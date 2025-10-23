Efemérides del 23 de octubre: hoy es el cumpleaños de Charly García y otros acontecimientos

Más tarde se perfiló como una referencia del rock progresivo con La Máquina de Hacer Pájaros y volvió a conocer el estrellato con la consagración total de Serú Girán en los años 80, banda en la que fue el tecladista y compositor principal. Además, García tiene una carrera solista que aportó algunas de sus canciones más emblemáticas en discos inseparables de la cultura argentina como Yendo de la cama al living, Clicks modernos y Say no more.