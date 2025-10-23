Efemérides del 23 de octubre: hoy es el cumpleaños de Charly García y otros acontecimientos

Un día como hoy, 23 de octubre, ocurrieron diversos acontecimientos políticos, sociales, deportivos y artísticos que dejaron huella en la memoria colectiva y en la historia de Argentina y el mundo. Entre las efemérides destacadas, Charly García festeja su cumpleaños número 73.
Este músico, uno de los más influyentes y populares del país, tiene una extensa trayectoria que es también la de buena parte del rock nacional, en el que apareció por primera vez a mediados de la década del 60 como una joven estrella pop en el dúo Sui Generis.
Más tarde se perfiló como una referencia del rock progresivo con La Máquina de Hacer Pájaros y volvió a conocer el estrellato con la consagración total de Serú Girán en los años 80, banda en la que fue el tecladista y compositor principal. Además, García tiene una carrera solista que aportó algunas de sus canciones más emblemáticas en discos inseparables de la cultura argentina como Yendo de la cama al living, Clicks modernos y Say no more.
Charly García nació como Carlos Alberto García Moreno el 23 de octubre de 1951, en la ciudad de Buenos Aires. Fue el mayor de los cuatro hijos de Carmen Moreno y Carlos Jaime García Lange, ingeniero, químico, matemático, autor de varios libros educativos y dueño de la única fábrica de muebles de fórmica del país en ese momento.
Efemérides de hoy, 23 de octubre
- 1868: Muerte de Mariquita Sánchez de Thompson, política argentina.
- 1919: Nacimiento de Max Berliner, actor argentino.
- 1940: Nacimiento de Pelé, exfutbolista brasilero.
- 1943: Nacimiento de Carlos Ulanovsky, periodista e historiador argentino.
- 1947: Bernardo Houssay, médico, farmacéutico y académico argentino, gana el Premio Nobel de Medicina por sus descubrimientos sobre la regulación de la cantidad de azúcar en sangre.
- 1949: Nacimiento de Oscar Martínez, actor argentino.
- 1951: Nacimiento de Charly García, músico y compositor argentino.
- 1951: Nacimiento de Federico Moura, músico y cantante argentino, líder de Virus.
- 1960: Nacimiento de Gabriel “el Puma” Goity, actor y humorista argentino.
- 1976: Nacimiento de Ryan Reynolds, actor canadiense.
- 1986: Nacimiento de Emilia Clarke, actriz británica.
- Día Mundial de Acción para la Supervivencia Infantil.
- Día Internacional del Leopardo de las Nieves.
- Día Internacional del Síndrome de Kabuki.