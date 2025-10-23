Secciones
Anmat prohibió la golosina “gallinita” elaborada en Tucumán: cuál fue el motivo

Se adjuntaron imágenes para que la población pueda reconocer y evitar el consumo de la golosina.

Hace 1 Hs

Este jueves se oficializó una decisión de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat). Mediante la Disposición 7834/2025 publicada en el Boletín Oficial a primera hora, se declaró la prohibición de una tradicional golosina que atravesó generaciones.

Estos son los dos nuevos aceites de oliva que Anmat declaró ilegales

Estos son los dos nuevos aceites de oliva que Anmat declaró ilegales

En una serie de investigaciones y aunque el producto fue denunciado en la provincia de Córdoba, se descubrió que el fabricante pertenecía al este de la capital tucumana, la Banda del Río Salí. La administración nacional solicitó a la población tener particular cuidado con este producto elaborado a base de oblea y azúcar.

Por qué Anmat prohibió la “gallinita”

La Dirección General de Control de la Industria Alimentaria de Córdoba envió una notificación a Anmat en la que consultó por la “genuinidad” del producto, según indicó la Disposición. La golosina fue rotulada como “Golosina a base de oblea y azúcar marca Gallinita Orly, Elaborado y envasado  por: PEPO S.R.L., Av. Rivadavia 152, Banda del Río Salí- Tucumán, RNE N°: 04003785, RNPA N°: 04030478”.

Para hacer una investigación más próxima, personal de esta administración nacional se acercó al local en el que se encontraba la golosina en Córdoba y tomó muestras para estudiarla. El análisis dio un resultado “no conforme” en lo que respecta a la rotulación de los productos ya que lo registros que incluía el evase eran inexistentes.

En consecuencia, Anmat prohibió la elaboración, fraccionamiento y comercialización de la gallinita en toda Argentina. También se prohibió la venta en línea de cualquier presentación, lote y fecha de vencimiento, por lo que no podrá ofrecerse de ninguna forma.

Tanto los negocios como los particulares que hubieren adquirido este producto deberán tener cuidado antes de consumirlo u ofrecerlo. Se trata de una golosina considerada peligrosa al no poder garantizarse su procedencia. Además, es un producto que suele incluirse dentro de los regalos para niños, población con la que debería tenerse especial cuidado.

Para que la población pueda reconocer el producto, se adjuntaron imágenes de la “gallinita” en la Disposición del Boletín Oficial. Vale aclarar que no se trata de una prohibición a todas las golosinas de este tipo, sino solamente a la que está rotulada del modo que se indicó anteriormente, producida por PEPO S.R.L.

