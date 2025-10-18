“No aportó nada”: el dolor de Arturo Puig por un desaire de Susana Giménez

Sin quererlo y sin buscarlo, Mario Pergolini destapó la interna menos esperada de dos grandes figuras del espectáculo argentino. Este viernes por la noche, Arturo Puig estuvo como invitado en “Otro día perdido”, el programa que conduce el creador de Vorterix. Por una casualidad, la conversación instaló el nombre de Susana Giménez y el actor aprovechó para descargarse.
Con el nuevo ciclo de entrevistas al mejor estilo talk show, Pergolini busca reivindicar su figura de periodista serio y dejar atrás el pasado de reportero problemático y provocador. Por eso, busca amigarse con figuras a las que en algún momento había ofendido o con las que había tenido fuertes cruces.
Aunque Susana no pasó por el living de Pergolini –al menos no todavía–, el conductor se quedó con el nombre de la diva de los teléfonos cuando Puig mencionó un trabajo que hizo junto a ella. “Susana me odia, Arturo. Estoy buscando alguien que me vuelva a presentar a Susana”, le contó Pergolini, sin saber que el protagonista de “Grande pa” no estaba en su mejor momento con la conductora.
Arturo Puig contó por qué estaba alejado de Susana Giménez
La ofensa que Susana imprimió en Puig tuvo que ver con una fibra sensible en la vida del actor. Lejos de querer guardarse la interna y sin que Pergolini hiciera la pregunta directamente, el actor terminó contando el motivo por el que se mantenía alejado de Susana.
En primer lugar, manifestó no poder ayudar a Pergolini con su intento de acercamiento explicando que no la veía mucho. “Estuvimos un poquito distanciados”, dijo para abrir la charla. “Cuando pasó lo de Selva –dijo en referencia al fallecimiento de su esposa y compañera de vida Selva Alemán–, ella no aportó nada. Entonces me dolió un poco”, reveló Puig, destapando una gran ausencia en un momento difícil.
Pero después de un tiempo de distanciamiento, el mes pasado se encontraron en una de las fiestas organizadas por Clarín y Susana lo mandó a llamar. “Me dicen: ‘Susana está en un palco, te quiere dar un beso’. Fui, nos saludamos. No soy rencoroso”, detalló Puig. Pergolini, viéndose en terreno complicado por la reciente muerte de Alemán –falleció en septiembre de 2024–, volvió a explicar el origen de su propio drama con Susana con quien pretende reconciliarse.