Desaparecieron dos jóvenes en la misma ciudad donde buscan a la pareja de jubilados en Chubut

Semanas después de su desaparición, pescadores capturaron un cazón (un tipo de tiburón) y encontraron un brazo humano en su interior. La familia de Barría identificó el brazo por un tatuaje de una rosa verde y roja. Aunque este descubrimiento fue escalofriante, la falta de una confirmación definitiva a través del ADN deja muchas preguntas sin respuesta, aumentando el dolor y la angustia de su familia.