“No aportó nada”: el dolor de Arturo Puig por un desaire de Susana Giménez

Pero después de un tiempo de distanciamiento, el mes pasado se encontraron en una de las fiestas organizadas por Clarín y Susana lo mandó a llamar. “Me dicen: ‘Susana está en un palco, te quiere dar un beso’. Fui, nos saludamos. No soy rencoroso”, detalló Puig. Pergolini, viéndose en terreno complicado por la reciente muerte de Alemán –falleció en septiembre de 2024–, volvió a explicar el origen de su propio drama con Susana con quien pretende reconciliarse.