creciente preocupación por las desapariciones. Mientras la búsqueda de Juana Morales (69) y Pedro Kreder (79), una pareja de jubilados desaparecida hace dos semanas, continúa, la policía intensificó la búsqueda de otros dos jóvenes, Héctor Omar Carrasco (30) y Luciano Vivar (23), reportados como desaparecidos desde el 16 de octubre.

Estos casos, sin embargo, son solo la punta del iceberg: las autoridades admitieron que la ciudad lidia con la búsqueda activa de al menos 22 personas. La División Búsqueda de Personas difundió detalles sobre Héctor y Luciano, con la esperanza de obtener pistas. 

Luciano mide 1,75 metros, es de contextura robusta, pesa 80 kg, tiene tez blanca y cabello corto, lacio y negro. Héctor, por su parte, es delgado, pesa 70 kg, mide 1,70 metros, tiene tez morena, ojos marrones y cabello negro, largo y lacio. Al momento de desaparecer, Héctor vestía jeans, chomba azul, chaleco negro, gorra de lana azul y botines de seguridad marrones.

El ministro de Seguridad de Chubut, Héctor Iturrioz, confirmó la alarmante cifra de desaparecidos. "Comodoro Rivadavia tiene 22 desaparecidos. El último caso fue el de Diego Barría", dijo. Iturrioz reconoció la gravedad de la situación y sugirió que la falta de información y "investigaciones que salen mal" podrían ser factores contribuyentes a estas desapariciones.

El ministro también destacó la disparidad en la colaboración municipal entre los casos. Mencionó que, a diferencia de otros casos, la municipalidad está colaborando activamente en las búsquedas actuales con "cuatriciclos, camionetas, y viandas".

Las autoridades instaron a cualquier persona que tenga información sobre el paradero de Héctor Omar Carrasco, Luciano Vivar, Juana Morales o Pedro Kreder a comunicarse con la División de Búsqueda de Personas al 2974082600, al 101, al 911 o a la comisaría más cercana.

¿Devorado por un tiburón?

La sombra de la incertidumbre también se cierne sobre el caso de Diego Barría, desaparecido en febrero de 2023. La aparición de restos de piel dentro de un tiburón a principios de este año generó conmoción, aunque un estudio de ADN posterior resultó inconcluso debido a la descomposición de la muestra.

Barría, de 32 años, desapareció el 18 de febrero mientras conducía su cuatriciclo cerca de Rocas Coloradas. Su vehículo fue encontrado dañado en la playa, junto con su casco y un estuche de lentes, pero su paradero sigue siendo un misterio.

Semanas después de su desaparición, pescadores capturaron un cazón (un tipo de tiburón) y encontraron un brazo humano en su interior. La familia de Barría identificó el brazo por un tatuaje de una rosa verde y roja. Aunque este descubrimiento fue escalofriante, la falta de una confirmación definitiva a través del ADN deja muchas preguntas sin respuesta, aumentando el dolor y la angustia de su familia.

